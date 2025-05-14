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"حماس": قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وارتكاب المجازر سلوك وحشي من حكومة نتنياهو
"حماس": قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وارتكاب المجازر سلوك وحشي من حكومة نتنياهو
سبوتنيك عربي
أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن "قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وارتكاب المجازر سلوك وحشي فاشي لن يجلب لرئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو أيا من أشكال... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T11:43+0000
2025-05-14T11:43+0000
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وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "نتنياهو يسارع لتصعيد العدوان والمجازر في حق المدنيين، بينما يسعى الوسطاء إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإنجاز صفقة تبادل"، مشددة على ضرورة أن "يتحرك المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية فورا للضغط بكل الوسائل ووقف حرب الإبادة ضد المدنيين في غزة".وأضاف البيان أن "الغارات الوحشية المكثّفة التي يشنها جيش الاحتلال منذ فجر اليوم خصوصاً في شمال قطاع غزة، واستهدفت منازل مأهولة مكتظة بالسكان، وأسفرت عن ارتقاء أكثر من سبعين قتيلا؛ تمثّل إمعاناً في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في القطاع".وختمت "حماس" بيانها، بالقول إن "هذه الجرائم الوحشية هي تجاوز صارخ لكل القوانين والمواثيق، وجرائم حرب تتطلب من الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة، التحرك العاجل لوقفها، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمه ضد الإنسانية".وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، مقتل وإصابة العشرات، جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى غزة الأوروبي جنوبي القطاع.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "سلاح الجو نفذ 9 غارات على المستشفى الأوروبي بخان يونس باستخدام قنابل خارقة للتحصينات"، مؤكدة أن "الشخصية المستهدفة هو رئيس الذراع العسكري لحماس محمد السنوار، لكن ليس من الواضح مصيره".وجاء في بيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أن "منظمة حماس تواصل استخدام المستشفيات في قطاع غزة لأغراض مسلحة".وشدد بيان الجيش الإسرائيلي على أنه "قبل الهجوم وخلاله تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال استهداف مواطنين، من خلال استخدام أسلحة دقيقة، ومراقبة من الجو ومعلومات استخبارية أخرى".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
https://sarabic.ae/20250514/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنلاحق-حماس-وقادتها-ونضربها-بقوة-في-كل-مكان-1100510299.html
https://sarabic.ae/20250514/وزير-الخارجية-السعودي-اتفقنا-مع-أمريكا-على-ضرورة-وقف-الحرب-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-1100520365.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حماس": قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وارتكاب المجازر سلوك وحشي من حكومة نتنياهو

11:43 GMT 14.05.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمنطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن "قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وارتكاب المجازر سلوك وحشي فاشي لن يجلب لرئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو أيا من أشكال النصر".
وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "نتنياهو يسارع لتصعيد العدوان والمجازر في حق المدنيين، بينما يسعى الوسطاء إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإنجاز صفقة تبادل"، مشددة على ضرورة أن "يتحرك المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية فورا للضغط بكل الوسائل ووقف حرب الإبادة ضد المدنيين في غزة".
وأضاف البيان أن "الغارات الوحشية المكثّفة التي يشنها جيش الاحتلال منذ فجر اليوم خصوصاً في شمال قطاع غزة، واستهدفت منازل مأهولة مكتظة بالسكان، وأسفرت عن ارتقاء أكثر من سبعين قتيلا؛ تمثّل إمعاناً في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في القطاع".
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنلاحق "حماس" وقادتها ونضربها بقوة في كل مكان
05:38 GMT
وختمت "حماس" بيانها، بالقول إن "هذه الجرائم الوحشية هي تجاوز صارخ لكل القوانين والمواثيق، وجرائم حرب تتطلب من الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة، التحرك العاجل لوقفها، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمه ضد الإنسانية".
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، مقتل وإصابة العشرات، جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى غزة الأوروبي جنوبي القطاع.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "سلاح الجو نفذ 9 غارات على المستشفى الأوروبي بخان يونس باستخدام قنابل خارقة للتحصينات"، مؤكدة أن "الشخصية المستهدفة هو رئيس الذراع العسكري لحماس محمد السنوار، لكن ليس من الواضح مصيره".
وجاء في بيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أن "منظمة حماس تواصل استخدام المستشفيات في قطاع غزة لأغراض مسلحة".
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
وزير الخارجية السعودي: اتفقنا مع أمريكا على ضرورة وقف الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن
10:44 GMT
وشدد بيان الجيش الإسرائيلي على أنه "قبل الهجوم وخلاله تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال استهداف مواطنين، من خلال استخدام أسلحة دقيقة، ومراقبة من الجو ومعلومات استخبارية أخرى".
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
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