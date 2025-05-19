https://sarabic.ae/20250519/بملابس-نسائية-تفاصيل-عملية-إسرائيلية-خاصة-في-خان-يونس-جنوبي-قطاع-غزة-1100732210.html

"بملابس نسائية".. تفاصيل عملية إسرائيلية خاصة في خان يونس جنوبي قطاع غزة

"بملابس نسائية".. تفاصيل عملية إسرائيلية خاصة في خان يونس جنوبي قطاع غزة

سبوتنيك عربي

نفذ الجيش الإسرائيلي عملية "خاصة" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن مقتل قيادي عسكري في القطاع، واعتقال عدد من أفراد عائلته. 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T10:33+0000

2025-05-19T10:33+0000

2025-05-19T10:33+0000

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خان يونس

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وكشفت مصادر فلسطينية، لوسائل إعلام محلية، اليوم الأثنين، أن "القيادي الذي تم اغتياله هو العضو البارز في ألوية الناصر (الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية)، أحمد سرحان". وأوضحت مصادر طبية أن "جثمان سرحان، تم نقله إلى مستشفى ناصر".وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الجيش نفذ عملية خاصة في خان يونس، لكنها لم تكن تهدف إلى تحرير رهائن".بالتزامن مع العملية، شن الجيش الإسرائيلي هجمات واسعة على مدينة خان يونس، لتأمين انسحاب القوة الخاصة، وقال شهود عيان إن "أكثر من 30 غارة جوية شنها الطيران خلال تنفيذ العملية، ما أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين على الأقل وإصابة عشرات آخرين"، بحسب ما أفادت به مصادر طبية محلية.وأردف الشهود أن "الطائرات المروحية حلقت على ارتفاعات منخفضة وأطلقت نيرانا كثيفة، ما تسبب في حالة من الهلع بين السكان، لا سيما في ظل انقطاع خدمة الإنترنت في أجزاء واسعة من المدينة، وهو ما أعاق جهود التواصل وعمليات الإنقاذ".وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر، بأن "المستشفى استقبل 6 قتلى وعشرات المصابين، في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية"، ووصفت المشاهد داخله بـ"المروعة".

https://sarabic.ae/20250425/بناء-قبور-مجانية-من-ركام-المنازل-المدمرة-في-خان-يونس-جنوبي-القطاع-1099855970.html

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فلسطين المحتلة, قطاع غزة, خان يونس, اسرائيل, العالم العربي