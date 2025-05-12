https://sarabic.ae/20250512/نتنياهو-سنحتل-غزة-وخلال-أيام-سيشهد-القطاع-أمورا-لم-يتم-الإعلان-عنها-حتى-الآن-1100456168.html

نتنياهو: سنحتل غزة وخلال أيام سيشهد القطاع أمورا لم يتم الإعلان عنها حتى الآن

نتنياهو: سنحتل غزة وخلال أيام سيشهد القطاع أمورا لم يتم الإعلان عنها حتى الآن

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تنوي احتلال قطاع غزة وإحكام قبضتها الأمنية عليه للأبد. 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T20:49+0000

2025-05-12T20:49+0000

2025-05-12T20:49+0000

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وقال نتنياهو، في تصريحات له، أثناء اجتماعه الليلة مع ممثلي "منتدى جرحى الحرب من أجل الحسم"، "ستبقى سيطرتنا الأمنية في غزة إلى الأبد. وخلال أيام، ستحدث أمور هناك لم تعرفوها حتى الآن".وأضاف: "أمنح فرصة للمساعي الرامية لإعادة الأسرى من قطاع غزة، لكن إذا لم تنجح هذه الجهود، فستستأنف المعارك بقوة وبشكل شامل، حتى تحقيق الحسم"، مؤكدا أن "هدف حكومته هي تحرير جميع المحتجزين والانتصار على حماس".وجدد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق مساء اليوم، هجماته على قطاع غزة، وذلك بعد هدوء استمر لساعات خلال إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.وأعلنت حركة "حماس"، في وقت سابق اليوم، الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، الأسير عيدان ألكسندر، بعد اتصالات مع الإدارة الأمريكية.وقالت حماس، في بيان لها، إن ذلك "جاء في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة"، مؤكدة أن "هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية".وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إفراج حركة حماس الفلسطينية عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، كان خطوة اتُخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وجهود الوسطاء لوضع حد لحرب غزة.وقال ترامب في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي الذي كان محتجزًا كرهينة، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، سيعود إلى عائلته. أنا ممتن لجميع المشاركين في تحقيق هذا الخبر العظيم. كانت هذه خطوة اتخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء، قطر ومصر، لوضع حد لهذه الحرب الوحشية وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات الضحايا إلى أحبائهم".وأضاف: "نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى من بين الخطوات الأخيرة الضرورية لإنهاء هذا الصراع الوحشي".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

https://sarabic.ae/20250512/مصر-وقطر-تؤكدان-أن-الإفراج-عن-الأسير-عيدان-يعطي-دفعة-لجهود-إنهاء-الحرب-في-غزة-1100441820.html

https://sarabic.ae/20250512/تصويت-برأيك-هل-يمهد-إفراج-حماس-عن-المحتجز-الأمريكي-الجنسية-لتفاهمات-أوسع-أو-تهدئة-في-غزة؟-1100427087.html

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