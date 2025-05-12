https://sarabic.ae/20250512/الجيش-الإسرائيلي-يجدد-هجماته-على-قطاع-غزة-بعد-هدوء-لساعات-1100453184.html
الجيش الإسرائيلي يجدد هجماته على قطاع غزة بعد هدوء لساعات
الجيش الإسرائيلي يجدد هجماته على قطاع غزة بعد هدوء لساعات
سبوتنيك عربي
جدد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، هجماته على قطاع غزة، وذلك بعد هدوء استمر لساعات خلال إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T18:58+0000
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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن "القصف الإسرائيلي استهدف المناطق الشمالية لبيت لاهيا شمالي غزة، وشمالي مدينة رفح جنوبي القطاع".وأضاف أن "القصف الإسرائيلي استهدف أيضا المناطق الشرقية من مدينة غزة"، مشيرة إلى "مقتل 36 فلسطينيا منذ فجر اليوم بقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة".جاء ذلك بعدما أعلنت حركة "حماس"، في وقت سابق اليوم، الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، الأسير عيدان ألكسندر، بعد اتصالات مع الإدارة الأمريكية.وقالت حماس، في بيان لها، إن ذلك "جاء في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة"، مؤكدة أن "هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية".وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إفراج حركة حماس الفلسطينية عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، كان خطوة اتُخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وجهود الوسطاء لوضع حد لحرب غزة.وقال ترامب في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي الذي كان محتجزًا كرهينة، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، سيعود إلى عائلته. أنا ممتن لجميع المشاركين في تحقيق هذا الخبر العظيم. كانت هذه خطوة اتخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء، قطر ومصر، لوضع حد لهذه الحرب الوحشية وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات الضحايا إلى أحبائهم".وأضاف: "نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى من بين الخطوات الأخيرة الضرورية لإنهاء هذا الصراع الوحشي".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
https://sarabic.ae/20250512/إفراج-حماس-عن-الجندي-الإسرائيلي-الأمريكي-هل-يمهد-الطريق-لوقف-الحرب-وإدخال-المساعدات-لغزة-1100450792.html
https://sarabic.ae/20250512/نتنياهو-يكشف-ما-أبلغه-به-ترامب-بعد-التسريبات-عن-توتر-علاقتهما-1100450589.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يجدد هجماته على قطاع غزة بعد هدوء لساعات
جدد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، هجماته على قطاع غزة، وذلك بعد هدوء استمر لساعات خلال إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن "القصف الإسرائيلي استهدف المناطق الشمالية لبيت لاهيا شمالي غزة، وشمالي مدينة رفح جنوبي القطاع".
وأضاف أن "القصف الإسرائيلي استهدف أيضا المناطق الشرقية من مدينة غزة"، مشيرة إلى "مقتل 36 فلسطينيا منذ فجر اليوم بقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة".
جاء ذلك بعدما أعلنت حركة "حماس"، في وقت سابق اليوم، الإفراج عن الجندي الإسرائيلي
، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، الأسير عيدان ألكسندر، بعد اتصالات مع الإدارة الأمريكية.
وقالت حماس، في بيان لها، إن ذلك "جاء في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة"، مؤكدة أن "هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية".
وحثت "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة جهودها لإنهاء هذه الحرب الوحشية التي يشنّها بنيامين نتنياهو على الأطفال والنساء والمدنيين العزّل في قطاع غزة".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إفراج حركة حماس الفلسطينية عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، كان خطوة اتُخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وجهود الوسطاء لوضع حد لحرب غزة.
وقال ترامب في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي الذي كان محتجزًا كرهينة، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، سيعود إلى عائلته. أنا ممتن لجميع المشاركين في تحقيق هذا الخبر العظيم. كانت هذه خطوة اتخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء، قطر ومصر
، لوضع حد لهذه الحرب الوحشية وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات الضحايا إلى أحبائهم".
وأضاف: "نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى
من بين الخطوات الأخيرة الضرورية لإنهاء هذا الصراع الوحشي".
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".