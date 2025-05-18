https://sarabic.ae/20250518/أكثر-من-80-قتيلا-في-غارات-إسرائيلية-على-قطاع-غزة-منذ-فجر-اليوم-الأحد-1100685065.html
أكثر من 80 قتيلا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد
أكثر من 80 قتيلا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأحد، إلى أكثر من 80 شخصًا. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T05:11+0000
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وبحسب تلك الوسائل، فإن 36 قتيلا قضوا في غارات إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين ومنزلًا في خان يونس جنوبي القطاع، كما ارتفع عدد ضحايا قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس إلى 4 قتلى، ولمنزل آخر في الفخاري إلى شخصين.وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى مقتل 12 شخصا وسط قطاع غزة، و27 شخصا شمالي القطاع.ووصفت حركة حماس الفلسطينية، في بيان، استهداف الجيش الإسرائيلي لخيم النازحين في خان يونس وإحراقها بمن فيها من مدنيين أبرياء بأنه "جريمة وحشية جديدة تجسّد فاشية حكومة مجرم الحرب نتنياهو، وانتهاكها الصارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية".وتزامن هذا التصعيد مع ما أعلنت عنه إسرائيل، أول أمس الجمعة، بشأن انطلاق "المرحلة التمهيدية" لعملية عسكرية جديدة تحمل اسم "عربات جدعون"، والتي بدأتها بتنفيذ عمليات قصف مكثفة وتوغل محدود في منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع، إضافة إلى تنفيذ عمليات تفجير واسعة داخل البلدة.يأتي ذلك، بينما تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، حيث تناقش أطراف المفاوضات في العاصمة القطرية، مقترحًا لوقف إطلاق نار لأسابيع عدة، مقابل الإفراج عن عدد من المحتجزين الإسرائيليين.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "المقترح الذي تجري مناقشته حاليا يتضمن الإفراج عن 10 مختطفين إسرائيليين من قطاع غزة بدفعة واحدة وبشكل فوري. وتقدم حماس في اليوم العاشر من الاتفاق قائمة مفصلة حول أوضاع المختطفين الأحياء والأموات".
https://sarabic.ae/20250517/إعلام-إسرائيلي-مقترح-لوقف-إطلاق-نار-مؤقت-في-غزة-يناقش-في-الدوحة-1100681970.html
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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى
أكثر من 80 قتيلا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأحد، إلى أكثر من 80 شخصًا.
وبحسب تلك الوسائل، فإن 36 قتيلا قضوا في غارات إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين ومنزلًا في خان يونس جنوبي القطاع، كما ارتفع عدد ضحايا قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس إلى 4 قتلى، ولمنزل آخر في الفخاري إلى شخصين.
وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى مقتل 12 شخصا وسط قطاع غزة، و27 شخصا شمالي القطاع.
ووصفت حركة حماس الفلسطينية، في بيان، استهداف الجيش الإسرائيلي لخيم النازحين في خان يونس وإحراقها بمن فيها من مدنيين أبرياء بأنه "جريمة وحشية جديدة تجسّد فاشية حكومة مجرم الحرب نتنياهو، وانتهاكها الصارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية".
وتزامن هذا التصعيد مع ما أعلنت عنه إسرائيل، أول أمس الجمعة، بشأن انطلاق "المرحلة التمهيدية" لعملية عسكرية جديدة تحمل اسم "عربات جدعون"، والتي بدأتها بتنفيذ عمليات قصف مكثفة وتوغل محدود في منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع، إضافة إلى تنفيذ عمليات تفجير واسعة داخل البلدة.
يأتي ذلك، بينما تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، حيث تناقش أطراف المفاوضات في العاصمة القطرية، مقترحًا لوقف إطلاق نار لأسابيع عدة، مقابل الإفراج عن عدد من المحتجزين الإسرائيليين.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "المقترح الذي تجري مناقشته حاليا يتضمن الإفراج عن 10 مختطفين إسرائيليين من قطاع غزة بدفعة واحدة وبشكل فوري. وتقدم حماس في اليوم العاشر من الاتفاق قائمة مفصلة حول أوضاع المختطفين الأحياء والأموات".