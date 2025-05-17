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https://sarabic.ae/20250517/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-غزة-ليست-للبيع-ولا-نراهن-على-ترامب-لوقف-الجرائم-الإسرائيلية-في-غزة-والضفة-1100681079.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": غزة ليست للبيع ولا نراهن على ترامب لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": غزة ليست للبيع ولا نراهن على ترامب لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة
سبوتنيك عربي
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الوطنية الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، اليوم السبت، إن "قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطيني، وتحت الولاية القانونية... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T19:25+0000
2025-05-17T19:25+0000
غزة
قطاع غزة
دونالد ترامب
حصري
أخبار فلسطين اليوم
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، تعليقا على حديث ترامب بشأن "امتلاك غزة"، أن "غزة ليست معروضة للبيع أو الإيجار، وهي أرض مقاومة، وتعيش الآن في حالة تجويع وقتل وحصار واحتلال من قبل إسرائيل".وفيما يتعلق بالدور الأمريكي لوقف الحرب، يعتقد مجدلاني أن "أمريكا حرصت على أن يكون هناك تهدئة قبل وأثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة لكن للأسف ورغم الصفقة التي أجرتها حركة "حماس" الفلسطينية مع أمريكا بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، بهدف دفع واشنطن للضغط على إسرائيل، بغية التوصل لوقف إطلاق النار، لم يحدث ذلك".واستطرد: "انتهت الزيارة وغادر ترامب المنطقة، ولا يزال مقتل الشعب الفلسطيني في غزة قائما، وما زال العدوان مستمرا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولا رهان لدينا على إدارة ترامب في التوصل أو الضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب العدوانية على الشعب، والإبادة في غزة والضفة والقدس".وقال إن "واشنطن ليس لديها القرار لوقف الحرب، ليس لأنها لا تستطيع لكن لأنها لا تريد ذلك، وما زالت تقدم الغطاء السياسي والدبلوماسي والدعم العسكري والمالي لحكومة نتيناهو لمواصلة القتل والدمار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،، يوم الخميس الماضي، إن "لديه تصورات جيدة جدا لمدينة غزة لجعلها منطقة حرية"، مؤكدا أن بلاده تعمل بجد بشأن غزة.وأوضح ترامب في تصريحات له من قطر، أنه "سيكون فخورا لو تملكت أمريكا الأمر، وجعلتها منطقة حرية وتسمح بحدوث بعض الأمور الجيدة"، داعيا إلى وضع الناس في منازل يمكنهم أن يكونوا فيها بأمان.ووصف غزة بأنها "أرض للموت والدمار لسنوات طويلة"، قائلا: "لا يوجد أي مبنى قائم تقريبا في غزة ويعيش الناس تحت أنقاض المباني المنهارة وهو أمر غير مقبول إنه موت هائل".
https://sarabic.ae/20250517/حماس-تعلق-على-خطة-نقل-الفلسطينيين-إلى-ليبيا-1100671644.html
https://sarabic.ae/20250517/ترامب-يكشف-دور-قادة-الخليج-في-إعادة-إعمار-غزة-1100676925.html
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غزة, قطاع غزة, دونالد ترامب, حصري, أخبار فلسطين اليوم
غزة, قطاع غزة, دونالد ترامب, حصري, أخبار فلسطين اليوم

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": غزة ليست للبيع ولا نراهن على ترامب لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة

19:25 GMT 17.05.2025
© Photoعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الوطنية الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الوطنية الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الوطنية الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني
© Photo
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حصري
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الوطنية الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، اليوم السبت، إن "قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطيني، وتحت الولاية القانونية والسياسية والجغرافية لدولة فلسطين، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، تعليقا على حديث ترامب بشأن "امتلاك غزة"، أن "غزة ليست معروضة للبيع أو الإيجار، وهي أرض مقاومة، وتعيش الآن في حالة تجويع وقتل وحصار واحتلال من قبل إسرائيل".
وتابع: "أي حديث من أي جهة كانت بما في ذلك أمريكا عن امتلاك قطاع غزة هي محاولة للاحتلال، وشعبنا الفلسطيني وقياداته السياسية سيقفون بالمرصاد ويدافعون عن أرضهم وطنهم وشعبهم وعن حريتهم واستقلالهم".
وفيما يتعلق بالدور الأمريكي لوقف الحرب، يعتقد مجدلاني أن "أمريكا حرصت على أن يكون هناك تهدئة قبل وأثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة لكن للأسف ورغم الصفقة التي أجرتها حركة "حماس" الفلسطينية مع أمريكا بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، بهدف دفع واشنطن للضغط على إسرائيل، بغية التوصل لوقف إطلاق النار، لم يحدث ذلك".
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
"حماس" تعلق على خطة نقل الفلسطينيين إلى ليبيا
13:26 GMT
واستطرد: "انتهت الزيارة وغادر ترامب المنطقة، ولا يزال مقتل الشعب الفلسطيني في غزة قائما، وما زال العدوان مستمرا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولا رهان لدينا على إدارة ترامب في التوصل أو الضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب العدوانية على الشعب، والإبادة في غزة والضفة والقدس".
ويرى مجدلاني أن "التباينات التكتيكية التي ظهرت ما بين إدارة ترامب ونتنياهو خلال الأسبوعين الماضيين، تؤكد مجددا أن أمريكا تضع مصلحتها فوق كل اعتبار، وأنها لا تقدم مصالح الغير على المصالح الإسرائيلية".
وقال إن "واشنطن ليس لديها القرار لوقف الحرب، ليس لأنها لا تستطيع لكن لأنها لا تريد ذلك، وما زالت تقدم الغطاء السياسي والدبلوماسي والدعم العسكري والمالي لحكومة نتيناهو لمواصلة القتل والدمار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
ترامب يكشف دور قادة الخليج في إعادة إعمار غزة
16:28 GMT
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،، يوم الخميس الماضي، إن "لديه تصورات جيدة جدا لمدينة غزة لجعلها منطقة حرية"، مؤكدا أن بلاده تعمل بجد بشأن غزة.
وأوضح ترامب في تصريحات له من قطر، أنه "سيكون فخورا لو تملكت أمريكا الأمر، وجعلتها منطقة حرية وتسمح بحدوث بعض الأمور الجيدة"، داعيا إلى وضع الناس في منازل يمكنهم أن يكونوا فيها بأمان.
ووصف غزة بأنها "أرض للموت والدمار لسنوات طويلة"، قائلا: "لا يوجد أي مبنى قائم تقريبا في غزة ويعيش الناس تحت أنقاض المباني المنهارة وهو أمر غير مقبول إنه موت هائل".
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