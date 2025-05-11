https://sarabic.ae/20250511/الخارجية-المصرية-هناك-حاجة-ماسة-لإنهاء-الحرب-على-غزة-1100413446.html

‏الخارجية المصرية: هناك حاجة ماسة لإنهاء الحرب على غزة

‏الخارجية المصرية: هناك حاجة ماسة لإنهاء الحرب على غزة

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية المصرية على ضرورة المضي قدما نحو تحقيق السلام الشامل في المنطقة وتجنب المزيد من التداعيات الإنسانية للحرب في غزة. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية نشرته على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، تعليقا على إعلان "حماس" الموافقة على إطلاق سراح أمريكي محتجز لديها.وقالت الخارجية إن مصر وقطر، ترحبان بإعلان "حماس"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل بادرة حسن نية وخطوة مشجعة للعودة إلى المفاوضات، التي تضمن وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات لمواجهة الأوضاع الإنسانية المأساوية.وأكد البيان أن القاهرة والدوحة ستواصلان جهود الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم إنهاء الحرب.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنيّة حركة حماس الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، دون مقابل أو شروط، كخطوة حسن نية تجاه واشنطن.وقال مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأحد، في بيان: "هذه الخطوة من المتوقع أن تقود إلى مفاوضات بشأن إطلاق سراح أسرى آخرين وفقا لمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأصلي – الذي سبق وأن وافقت عليه إسرائيل".وأكدت حركة حماس الفلسطينية، أنه سيتم إطلاق سراح ألكسندر ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة.وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، من كارثة إنسانية، مع عودة شبح المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية