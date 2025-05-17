https://sarabic.ae/20250517/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-غزة-ليست-للبيع-ولا-نراهن-على-ترامب-لوقف-الجرائم-الإسرائيلية-في-غزة-والضفة-1100681079.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": غزة ليست للبيع ولا نراهن على ترامب لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": غزة ليست للبيع ولا نراهن على ترامب لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة

سبوتنيك عربي

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الوطنية الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، اليوم السبت، إن "قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطيني، وتحت الولاية القانونية... 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T19:25+0000

2025-05-17T19:25+0000

2025-05-17T19:25+0000

غزة

قطاع غزة

دونالد ترامب

حصري

أخبار فلسطين اليوم

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، تعليقا على حديث ترامب بشأن "امتلاك غزة"، أن "غزة ليست معروضة للبيع أو الإيجار، وهي أرض مقاومة، وتعيش الآن في حالة تجويع وقتل وحصار واحتلال من قبل إسرائيل".وفيما يتعلق بالدور الأمريكي لوقف الحرب، يعتقد مجدلاني أن "أمريكا حرصت على أن يكون هناك تهدئة قبل وأثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة لكن للأسف ورغم الصفقة التي أجرتها حركة "حماس" الفلسطينية مع أمريكا بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، بهدف دفع واشنطن للضغط على إسرائيل، بغية التوصل لوقف إطلاق النار، لم يحدث ذلك".واستطرد: "انتهت الزيارة وغادر ترامب المنطقة، ولا يزال مقتل الشعب الفلسطيني في غزة قائما، وما زال العدوان مستمرا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولا رهان لدينا على إدارة ترامب في التوصل أو الضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب العدوانية على الشعب، والإبادة في غزة والضفة والقدس".وقال إن "واشنطن ليس لديها القرار لوقف الحرب، ليس لأنها لا تستطيع لكن لأنها لا تريد ذلك، وما زالت تقدم الغطاء السياسي والدبلوماسي والدعم العسكري والمالي لحكومة نتيناهو لمواصلة القتل والدمار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،، يوم الخميس الماضي، إن "لديه تصورات جيدة جدا لمدينة غزة لجعلها منطقة حرية"، مؤكدا أن بلاده تعمل بجد بشأن غزة.وأوضح ترامب في تصريحات له من قطر، أنه "سيكون فخورا لو تملكت أمريكا الأمر، وجعلتها منطقة حرية وتسمح بحدوث بعض الأمور الجيدة"، داعيا إلى وضع الناس في منازل يمكنهم أن يكونوا فيها بأمان.ووصف غزة بأنها "أرض للموت والدمار لسنوات طويلة"، قائلا: "لا يوجد أي مبنى قائم تقريبا في غزة ويعيش الناس تحت أنقاض المباني المنهارة وهو أمر غير مقبول إنه موت هائل".

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https://sarabic.ae/20250517/ترامب-يكشف-دور-قادة-الخليج-في-إعادة-إعمار-غزة-1100676925.html

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غزة, قطاع غزة, دونالد ترامب, حصري, أخبار فلسطين اليوم