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https://sarabic.ae/20250513/إسرائيل-تعلن-استهداف-السنوار-في-غارة-جوية-على-المستشفى-الأوروبي-في-خان-يونس-1100498884.html
إسرائيل تعلن استهداف "السنوار" في غارة جوية على المستشفى الأوروبي في خان يونس
إسرائيل تعلن استهداف "السنوار" في غارة جوية على المستشفى الأوروبي في خان يونس
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة في غزة، مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى غزة الأوروبي جنوبي القطاع. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T17:27+0000
2025-05-13T17:27+0000
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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "سلاح الجو نفذ 9 غارات على المستشفى الأوروبي بخان يونس باستخدام قنابل خارقة للتحصينات"، مؤكدة أن "الشخصية المستهدفة هو رئيس الذراع العسكري لحماس محمد السنوار، لكن ليس من الواضح مصيره".جاء في بيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن "منظمة حماس تواصل استخدام المستشفيات في قطاع غزة لأغراض مسلحة".وشدد بيان الجيش الإسرائيلي، على أنه "قبل الهجوم وخلاله تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال استهداف مواطنين، من خلال استخدام أسلحة دقيقة، مراقبة من الجو ومعلومات استخباراتية أخرى".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
https://sarabic.ae/20250512/نتنياهو-سنحتل-غزة-وخلال-أيام-سيشهد-القطاع-أمورا-لم-يتم-الإعلان-عنها-حتى-الآن-1100456168.html
https://sarabic.ae/20250513/بعد-هدنة-تسليم-الأسير-عيدان-إسرائيل-تغتال-صحفيا-في-قصف-على-مستشفى-ناصر-في-غزة-1100461826.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

إسرائيل تعلن استهداف "السنوار" في غارة جوية على المستشفى الأوروبي في خان يونس

17:27 GMT 13.05.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaحريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة في غزة، مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى غزة الأوروبي جنوبي القطاع.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "سلاح الجو نفذ 9 غارات على المستشفى الأوروبي بخان يونس باستخدام قنابل خارقة للتحصينات"، مؤكدة أن "الشخصية المستهدفة هو رئيس الذراع العسكري لحماس محمد السنوار، لكن ليس من الواضح مصيره".
جاء في بيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن "منظمة حماس تواصل استخدام المستشفيات في قطاع غزة لأغراض مسلحة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
نتنياهو: سنحتل غزة وخلال أيام سيشهد القطاع أمورا لم يتم الإعلان عنها حتى الآن
أمس, 20:49 GMT
وشدد بيان الجيش الإسرائيلي، على أنه "قبل الهجوم وخلاله تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال استهداف مواطنين، من خلال استخدام أسلحة دقيقة، مراقبة من الجو ومعلومات استخباراتية أخرى".
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
مستشفى ناصر بقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
بعد هدنة تسليم الأسير عيدان.. إسرائيل تغتال صحفيا فلسطينيا في قصف على مستشفى ناصر في غزة
06:29 GMT
بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
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