https://sarabic.ae/20241016/فيديو-أثار-ضجة-مغربية-تعرض-كليتها-للبيع-مقابل-شقة-1093834086.html
فيديو أثار ضجة... مغربية تعرض كليتها للبيع مقابل شقة
فيديو أثار ضجة... مغربية تعرض كليتها للبيع مقابل شقة
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو متداول عبر منصة "تيك توك" صدمة وغضب مستخدمي المنصة، حيث ظهرت فيه سيدة مغربية تعرض كليتها للبيع نتيجة ظروف مادية قاسية. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T14:45+0000
2024-10-16T14:45+0000
2024-10-16T14:45+0000
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ورصدت "سبوتنيك" الفيديو الذي عرضته الـ"تيك توكر" المغربية المعروفة باسم "فاطنة الوحدانية"، كليتها للبيع على الأثرياء مقابل شقة لها ولأبنائها، كما عرضت في الفيديو كيف تعيش داخل منزل من الصفيح في مدينة بنسليمان المغربية، وهو آيل للسقوط في أي لحظة، كما أنه لا يسَع جميع أفراد أسرتها.وسردت فاطنة معانتها بعدما طرقت كل الأبواب دون جدوى، ما دفعها للتوجه إلى أثرياء البلاد لينقذوا أولادها من الفقر مقابل مبلغ مادي تعيلهم به أو تشتري بيتا يؤويهم من البرد والشتاء.وأكدت فاطنة استعدادها لتقديم ضمانات بأن كليتها بصحة جيدة ولا تعاني من أي أمراض، لافتة إلى أنها مستعدة للتخلي عنها مقابل حصولها على عيش كريم لأولادها.وأحدث الفيديو موجة استياء بين نشطاء التواصل الاجتماعي، حيث استنكر المعلقون الظروف التي تنتج مثل هذه الحالات، فيما أعرب آخرون عن اعتقادهم أن السيدة لا تنوي فعلا بيع كليتها بقدر ما أرادت أن تلفت الانتباه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, منوعات, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, منوعات, الأخبار
فيديو أثار ضجة... مغربية تعرض كليتها للبيع مقابل شقة
أثار مقطع فيديو متداول عبر منصة "تيك توك" صدمة وغضب مستخدمي المنصة، حيث ظهرت فيه سيدة مغربية تعرض كليتها للبيع نتيجة ظروف مادية قاسية.
ورصدت "سبوتنيك
" الفيديو الذي عرضته الـ"تيك توكر" المغربية المعروفة باسم "فاطنة الوحدانية"، كليتها للبيع على الأثرياء مقابل شقة لها ولأبنائها، كما عرضت في الفيديو كيف تعيش داخل منزل من الصفيح في مدينة بنسليمان المغربية، وهو آيل للسقوط في أي لحظة، كما أنه لا يسَع جميع أفراد أسرتها.
وسردت فاطنة معانتها بعدما طرقت كل الأبواب دون جدوى، ما دفعها للتوجه إلى أثرياء البلاد لينقذوا أولادها من الفقر مقابل مبلغ مادي تعيلهم به أو تشتري بيتا يؤويهم من البرد والشتاء.
وأكدت فاطنة استعدادها لتقديم ضمانات بأن كليتها بصحة جيدة ولا تعاني من أي أمراض، لافتة إلى أنها مستعدة للتخلي عنها مقابل حصولها على عيش كريم لأولادها.
وأحدث الفيديو موجة استياء بين نشطاء التواصل الاجتماعي، حيث استنكر المعلقون الظروف التي تنتج مثل هذه الحالات، فيما أعرب آخرون عن اعتقادهم أن السيدة لا تنوي فعلا بيع كليتها بقدر ما أرادت أن تلفت الانتباه.