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ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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‏الخارجية المصرية: هناك حاجة ماسة لإنهاء الحرب على غزة
‏الخارجية المصرية: هناك حاجة ماسة لإنهاء الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية المصرية على ضرورة المضي قدما نحو تحقيق السلام الشامل في المنطقة وتجنب المزيد من التداعيات الإنسانية للحرب في غزة. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T20:49+0000
2025-05-11T20:49+0000
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جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية نشرته على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، تعليقا على إعلان "حماس" الموافقة على إطلاق سراح أمريكي محتجز لديها.وقالت الخارجية إن مصر وقطر، ترحبان بإعلان "حماس"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل بادرة حسن نية وخطوة مشجعة للعودة إلى المفاوضات، التي تضمن وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات لمواجهة الأوضاع الإنسانية المأساوية.وأكد البيان أن القاهرة والدوحة ستواصلان جهود الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم إنهاء الحرب.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنيّة حركة حماس الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، دون مقابل أو شروط، كخطوة حسن نية تجاه واشنطن.وقال مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأحد، في بيان: "هذه الخطوة من المتوقع أن تقود إلى مفاوضات بشأن إطلاق سراح أسرى آخرين وفقا لمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأصلي – الذي سبق وأن وافقت عليه إسرائيل".وأكدت حركة حماس الفلسطينية، أنه سيتم إطلاق سراح ألكسندر ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة.وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، من كارثة إنسانية، مع عودة شبح المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع.
https://sarabic.ae/20250511/إسرائيل-تستعد-لـهجوم-شامل-على-غزة-وسط-أكبر-تعبئة-عسكرية-منذ-أشهر-1100402769.html
https://sarabic.ae/20250509/حماس-اتهامات-السفير-الأمريكي-للحركة-بالتحكم-بالمساعدات-ترديد-لأكاذيب-إسرائيلية-1100359047.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

‏الخارجية المصرية: هناك حاجة ماسة لإنهاء الحرب على غزة

20:49 GMT 11.05.2025
© Getty Images / Ahmad Khateibالحرب في غزة
الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Getty Images / Ahmad Khateib
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية المصرية على ضرورة المضي قدما نحو تحقيق السلام الشامل في المنطقة وتجنب المزيد من التداعيات الإنسانية للحرب في غزة.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية نشرته على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، تعليقا على إعلان "حماس" الموافقة على إطلاق سراح أمريكي محتجز لديها.
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
إسرائيل تستعد لـ"هجوم شامل" على غزة وسط أكبر تعبئة عسكرية منذ أشهر
12:45 GMT
وقالت الخارجية إن مصر وقطر، ترحبان بإعلان "حماس"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل بادرة حسن نية وخطوة مشجعة للعودة إلى المفاوضات، التي تضمن وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات لمواجهة الأوضاع الإنسانية المأساوية.
وأكد البيان أن القاهرة والدوحة ستواصلان جهود الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم إنهاء الحرب.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنيّة حركة حماس الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، دون مقابل أو شروط، كخطوة حسن نية تجاه واشنطن.
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
حماس: اتهامات السفير الأمريكي للحركة بالتحكم بالمساعدات ترديد لأكاذيب إسرائيلية
9 مايو, 16:05 GMT
وقال مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأحد، في بيان: "هذه الخطوة من المتوقع أن تقود إلى مفاوضات بشأن إطلاق سراح أسرى آخرين وفقا لمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأصلي – الذي سبق وأن وافقت عليه إسرائيل".
وأكدت حركة حماس الفلسطينية، أنه سيتم إطلاق سراح ألكسندر ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، من كارثة إنسانية، مع عودة شبح المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع.
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