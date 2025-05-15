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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250515/صحة-غزة-تعلن-خروج-المستشفى-الأوروبي-عن-الخدمة-بعد-القصف-الإسرائيلي-الأخير-1100557081.html
"صحة غزة" تعلن خروج المستشفى الأوروبي عن الخدمة بعد القصف الإسرائيلي الأخير
"صحة غزة" تعلن خروج المستشفى الأوروبي عن الخدمة بعد القصف الإسرائيلي الأخير
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن "استهداف إسرائيل للمستشفى الأوروبي في خان يونس، ألحق أضرار كبيرة بالبنية التحتية كخطوط الصرف الصحي وتضرر... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T08:36+0000
2025-05-15T08:36+0000
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وقال الصحة، في بيان لها، إن "المستشفى الأوروبي خرج عن الخدمة نتيجة الاستهدافات الأخيرة"، مشيرةً إلى أن "الاستهداف المتكرر للمستشفى يستحيل معه تقديم الرعاية الطبية لما يشكله من خطورة على الطواقم الطبية والجرحى والمرضى".وأضاف البيان أن "توقف المستشفى عن العمل يعني توقف تقديم خدمات تخصصية كخدمات جراحة الأعصاب وجراحة الصدر ومركز القسطرة القلبية وجراحة القلب والأوعية الدموية والعيون والتي لا تتوفر إلا في المستشفى الأوروبي"، مؤكدا أنه المستشفى الوحيد الذي يقدم المتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة بعد تدمير مستشفى الصداقة التركي.واعتبرت صحة غزة خروج المستشفى عن العمل يعني حرمان مرضى السرطان من متابعة البروتوكولات العلاجية ومضاعفة أوضاعهم الصحية، لافتةً إلى أن المستشفى يضم 28 سرير عناية مركزة، و12 حضانة أطفال، و260 سرير مبيت و25 سرير طوارئ، و60 سرير مرضى أورام هي الآن متوقفة عن العمل.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إن "سلاح الجو نفذ 9 غارات على المستشفى الأوروبي بخان يونس باستخدام قنابل خارقة للتحصينات"، مؤكدةً أن "الشخصية المستهدفة هو رئيس الذراع العسكري لحماس محمد السنوار، لكن ليس من الواضح مصيره".وشدد بيان الجيش الإسرائيلي على أنه "قبل الهجوم وخلاله تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال استهداف مواطنين، من خلال استخدام أسلحة دقيقة، ومراقبة من الجو ومعلومات استخبارية أخرى".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
https://sarabic.ae/20250514/-حماس-قصف-المنازل-على-رؤوس-ساكنيها-وارتكاب-المجازر--سلوك-وحشي-من-حكومة-نتنياهو-1100524425.html
https://sarabic.ae/20250514/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنلاحق-حماس-وقادتها-ونضربها-بقوة-في-كل-مكان-1100510299.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

"صحة غزة" تعلن خروج المستشفى الأوروبي عن الخدمة بعد القصف الإسرائيلي الأخير

08:36 GMT 15.05.2025
© Getty Images / Anadoluقصف الجيش الإسرائيلي على المستشفى الأوروبي في خان يونس بقطاع غزة
قصف الجيش الإسرائيلي على المستشفى الأوروبي في خان يونس بقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Anadolu
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن "استهداف إسرائيل للمستشفى الأوروبي في خان يونس، ألحق أضرار كبيرة بالبنية التحتية كخطوط الصرف الصحي وتضرر الأقسام الداخلية وتدمير الطرق المؤدية للمستشفى.
وقال الصحة، في بيان لها، إن "المستشفى الأوروبي خرج عن الخدمة نتيجة الاستهدافات الأخيرة"، مشيرةً إلى أن "الاستهداف المتكرر للمستشفى يستحيل معه تقديم الرعاية الطبية لما يشكله من خطورة على الطواقم الطبية والجرحى والمرضى".
وأضاف البيان أن "توقف المستشفى عن العمل يعني توقف تقديم خدمات تخصصية كخدمات جراحة الأعصاب وجراحة الصدر ومركز القسطرة القلبية وجراحة القلب والأوعية الدموية والعيون والتي لا تتوفر إلا في المستشفى الأوروبي"، مؤكدا أنه المستشفى الوحيد الذي يقدم المتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة بعد تدمير مستشفى الصداقة التركي.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
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واعتبرت صحة غزة خروج المستشفى عن العمل يعني حرمان مرضى السرطان من متابعة البروتوكولات العلاجية ومضاعفة أوضاعهم الصحية، لافتةً إلى أن المستشفى يضم 28 سرير عناية مركزة، و12 حضانة أطفال، و260 سرير مبيت و25 سرير طوارئ، و60 سرير مرضى أورام هي الآن متوقفة عن العمل.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إن "سلاح الجو نفذ 9 غارات على المستشفى الأوروبي بخان يونس باستخدام قنابل خارقة للتحصينات"، مؤكدةً أن "الشخصية المستهدفة هو رئيس الذراع العسكري لحماس محمد السنوار، لكن ليس من الواضح مصيره".
وجاء في بيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أن "منظمة حماس تواصل استخدام المستشفيات في قطاع غزة لأغراض مسلحة".
وشدد بيان الجيش الإسرائيلي على أنه "قبل الهجوم وخلاله تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال استهداف مواطنين، من خلال استخدام أسلحة دقيقة، ومراقبة من الجو ومعلومات استخبارية أخرى".
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
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أمس, 05:38 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
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