https://sarabic.ae/20250513/إسرائيل-تعلن-استهداف-السنوار-في-غارة-جوية-على-المستشفى-الأوروبي-في-خان-يونس-1100498884.html

إسرائيل تعلن استهداف "السنوار" في غارة جوية على المستشفى الأوروبي في خان يونس

إسرائيل تعلن استهداف "السنوار" في غارة جوية على المستشفى الأوروبي في خان يونس

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى غزة الأوروبي جنوبي القطاع. 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T17:27+0000

2025-05-13T17:27+0000

2025-05-13T17:27+0000

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "سلاح الجو نفذ 9 غارات على المستشفى الأوروبي بخان يونس باستخدام قنابل خارقة للتحصينات"، مؤكدة أن "الشخصية المستهدفة هو رئيس الذراع العسكري لحماس محمد السنوار، لكن ليس من الواضح مصيره".جاء في بيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن "منظمة حماس تواصل استخدام المستشفيات في قطاع غزة لأغراض مسلحة".وشدد بيان الجيش الإسرائيلي، على أنه "قبل الهجوم وخلاله تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال استهداف مواطنين، من خلال استخدام أسلحة دقيقة، مراقبة من الجو ومعلومات استخباراتية أخرى".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

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