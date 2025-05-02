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قياديان في حركة فتح لـ"سبوتنيك": إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب وموقف المجتمع الدولي متخاذل
قياديان في حركة فتح لـ"سبوتنيك": إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب وموقف المجتمع الدولي متخاذل
سبوتنيك عربي
مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفشل جميع مبادرات وقف الحرب، يعيش السكان الفلسطينيون أوضاعا مأساوية، بعد شح الطعام ومواد الإغاثة والأدوية، على إثر... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T16:42+0000
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ورغم المناشدات الدولية، ترفض حكومة بنيامين نتنياهو، فتح المعابر أو إرسال المساعدات للقطاع، فيما تحذر المؤسسات الإغاثية الدولية على رأسها وكالة "أونروا" من شبح الجوع الذي يخيم على القطاع، وموت أصحاب الأمراض المزمنة نتيجة غياب الأدوية اللازمة.ويقول مراقبون إن "إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب في عدوانها على قطاع غزة"، مؤكدين أن "موقف المجتمع الدولي متخاذل ولا يرقى لحجم المأساة الإنسانية هناك".وقال المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا"، عدنان أبو حسنة، إن "عشرات الآلاف من العائلات في غزة تتضور جوعا"، وإن "90% من سكان غزة يعانون من سوء التغذية".وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "سكان غزة لديهم قدرة استثنائية على الصمود في وجه الضغوط، إلا أن إسرائيل دمرت كل مقومات الحياة"، مشددًا على أن "غزة لم تعد صالحة للحياة".كارثة إنسانيةقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، الدكتور تيسير نصر الله، إن "حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، تواصل حرب التجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ عام ونصف".وبحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك"، فقد "زادت إسرائيل من استخدام التجويع في عدوانها على قطاع غزة، في الأشهر الأخيرة، بعد عودة قوات الاحتلال للقصف والقتل والتدمير، بعد تنكرها لاتفاقية التهدئة ووقف المرحلة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين".وشدد القيادي في حركة فتح، على "ضرورة تدخل المؤسسات الإنسانية والإغاثية لإنقاذ الأهالي من الجوع، وإلا فإن كارثة إنسانية كبيرة قادمة لقطاع غزة، إضافة للكوارث التي يعاني منها أهالي القطاع منذ الحرب الإسرائيلية، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، حتى الآن".عجز دوليبدورها، نددت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بـ"استخدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي لسلاح التجويع، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع منعها لأي مساعدات إنسانية أو إغاثية أو طبية من الدخول للقطاع بأي طريقة".وبحسب تصريحاتها لـ"سبوتنيك"، فإن "ما يحدث جريمة ضد الإنسانية، وأحد أشكال الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بقيادة حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة".وعن موقف المجتمع الدولي من الحرب الإسرائيلية واستخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب، قالت حرب إن "الموقف الدولي لا يرتقي لحجم المأساة والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، ولا لكثافة العدوان والجرائم التي تمارسها حكومة الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع".وأكد تحالف "أسطول الحرية" المتجه إلى قطاع غزة، اليوم الجمعة، استهدافه بطائرة مسيرة إسرائيلية، مشيرًا إلى توجيهه أكثر من نداء استغاثة.وذكر التحالف، في منشور عبر منصة "إكس"، صباح اليوم الجمعة، أن "الطائرة المسيرة الإسرائيلية استهدفت مقدمة السفينة مرتين، ما أدى إلى اندلاع حريق وخرق في هيكل السفينة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20250411/متحدث-باسم-حركة-فتح-نحن-أمام-هدنة-مؤقتة-في-غزة-ونتنياهو-غير-معني-بإنهاء-الحرب--1099457069.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
تقارير سبوتنيك, حصري, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

قياديان في حركة فتح لـ"سبوتنيك": إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب وموقف المجتمع الدولي متخاذل

16:42 GMT 02.05.2025
© AP Photo / Nasser Ishtayeh شعار حركة فتح
شعار حركة فتح - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
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حصري
مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفشل جميع مبادرات وقف الحرب، يعيش السكان الفلسطينيون أوضاعا مأساوية، بعد شح الطعام ومواد الإغاثة والأدوية، على إثر منع إسرائيل دخولها، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
ورغم المناشدات الدولية، ترفض حكومة بنيامين نتنياهو، فتح المعابر أو إرسال المساعدات للقطاع، فيما تحذر المؤسسات الإغاثية الدولية على رأسها وكالة "أونروا" من شبح الجوع الذي يخيم على القطاع، وموت أصحاب الأمراض المزمنة نتيجة غياب الأدوية اللازمة.
ويقول مراقبون إن "إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب في عدوانها على قطاع غزة"، مؤكدين أن "موقف المجتمع الدولي متخاذل ولا يرقى لحجم المأساة الإنسانية هناك".
وقال المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا"، عدنان أبو حسنة، إن "عشرات الآلاف من العائلات في غزة تتضور جوعا"، وإن "90% من سكان غزة يعانون من سوء التغذية".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "سكان غزة لديهم قدرة استثنائية على الصمود في وجه الضغوط، إلا أن إسرائيل دمرت كل مقومات الحياة"، مشددًا على أن "غزة لم تعد صالحة للحياة".
نازحون في غزة يواجهون الجوع والمرض وسط مكب النفايات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
متحدث باسم حركة "فتح": نحن أمام هدنة مؤقتة في غزة.. ونتنياهو غير معني بإنهاء الحرب
11 أبريل, 15:26 GMT

كارثة إنسانية

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، الدكتور تيسير نصر الله، إن "حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، تواصل حرب التجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ عام ونصف".
وبحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك"، فقد "زادت إسرائيل من استخدام التجويع في عدوانها على قطاع غزة، في الأشهر الأخيرة، بعد عودة قوات الاحتلال للقصف والقتل والتدمير، بعد تنكرها لاتفاقية التهدئة ووقف المرحلة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين".

وأكد نصر الله أن "حرب التجويع ضد الفلسطينيين تقودها حكومة نتنياهو، دون أي حراك دولي سوى المناشدات والتمنيات، حتى أنهم لم يستطيعوا تأمين مسار آمن للمساعدات الغذائية والتموينية، الأمر الذي بات ينذر بالموت جوعا نتيجة عدم وجود الأغذية التي تسد رمق الأطفال، الذين أصبحوا هياكل عظمية جرّاء الجوع".

وشدد القيادي في حركة فتح، على "ضرورة تدخل المؤسسات الإنسانية والإغاثية لإنقاذ الأهالي من الجوع، وإلا فإن كارثة إنسانية كبيرة قادمة لقطاع غزة، إضافة للكوارث التي يعاني منها أهالي القطاع منذ الحرب الإسرائيلية، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، حتى الآن".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
تفاصيل لقاء وزير الخارجية المصري مع وفد من حركة "فتح"
5 أبريل, 16:13 GMT

عجز دولي

بدورها، نددت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بـ"استخدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي لسلاح التجويع، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع منعها لأي مساعدات إنسانية أو إغاثية أو طبية من الدخول للقطاع بأي طريقة".
وبحسب تصريحاتها لـ"سبوتنيك"، فإن "ما يحدث جريمة ضد الإنسانية، وأحد أشكال الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بقيادة حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة".
وعن موقف المجتمع الدولي من الحرب الإسرائيلية واستخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب، قالت حرب إن "الموقف الدولي لا يرتقي لحجم المأساة والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، ولا لكثافة العدوان والجرائم التي تمارسها حكومة الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع".
وأوضحت أن "هذا الموقف يشكل حالة عجز لدى المنظومة الدولية في الوقوف أمام التزاماتها في إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع الاحتلال من استخدام التجويع في عدوانه على قطاع غزة، وإجباره على وقف الحرب، والجلوس على طاولة التفاوض".
وأكد تحالف "أسطول الحرية" المتجه إلى قطاع غزة، اليوم الجمعة، استهدافه بطائرة مسيرة إسرائيلية، مشيرًا إلى توجيهه أكثر من نداء استغاثة.
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
تقرير إسرائيلي: فشل جهود الهدنة في غزة.. وتل أبيب متمسكة بتوسيع التصعيد العسكري
16:04 GMT
وذكر التحالف، في منشور عبر منصة "إكس"، صباح اليوم الجمعة، أن "الطائرة المسيرة الإسرائيلية استهدفت مقدمة السفينة مرتين، ما أدى إلى اندلاع حريق وخرق في هيكل السفينة".
وأفاد التحالف بأن "الطائرة الإسرائيلية استهدفت سفينة "أسطول الحرية" قبالة ساحل مالطا، أثناء توجهها إلى قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها وثقبها وبدء غرقها".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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