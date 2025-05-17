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"حماس" تعلق على خطة نقل الفلسطينيين إلى ليبيا
"حماس" تعلق على خطة نقل الفلسطينيين إلى ليبيا
سبوتنيك عربي
علقت حركة "حماس" الفلسطينية على تقارير أمريكية، تزعم أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T13:26+0000
2025-05-17T13:26+0000
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وقال باسم نعيم، المسؤول البارز في "حماس"، ردا على سؤال من وسائل الإعلام الأمريكية التي أعدّت التقرير، أن الحركة الفلسطينية لم تكن على علم بأي نقاشات حول نقل الفلسطينيين إلى ليبيا.وأضاف نعيم: "الفلسطينيون متجذرون في وطنهم، وملتزمون به التزاما راسخا، ومستعدون للقتال حتى النهاية والتضحية بأي شيء للدفاع عن أرضهم ووطنهم وعائلاتهم ومستقبل أبنائهم".وتهدف الخطة الأمريكية بحسب التقرير إلى نقل مليون فلسطيني إلى ليبيا بشكل دائم، ضمن تفاهمات تسمح بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمّدة في الولايات المتحدة الأمريكية.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما خلف حتى 7 مايو/ أيار الجاري نحو 53 ألفا قتيل ونحو 119 ألف مصاب من الفلسطينيين في القطاع.يذكر أن الحرب الإسرائيلية على القطاع تتواصل في ظل دعوات من حكومة نتنياهو لتهجير الفلسطينيين خارج القطاع، وهي الدعوات التي ترفضها الدول العربية والمنظمات الدولية، وتؤكد أنها مخالفة للقانون الدولي الإنساني.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دعا، في وقت سابق، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
https://sarabic.ae/20250209/أول-تعليق-من-إسرائيل-حول-نقل-سكان-غزة-إلى-دولة-عربية-لم-يكن-اسمها-مطروحا-1097608067.html
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حركة حماس, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة
حركة حماس, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة

"حماس" تعلق على خطة نقل الفلسطينيين إلى ليبيا

13:26 GMT 17.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرابلس عاصمة ليبيا
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
علقت حركة "حماس" الفلسطينية على تقارير أمريكية، تزعم أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة إلى ليبيا.
وقال باسم نعيم، المسؤول البارز في "حماس"، ردا على سؤال من وسائل الإعلام الأمريكية التي أعدّت التقرير، أن الحركة الفلسطينية لم تكن على علم بأي نقاشات حول نقل الفلسطينيين إلى ليبيا.
وأضاف نعيم: "الفلسطينيون متجذرون في وطنهم، وملتزمون به التزاما راسخا، ومستعدون للقتال حتى النهاية والتضحية بأي شيء للدفاع عن أرضهم ووطنهم وعائلاتهم ومستقبل أبنائهم".

وتابع مؤكدا أن "الفلسطينيين هم الطرف الوحيد الذي يملك الحق في تقرير ما يجب فعله وما لا يجب فعله نيابةً عن الفلسطينيين، بمن فيهم غزة وسكانها".

وتهدف الخطة الأمريكية بحسب التقرير إلى نقل مليون فلسطيني إلى ليبيا بشكل دائم، ضمن تفاهمات تسمح بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمّدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
أول تعليق من إسرائيل حول نقل سكان غزة إلى دولة عربية لم يكن اسمها مطروحا
9 فبراير, 10:37 GMT
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما خلف حتى 7 مايو/ أيار الجاري نحو 53 ألفا قتيل ونحو 119 ألف مصاب من الفلسطينيين في القطاع.
يذكر أن الحرب الإسرائيلية على القطاع تتواصل في ظل دعوات من حكومة نتنياهو لتهجير الفلسطينيين خارج القطاع، وهي الدعوات التي ترفضها الدول العربية والمنظمات الدولية، وتؤكد أنها مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دعا، في وقت سابق، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
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