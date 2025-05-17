ترامب يكشف دور قادة الخليج في إعادة إعمار غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:44 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي إرساء سلام دائم، "حماس" تتوقع بدء دخول المساعدات لغزة فوراً بعد "تفاهمات" مع أميركا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:28 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ارتياح روسي لنتائج "مفاوضات اسطنبول" واتفاق على تبادل الأسرى
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250517/ترامب-يكشف-دور-قادة-الخليج-في-إعادة-إعمار-غزة-1100676925.html
ترامب يكشف دور قادة الخليج في إعادة إعمار غزة
ترامب يكشف دور قادة الخليج في إعادة إعمار غزة
سبوتنيك عربي
رد الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على وسائل الإعلام حول ما إذا كانت دول الخليج ستشارك في إعادة إعمار قطاع غزة. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T16:28+0000
2025-05-17T16:28+0000
قطاع غزة
دونالد ترامب
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100583579_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c475881cf89de6f9438c2f1285bc707e.jpg
وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، إن "جميع القادة الذين التقى بهم خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط، سيلعبون على الأرجح دورا في تشكيل مستقبل غزة".وردا على ما إذا كان يشعر بالإحباط من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب استمرار الحرب في غزة، أجاب ترامب: "لا، انظروا، إنه يواجه وضعا صعبا، عليكم أن تتذكروا، كان هناك يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي ينساه الجميع، لقد كان أحد أعنف الأيام في تاريخ العالم، وليس الشرق الأوسط، بل العالم، عندما تشاهدون التسجيلات"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وفي الأسبوع الماضي، زار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الشرق الأوسط، متجاوزا الذهاب إلى إسرائيل، لكنه توقف فقط في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، مما دفع منتقدي الحكومة الإسرائيلية إلى التحذير من استبعاد إسرائيل عن المبادرات الدبلوماسية الإقليمية لواشنطن، في ظل استمرارها في الحرب في غزة.وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أكد أمس الجمعة، أنه تم التوافق خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، على مشروع القرار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة.وقال عبد العاطي في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" الرسمية: "تم التوافق على مشروع القرار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة"، مضيفا أن الاجتماع "شهد توافقا حول القضايا المطروحة على القمة".وفي 2 مارس/ آذار 2025، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.وبدأ شبح المجاعة يطل على سكان قطاع غزة المحاصر، ويفتك بأطفاله، وبات سكانه يواجهون أيام أكثر صعوبة بعد أن أغلقت المخابز أبوابها لنفاد الدقيق، واستنفد برنامج الأغذية العالمي إمدادات الغذاء لديه مع شُح في مياه الشرب. واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250517/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-دعم-بلاده-للقضايا-العربية-ويدعو-إلى-حلول-جذرية-في-القمة-العربية-الـ34-1100660233.html
https://sarabic.ae/20250516/الخارجية-المصرية-الاجتماع-التحضيري-للقمة-العربية-اتفق-على-مشروع-قرار-إعادة-إعمار-غزة-1100593877.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100583579_9:0:897:666_1920x0_80_0_0_cb8c0b4a6822ec13723513b7fd3bc23e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, دونالد ترامب, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم
قطاع غزة, دونالد ترامب, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم

ترامب يكشف دور قادة الخليج في إعادة إعمار غزة

16:28 GMT 17.05.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
رد الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على وسائل الإعلام حول ما إذا كانت دول الخليج ستشارك في إعادة إعمار قطاع غزة.
وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، إن "جميع القادة الذين التقى بهم خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط، سيلعبون على الأرجح دورا في تشكيل مستقبل غزة".
وردا على ما إذا كان يشعر بالإحباط من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب استمرار الحرب في غزة، أجاب ترامب: "لا، انظروا، إنه يواجه وضعا صعبا، عليكم أن تتذكروا، كان هناك يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي ينساه الجميع، لقد كان أحد أعنف الأيام في تاريخ العالم، وليس الشرق الأوسط، بل العالم، عندما تشاهدون التسجيلات"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
رئيس الوزراء العراقي يعلن الإسهام بـ40 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ولبنان
09:22 GMT
وفي الأسبوع الماضي، زار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الشرق الأوسط، متجاوزا الذهاب إلى إسرائيل، لكنه توقف فقط في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، مما دفع منتقدي الحكومة الإسرائيلية إلى التحذير من استبعاد إسرائيل عن المبادرات الدبلوماسية الإقليمية لواشنطن، في ظل استمرارها في الحرب في غزة.
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أكد أمس الجمعة، أنه تم التوافق خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، على مشروع القرار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة.
وقال عبد العاطي في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" الرسمية: "تم التوافق على مشروع القرار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة"، مضيفا أن الاجتماع "شهد توافقا حول القضايا المطروحة على القمة".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
الخارجية المصرية: الاجتماع التحضيري للقمة العربية اتفق على مشروع قرار إعادة إعمار غزة
أمس, 00:33 GMT
وفي 2 مارس/ آذار 2025، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
وبدأ شبح المجاعة يطل على سكان قطاع غزة المحاصر، ويفتك بأطفاله، وبات سكانه يواجهون أيام أكثر صعوبة بعد أن أغلقت المخابز أبوابها لنفاد الدقيق، واستنفد برنامج الأغذية العالمي إمدادات الغذاء لديه مع شُح في مياه الشرب.
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала