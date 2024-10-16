https://sarabic.ae/20241016/سائح-غريب-على-أهرامات-الجيزة-في-مصر-فيديو--1093805888.html
سائح غريب على أهرامات الجيزة في مصر... فيديو
سائح غريب على أهرامات الجيزة في مصر... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كلبا تسلق أحد أهرامات الجيزة في مصر، في مشهد أثار دهشة السياح. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T07:11+0000
2024-10-16T07:11+0000
2024-10-16T07:11+0000
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ويُظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كلبا تسلق قمة الهرم الأكبر "خوفو" في الجيزة، بشكل غير متوقع.الفيديو المنتشر أثار تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن كيفية تمّكن الكلب من تسلق هرم "خوفو"، الذي يبلغ ارتفاعه 139 مترا.لحظة إنقاذ مغامر روسي تاه في بحر أوخوتسك لشهرين ومات رفاقه على قاربه... فيديومشهد مرعب.. احتراق سيارة ذاتية القيادة وسط طريق في الهند
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نادي الفيديو, مصر, أخبار مصر الآن
نادي الفيديو, مصر, أخبار مصر الآن
سائح غريب على أهرامات الجيزة في مصر... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كلبا تسلق أحد أهرامات الجيزة في مصر، في مشهد أثار دهشة السياح.
ويُظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كلبا تسلق قمة الهرم الأكبر "خوفو" في الجيزة، بشكل غير متوقع.
الفيديو المنتشر أثار تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن كيفية تمّكن الكلب من تسلق هرم "خوفو"، الذي يبلغ ارتفاعه 139 مترا.