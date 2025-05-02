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الرئاسة الفلسطينية: "عصابات حماس" مسؤولة عن نهب مساعدات غزة
الرئاسة الفلسطينية: "عصابات حماس" مسؤولة عن نهب مساعدات غزة
سبوتنيك عربي
اتهمت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مجموعات تابعة لحركة حماس الفلسطينية، بـ"المسؤولية عن السطو على مستودعات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة"، ووصفت هذه... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T18:54+0000
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وفي بيان رسمي، أدانت الرئاسة الفلسطينية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، مؤكدة أن "الحصار والتجويع المفروضين من قبل الاحتلال لا يزالان مستمرين".ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه "الجرائم غير المسبوقة"، محمّلة "عصابات حماس"، على حد تعبيرها، المسؤولية الكاملة عن "سرقة المساعدات وحرمان المحتاجين منها"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وشدد بيان الرئاسة الفلسطينية على أن الشعب الفلسطيني "لن يغفر لتلك العصابات أفعالها في هذه المرحلة الحرجة"، مؤكدة أن "المتورطين معروفون وسيُحاسبون في الوقت المناسب".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20250502/قياديان-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-إسرائيل-تستخدم-التجويع-سلاح-حرب-وموقف-المجتمع-الدولي-متخاذل-1100113039.html
https://sarabic.ae/20250429/حماس-إسرائيل-تستخدم-سياسة-التجويع-كسلاح-حرب-في-غزة-1100018137.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

الرئاسة الفلسطينية: "عصابات حماس" مسؤولة عن نهب مساعدات غزة

18:54 GMT 02.05.2025
© Sputnik . سSبدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© Sputnik . سS
تابعنا عبر
اتهمت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مجموعات تابعة لحركة حماس الفلسطينية، بـ"المسؤولية عن السطو على مستودعات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة"، ووصفت هذه الأفعال بأنها "جرائم مشينة" بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي بيان رسمي، أدانت الرئاسة الفلسطينية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، مؤكدة أن "الحصار والتجويع المفروضين من قبل الاحتلال لا يزالان مستمرين".
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه "الجرائم غير المسبوقة"، محمّلة "عصابات حماس"، على حد تعبيرها، المسؤولية الكاملة عن "سرقة المساعدات وحرمان المحتاجين منها"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
شعار حركة فتح - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
قياديان في حركة فتح لـ"سبوتنيك": إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب وموقف المجتمع الدولي متخاذل
16:42 GMT
وشدد بيان الرئاسة الفلسطينية على أن الشعب الفلسطيني "لن يغفر لتلك العصابات أفعالها في هذه المرحلة الحرجة"، مؤكدة أن "المتورطين معروفون وسيُحاسبون في الوقت المناسب".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
الجوع يتفشى في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
"حماس": إسرائيل تستخدم سياسة "التجويع" كسلاح حرب في غزة
29 أبريل, 17:24 GMT
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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