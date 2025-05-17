https://sarabic.ae/20250517/ترامب-يكشف-دور-قادة-الخليج-في-إعادة-إعمار-غزة-1100676925.html

ترامب يكشف دور قادة الخليج في إعادة إعمار غزة

ترامب يكشف دور قادة الخليج في إعادة إعمار غزة

سبوتنيك عربي

رد الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على وسائل الإعلام حول ما إذا كانت دول الخليج ستشارك في إعادة إعمار قطاع غزة. 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T16:28+0000

2025-05-17T16:28+0000

2025-05-17T16:28+0000

قطاع غزة

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وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، إن "جميع القادة الذين التقى بهم خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط، سيلعبون على الأرجح دورا في تشكيل مستقبل غزة".وردا على ما إذا كان يشعر بالإحباط من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب استمرار الحرب في غزة، أجاب ترامب: "لا، انظروا، إنه يواجه وضعا صعبا، عليكم أن تتذكروا، كان هناك يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي ينساه الجميع، لقد كان أحد أعنف الأيام في تاريخ العالم، وليس الشرق الأوسط، بل العالم، عندما تشاهدون التسجيلات"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وفي الأسبوع الماضي، زار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الشرق الأوسط، متجاوزا الذهاب إلى إسرائيل، لكنه توقف فقط في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، مما دفع منتقدي الحكومة الإسرائيلية إلى التحذير من استبعاد إسرائيل عن المبادرات الدبلوماسية الإقليمية لواشنطن، في ظل استمرارها في الحرب في غزة.وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أكد أمس الجمعة، أنه تم التوافق خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، على مشروع القرار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة.وقال عبد العاطي في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" الرسمية: "تم التوافق على مشروع القرار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة"، مضيفا أن الاجتماع "شهد توافقا حول القضايا المطروحة على القمة".وفي 2 مارس/ آذار 2025، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.وبدأ شبح المجاعة يطل على سكان قطاع غزة المحاصر، ويفتك بأطفاله، وبات سكانه يواجهون أيام أكثر صعوبة بعد أن أغلقت المخابز أبوابها لنفاد الدقيق، واستنفد برنامج الأغذية العالمي إمدادات الغذاء لديه مع شُح في مياه الشرب. واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

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قطاع غزة, دونالد ترامب, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم