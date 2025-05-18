الجيش الإسرائيلي يطلق عمليات برية واسعة في قطاع غزة تحت مسمى "عربات جدعون"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:28 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ارتياح روسي لنتائج "مفاوضات اسطنبول" واتفاق على تبادل الأسرى
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن: مسؤولية التوصل لاتفاق بغزة تقع على عاتق الطرفين.. تطبيق نظام مكافحة الإرهاب بمقاطعتي بيلغورود وكورسك
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250518/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-عمليات-برية-واسعة-في-قطاع-غزة-تحت-مسمى-عربات-جدعون---عاجل-1100703314.html
الجيش الإسرائيلي يطلق عمليات برية واسعة في قطاع غزة تحت مسمى "عربات جدعون"
الجيش الإسرائيلي يطلق عمليات برية واسعة في قطاع غزة تحت مسمى "عربات جدعون"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته البرية التابعة للقيادة الجنوبية بدأت عمليات عسكرية واسعة النطاق في مناطق متفرقة في شمال وجنوب قطاع غزة، كجزء من... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T13:41+0000
2025-05-18T13:55+0000
العالم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082901982_0:107:1024:682_1920x0_80_0_0_a859c9d841d386b15c287c2351fa1033.jpg
وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من الضربات الجوية المكثفة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، حيث استهدفت "أكثر من 670 موقعًا تابعًا لحركة "حماس"، بما في ذلك مخازن أسلحة وبنى تحتية تابعة للحركة ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى عناصر مسلحة".وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "القوات الجوية الإسرائيلية لا تزال تواصل دعمها للقوات البرية العاملة داخل غزة، وحتى الآن، تمكنت القوات الإسرائيلية من تصفية العشرات من المسلحين وتدمير منشآت إرهابية فوق وتحت الأرض، فيما تتواصل نشراتها في مواقع استراتيجية عبر القطاع"، على حد قوله.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيستمر في عملياته ضد التنظيمات الإرهابية في غزة حسب الضرورة، بهدف حماية المدنيين الإسرائيليين"، على حد تعبيره.وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت، اليوم الأحد، خروج المستشفى الأندونيسي عن الخدمة، بعد محاصرة القوات الإسرائيلية للمستشفى ومحيطه، ومنع وصول المرضى والطواقم والإمدادات الطبية.وقالت الصحة في غزة إنه "بعد تدمير مستشفى بيت حانون ومستشفى كمال عدوان وإخراج المستشفى الأندونيسي عن الخدمة، تصبح جميع المستشفيات العامة بمحافظة شمال قطاع غزة خارجة عن الخدمة".وأوضح البيان أن "محاصرة المستشفى تمنع وصول الجرحى مع تزايد ما يتعرض له شمال قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين"، مناشدة جميع الجهات المعنية للتدخل وبشكل عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المستشفى.وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق، أن "استهداف إسرائيل للمستشفى الأوروبي في خان يونس، ألحق أضرار كبيرة بالبنية التحتية كخطوط الصرف الصحي وتضرر الأقسام الداخلية وتدمير الطرق المؤدية للمستشفى.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إن "سلاح الجو نفذ 9 غارات على المستشفى الأوروبي بخان يونس، باستخدام قنابل خارقة للتحصينات".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250518/نتنياهو-مقترح-ويتكوف-يشمل-نفي-قيادات-حماس-ونزع-السلاح-من-غزة-1100695233.html
https://sarabic.ae/20250517/إعلام-إسرائيلي-مقترح-لوقف-إطلاق-نار-مؤقت-في-غزة-يناقش-في-الدوحة-1100681970.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082901982_51:0:960:682_1920x0_80_0_0_b1a46608a9b7ebdcd7eb5bdbd000efd8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يطلق عمليات برية واسعة في قطاع غزة تحت مسمى "عربات جدعون"

13:41 GMT 18.05.2025 (تم التحديث: 13:55 GMT 18.05.2025)
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته البرية التابعة للقيادة الجنوبية بدأت عمليات عسكرية واسعة النطاق في مناطق متفرقة في شمال وجنوب قطاع غزة، كجزء من المرحلة الأولى لعملية "عربات جدعون".
وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من الضربات الجوية المكثفة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، حيث استهدفت "أكثر من 670 موقعًا تابعًا لحركة "حماس"، بما في ذلك مخازن أسلحة وبنى تحتية تابعة للحركة ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى عناصر مسلحة".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "القوات الجوية الإسرائيلية لا تزال تواصل دعمها للقوات البرية العاملة داخل غزة، وحتى الآن، تمكنت القوات الإسرائيلية من تصفية العشرات من المسلحين وتدمير منشآت إرهابية فوق وتحت الأرض، فيما تتواصل نشراتها في مواقع استراتيجية عبر القطاع"، على حد قوله.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
نتنياهو: مقترح ويتكوف يشمل نفي قيادات "حماس" ونزع السلاح من غزة
10:15 GMT
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيستمر في عملياته ضد التنظيمات الإرهابية في غزة حسب الضرورة، بهدف حماية المدنيين الإسرائيليين"، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت، اليوم الأحد، خروج المستشفى الأندونيسي عن الخدمة، بعد محاصرة القوات الإسرائيلية للمستشفى ومحيطه، ومنع وصول المرضى والطواقم والإمدادات الطبية.
وقالت الصحة في غزة إنه "بعد تدمير مستشفى بيت حانون ومستشفى كمال عدوان وإخراج المستشفى الأندونيسي عن الخدمة، تصبح جميع المستشفيات العامة بمحافظة شمال قطاع غزة خارجة عن الخدمة".
وأوضح البيان أن "محاصرة المستشفى تمنع وصول الجرحى مع تزايد ما يتعرض له شمال قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين"، مناشدة جميع الجهات المعنية للتدخل وبشكل عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المستشفى.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
إعلام إسرائيلي: مقترح لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة يناقش في الدوحة
أمس, 21:24 GMT
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق، أن "استهداف إسرائيل للمستشفى الأوروبي في خان يونس، ألحق أضرار كبيرة بالبنية التحتية كخطوط الصرف الصحي وتضرر الأقسام الداخلية وتدمير الطرق المؤدية للمستشفى.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إن "سلاح الجو نفذ 9 غارات على المستشفى الأوروبي بخان يونس، باستخدام قنابل خارقة للتحصينات".
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала