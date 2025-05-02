https://sarabic.ae/20250502/الرئاسة-الفلسطينية-عصابات-حماس-مسؤولة-عن-نهب-مساعدات-غزة-1100118122.html
الرئاسة الفلسطينية: "عصابات حماس" مسؤولة عن نهب مساعدات غزة
الرئاسة الفلسطينية: "عصابات حماس" مسؤولة عن نهب مساعدات غزة
سبوتنيك عربي
اتهمت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مجموعات تابعة لحركة حماس الفلسطينية، بـ"المسؤولية عن السطو على مستودعات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة"، ووصفت هذه... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T18:54+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وفي بيان رسمي، أدانت الرئاسة الفلسطينية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، مؤكدة أن "الحصار والتجويع المفروضين من قبل الاحتلال لا يزالان مستمرين".ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه "الجرائم غير المسبوقة"، محمّلة "عصابات حماس"، على حد تعبيرها، المسؤولية الكاملة عن "سرقة المساعدات وحرمان المحتاجين منها"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وشدد بيان الرئاسة الفلسطينية على أن الشعب الفلسطيني "لن يغفر لتلك العصابات أفعالها في هذه المرحلة الحرجة"، مؤكدة أن "المتورطين معروفون وسيُحاسبون في الوقت المناسب".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20250502/قياديان-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-إسرائيل-تستخدم-التجويع-سلاح-حرب-وموقف-المجتمع-الدولي-متخاذل-1100113039.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
الرئاسة الفلسطينية: "عصابات حماس" مسؤولة عن نهب مساعدات غزة
اتهمت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مجموعات تابعة لحركة حماس الفلسطينية، بـ"المسؤولية عن السطو على مستودعات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة"، ووصفت هذه الأفعال بأنها "جرائم مشينة" بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي بيان رسمي، أدانت الرئاسة الفلسطينية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، مؤكدة أن "الحصار والتجويع المفروضين من قبل الاحتلال لا يزالان مستمرين".
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه "الجرائم غير المسبوقة"، محمّلة "عصابات حماس"، على حد تعبيرها، المسؤولية الكاملة عن "سرقة المساعدات وحرمان المحتاجين منها"، وفقا لوكالة
أنباء "وفا" الفلسطينية.
وشدد بيان الرئاسة الفلسطينية على أن الشعب الفلسطيني "لن يغفر لتلك العصابات أفعالها في هذه المرحلة الحرجة"، مؤكدة أن "المتورطين معروفون وسيُحاسبون في الوقت المناسب".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.