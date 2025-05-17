https://sarabic.ae/20250517/إعلام-إسرائيلي-مقترح-لوقف-إطلاق-نار-مؤقت-في-غزة-يناقش-في-الدوحة-1100681970.html

إعلام إسرائيلي: مقترح لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة يناقش في الدوحة

إعلام إسرائيلي: مقترح لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة يناقش في الدوحة

سبوتنيك عربي

تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، من أجل التوصل إلى اتفاق... 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T21:24+0000

2025-05-17T21:24+0000

2025-05-17T21:24+0000

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القدس – سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "المقترح الذي تجري مناقشته حاليا يتضمن الإفراج عن 10 مختطفين إسرائيليين من قطاع غزة بدفعة واحدة وبشكل فوري... وتقدم حماس في اليوم العاشر من الاتفاق قائمة مفصلة حول أوضاع المختطفين الأحياء والأموات".وفي حال جرى التوصل إلى اتفاق على المقترح المذكور، فإن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيمتد من شهر ونصف حتى شهرين، بالإضافة إلى الإفراج عن 200 - 250 سجينا فلسطينيا، وهو البند الذي ما زال محل خلاف في المفاوضات"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.وذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة على المفاوضات، أنه "لا يوجد اختراق بالمفاوضات حتى الآن، لكن هنالك زخم إيجابي مع استمرار المفاوضات في قطر".ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى "وجود مؤشرات إيجابية في المفاوضات، وقد قرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إبقاء الفريق المفاوض في الدوحة للاستمرار في المفاوضات".كما أوردت القناة أن "مشاورات أمنية عقدت بين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشأن المفاوضات الجارية وإمكانية العودة إلى القتال في غزة".وبحسب صحيفة معاريف فإنه:وقال مسؤول أمني إسرائيلي للصحيفة إن "المحادثات تجددت عند الساعة الثانية ظهرا، وحماس رأت حجم النيران التي أنزلها الجيش على غزة، وتجد صعوبة في الصمود أمام شدة القصف وفهم حجم القوات التي ينوي الجيش إدخالها إلى الميدان، لذلك، يدركون الآن أنهم مضطرون إلى التوصل إلى صفقة".وبوقت سابق اليوم، قال مسؤول إسرائيلي بارز لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن "محادثات الدوحة استؤنفت مرة أخرى بعد ظهر اليوم".وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الوفد الإسرائيلي سيبقى في الدوحة حتى نهاية يوم السبت بشكل مبدئي، رغم عدم حدوث تقدم حتى الآن".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان: "مع بدء عملية عربات جدعون في غزة، التي يقودها الجيش الإسرائيلي بقوة كبيرة، أعلنت بعثة حماس في الدوحة عن العودة إلى المفاوضات بشأن صفقة الأسرى – خلافا للموقف الرافض الذي اتخذوه حتى تلك اللحظة، دون فتح ممر إنساني غير ضروري، ودون وقف لإطلاق النار".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، أنه شن ضربات واسعة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك ضمن بداية حملة عربات جدعون لتوسيع المعركة داخل القطاع، بهدف تحقيق كافة أهداف الحرب بما فيها تحرير المختطفين وهزيمة حركة حماس.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وبوقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.وبالمقابل، حملت حركة حماس نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية آذار/مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يوما، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرا، وتحديدا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

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