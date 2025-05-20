https://sarabic.ae/20250520/مسؤول-أممي-يحذر-14-ألف-رضيع-في-غزة-يواجهون-الموت-خلال-48-ساعة-1100777644.html

مسؤول أممي يحذر: 14 ألف رضيع في غزة يواجهون الموت خلال 48 ساعة

مسؤول أممي يحذر: 14 ألف رضيع في غزة يواجهون الموت خلال 48 ساعة

سبوتنيك عربي

حذر توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، من أن نحو 14 ألف رضيع في قطاع غزة معرضون لخطر الموت خلال الساعات الـ48 المقبلة، إذا لم... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T11:08+0000

2025-05-20T11:08+0000

2025-05-20T11:08+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

غزة

قطاع غزة

الأخبار

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100624755_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0bb19abf48f80d505b1c0aaa6deb51fd.jpg

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية إن تحذير المسؤول الأممي جاء خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الثلاثاء، في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.وأشار فليتشر إلى أن خمس شاحنات مساعدات فقط تمكنت من دخول غزة، يوم الاثنين، واصفًا هذا العدد بأنه "قطرة في بحر" بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا، مؤكدا أن هذه الشحنات لم تصل بعد إلى المناطق الأكثر احتياجًا، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كارثي، مع انتشار حالات سوء التغذية بين الأطفال الرضع.وأضاف المسؤول الأممي: "نخاطر بكل شيء لإيصال الغذاء للأطفال. هناك 14 ألف رضيع على حافة الموت، ونعمل على إنقاذ أكبر عدد ممكن منهم خلال اليومين المقبلين". كما أعرب عن أمله في أن تتمكن المنظمة الدولية من إدخال 100 شاحنة إضافية محملة بمواد غذائية أساسية وأغذية أطفال إلى القطاع اليوم.جاءت هذه التحذيرات في أعقاب بيان مشترك صدر عن المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، انتقدت فيه سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة، ووصفت كمية المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها بأنها "غير كافية على الإطلاق". وهددت الدول الثلاث باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم يتم رفع القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الإنسانية.وأعرب فليتشر عن ترحيبه بما وصفه بـ"التصعيد الإيجابي في المواقف الدولية"، مؤكداً أن إنقاذ الأرواح في غزة يتطلب "إغراق القطاع بالمساعدات الإنسانية بشكل عاجل"، وشدد على أن استمرار الأوضاع الراهنة سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، خاصة بين الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال الرضع.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الإسرائيلية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، "ما تزال غير كافية".جاء ذلك خلال تصريحات إذاعية، قال بارو خلالها: "هذا غير كاف على الإطلاق، هناك حاجة إلى مساعدات فورية وضخمة"، مشددًا على ضرورة أن "تضمن إسرائيل تقديم المساعدات بشكل سريع ودون عوائق".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بارو، قوله إن "فرنسا تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك لبحث مدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغوط الدولية المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20250520/تصويت-هل-يستطيع-بيان-فرنسا-وبريطانيا-وكندا-المشترك-وقف-عملية-عربات-جدعون-الإسرائيلية-في-غزة-1100762326.html

https://sarabic.ae/20250519/بملابس-نسائية-تفاصيل-عملية-إسرائيلية-خاصة-في-خان-يونس-جنوبي-قطاع-غزة-1100732210.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم