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"بملابس نسائية".. تفاصيل عملية إسرائيلية خاصة في خان يونس جنوبي قطاع غزة
"بملابس نسائية".. تفاصيل عملية إسرائيلية خاصة في خان يونس جنوبي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
نفذ الجيش الإسرائيلي عملية "خاصة" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن مقتل قيادي عسكري في القطاع، واعتقال عدد من أفراد عائلته. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T10:33+0000
2025-05-19T10:33+0000
فلسطين المحتلة
قطاع غزة
خان يونس
اسرائيل
العالم العربي
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وكشفت مصادر فلسطينية، لوسائل إعلام محلية، اليوم الأثنين، أن "القيادي الذي تم اغتياله هو العضو البارز في ألوية الناصر (الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية)، أحمد سرحان". وأوضحت مصادر طبية أن "جثمان سرحان، تم نقله إلى مستشفى ناصر".وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الجيش نفذ عملية خاصة في خان يونس، لكنها لم تكن تهدف إلى تحرير رهائن".بالتزامن مع العملية، شن الجيش الإسرائيلي هجمات واسعة على مدينة خان يونس، لتأمين انسحاب القوة الخاصة، وقال شهود عيان إن "أكثر من 30 غارة جوية شنها الطيران خلال تنفيذ العملية، ما أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين على الأقل وإصابة عشرات آخرين"، بحسب ما أفادت به مصادر طبية محلية.وأردف الشهود أن "الطائرات المروحية حلقت على ارتفاعات منخفضة وأطلقت نيرانا كثيفة، ما تسبب في حالة من الهلع بين السكان، لا سيما في ظل انقطاع خدمة الإنترنت في أجزاء واسعة من المدينة، وهو ما أعاق جهود التواصل وعمليات الإنقاذ".وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر، بأن "المستشفى استقبل 6 قتلى وعشرات المصابين، في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية"، ووصفت المشاهد داخله بـ"المروعة".
https://sarabic.ae/20250425/بناء-قبور-مجانية-من-ركام-المنازل-المدمرة-في-خان-يونس-جنوبي-القطاع-1099855970.html
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فلسطين المحتلة, قطاع غزة, خان يونس, اسرائيل, العالم العربي
فلسطين المحتلة, قطاع غزة, خان يونس, اسرائيل, العالم العربي

"بملابس نسائية".. تفاصيل عملية إسرائيلية خاصة في خان يونس جنوبي قطاع غزة

10:33 GMT 19.05.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedجنود إسرائيليين
جنود إسرائيليين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
نفذ الجيش الإسرائيلي عملية "خاصة" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن مقتل قيادي عسكري في القطاع، واعتقال عدد من أفراد عائلته.
وكشفت مصادر فلسطينية، لوسائل إعلام محلية، اليوم الأثنين، أن "القيادي الذي تم اغتياله هو العضو البارز في ألوية الناصر (الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية)، أحمد سرحان".

وأضافت المصادر: "قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى محيط شارع الكتيبة 5، مرتدية ملابس مدنية، ومن بينهم جنود ارتدوا أزياء نسائية، اغتالت سرحان، ميدانيًا، وانسحبت من الموقع سريعًا".

وأكدت المصادر أن "القوة الإسرائيلية، اعتقلت زوجة سرحان وأطفاله، وتركت خلفها حقيبة تحتوي على مستلزمات شخصية توحي أنها لأحد النازحين، بهدف التمويه والتخفي بين المدنيين".
وأوضحت مصادر طبية أن "جثمان سرحان، تم نقله إلى مستشفى ناصر".

في المقابل، لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا مباشرا بشأن اغتيال سرحان أو تفاصيل العملية، مكتفيًا ببيان مقتضب، قال فيه إن "الجيش يخوض عملية "عربات جدعون" ويعمل في جميع أنحاء قطاع غزة".

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الجيش نفذ عملية خاصة في خان يونس، لكنها لم تكن تهدف إلى تحرير رهائن".
بالتزامن مع العملية، شن الجيش الإسرائيلي هجمات واسعة على مدينة خان يونس، لتأمين انسحاب القوة الخاصة، وقال شهود عيان إن "أكثر من 30 غارة جوية شنها الطيران خلال تنفيذ العملية، ما أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين على الأقل وإصابة عشرات آخرين"، بحسب ما أفادت به مصادر طبية محلية.

وذكروا أن "الغارات طالت بلدات القرارة والفخاري وبني سهيلا ومعن ومحيط جامعة الأقصى، ومنطقة الكتيبة، وشارع خمسة، كما أُصيب مبنى تابع للأمن داخل مجمع ناصر الطبي، ما ألحق أضرارا مادية بالمكان وأثار حالة من الذعر بين الكوادر الطبية والمرضى".

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وأردف الشهود أن "الطائرات المروحية حلقت على ارتفاعات منخفضة وأطلقت نيرانا كثيفة، ما تسبب في حالة من الهلع بين السكان، لا سيما في ظل انقطاع خدمة الإنترنت في أجزاء واسعة من المدينة، وهو ما أعاق جهود التواصل وعمليات الإنقاذ".
وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر، بأن "المستشفى استقبل 6 قتلى وعشرات المصابين، في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية"، ووصفت المشاهد داخله بـ"المروعة".
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