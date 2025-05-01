https://sarabic.ae/20250501/الأونروا-لـسبوتنيك-غزة-لم-تعد-صالحة-للحياة-ومخازن-الغذاء-فارغة-بالكامل-1100097859.html
الأونروا لـ"سبوتنيك": غزة لم تعد صالحة للحياة ومخازن الغذاء فارغة بالكامل
الأونروا لـ"سبوتنيك": غزة لم تعد صالحة للحياة ومخازن الغذاء فارغة بالكامل
سبوتنيك عربي
تناول المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، عدنان أبو حسنة، الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القطاع دخل مرحلة "ما بعد الكارثة"، حيث يحاصر أهالي غزة، في... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T21:18+0000
2025-05-01T21:18+0000
2025-05-01T21:18+0000
منظمة الأونروا
غزة
قطاع غزة
حصري
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093754108_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_67ff728c0f37a895cf53d17fcc209aca.jpg
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح أبو حسنة أن "القطاع لم يتلق أي مواد غذائية منذ شهر مارس/آذار"، وأن "مخازن الأونروا باتت خالية من الغذاء، فيما يتناقص مخزون الأدوية بشكل دراماتيكي".ولفت أبو حسنة إلى أن "عشرات الآلاف من العائلات تتضور جوعًا"، وأن "90% من سكان غزة يعانون من سوء التغذية".وأكد المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا أن "سكان غزة لديهم قدرة استثنائية على الصمود في وجه الضغوط، إلا أن إسرائيل دمرت كل مقومات الحياة"، مشددًا على أن "غزة لم تعد صالحة للحياة".كما كشف أبو حسنة أن "ما بين 290 و300 من موظفي الأونروا قتلوا منذ بداية الحرب"، مشيرًا إلى أن "الوكالة أصبحت مستهدفة أيضًا في الضفة الغربية والقدس، حيث جرى إغلاق مقر عملياتها الرئيسي، مع التهديد بإغلاق المدارس والعيادات التابعة لها في القدس".وعن العقبات التي توضع أمام عمل الأونروا، اعتبر أبو حسنة أن "من يسعى إلى تصفية الوكالة، إنما يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية نفسها وقضية اللاجئين الفلسطينيين".وأكد أن "الأونروا تعد شريان الحياة بالنسبة لغزة، وهي الجهة الوحيدة التي تدرس مناهج حقوق الإنسان، وتلتزم بمعايير الحياد الكامل"، مضيفًا أن "حصانة الأونروا تعد جزءًا من حصانة الأمم المتحدة وهي تلتزم بقيمها ومعاييرها".ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، لم يتم تسليم أيمساعدات لسكان القطاع، منذ الثاني من مارس/ آذارالماضي، فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن نفاد مخزوناته الغذائية بالكامل في قطاع غزة.وأوضحت الوكالة الأممية في بيان لها:وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه "لم يتم إدخال أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من 7 أسابيع، إذ لا تزال جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة"، مضيفا أن "أكثر من 116 ألف طن من الغذاء عالقة على الحدود، بينما ينتظر السائقون الحصول على تصريح لدخول القطاع".ودعت الوكالة إلى استئناف إدخال المواد الغذائية والإنسانية إلى غزة، لتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين في القطاع.وفي 18 مارس 2025، استأنفت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، مشيرة إلى رفض حركة حماس الفلسطينية، قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار الذي انتهى في الأول من مارس الماضي، وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه في القطاع، وأغلقت طرق دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية.
https://sarabic.ae/20250426/الأونروا-لـسبوتنيك-مخزون-الوكالة-نفد-تماما-وآلاف-الأطنان-من-النفايات-تهدد-غزة-1099918701.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093754108_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_a7c9e72aa0c0275f210be8f3d00295ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة الأونروا, غزة, قطاع غزة, حصري, إسرائيل
منظمة الأونروا, غزة, قطاع غزة, حصري, إسرائيل
الأونروا لـ"سبوتنيك": غزة لم تعد صالحة للحياة ومخازن الغذاء فارغة بالكامل
حصري
تناول المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، عدنان أبو حسنة، الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القطاع دخل مرحلة "ما بعد الكارثة"، حيث يحاصر أهالي غزة، في ظل انهيار شامل لكافة منظومات الحياة.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك
"، أوضح أبو حسنة أن "القطاع لم يتلق أي مواد غذائية منذ شهر مارس/آذار"، وأن "مخازن الأونروا باتت خالية من الغذاء، فيما يتناقص مخزون الأدوية بشكل دراماتيكي".
ولفت أبو حسنة إلى أن "عشرات الآلاف من العائلات تتضور جوعًا"، وأن "90% من سكان غزة يعانون من سوء التغذية".
وأكد المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا أن "سكان غزة لديهم قدرة استثنائية على الصمود في وجه الضغوط، إلا أن إسرائيل دمرت كل مقومات الحياة"، مشددًا على أن "غزة لم تعد صالحة للحياة".
كما كشف أبو حسنة أن "ما بين 290 و300 من موظفي الأونروا قتلوا منذ بداية الحرب"، مشيرًا إلى أن "الوكالة أصبحت مستهدفة أيضًا في الضفة الغربية والقدس، حيث جرى إغلاق مقر عملياتها الرئيسي، مع التهديد بإغلاق المدارس والعيادات التابعة لها في القدس".
وعن العقبات التي توضع أمام عمل الأونروا، اعتبر أبو حسنة أن "من يسعى إلى تصفية الوكالة، إنما يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية نفسها وقضية اللاجئين الفلسطينيين".
وأكد أن "الأونروا تعد شريان الحياة بالنسبة لغزة
، وهي الجهة الوحيدة التي تدرس مناهج حقوق الإنسان، وتلتزم بمعايير الحياد الكامل"، مضيفًا أن "حصانة الأونروا تعد جزءًا من حصانة الأمم المتحدة وهي تلتزم بقيمها ومعاييرها".
ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، لم يتم تسليم أيمساعدات لسكان القطاع، منذ الثاني من مارس/ آذارالماضي، فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن نفاد مخزوناته الغذائية بالكامل في قطاع غزة.
وأوضحت الوكالة الأممية في بيان لها:
"لقد استنفد برنامج الأغذية العالمي جميع مخزوناته الغذائية المخصصة للأسر في غزة، واليوم، سلّم البرنامج آخر مخزوناته الغذائية
المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة، ومن المتوقع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل، في الأيام المقبلة".
وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه "لم يتم إدخال أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من 7 أسابيع، إذ لا تزال جميع المعابر الحدودية
الرئيسية مغلقة"، مضيفا أن "أكثر من 116 ألف طن من الغذاء عالقة على الحدود، بينما ينتظر السائقون الحصول على تصريح لدخول القطاع".
ودعت الوكالة إلى استئناف إدخال المواد الغذائية والإنسانية إلى غزة، لتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين في القطاع.
وفي 18 مارس 2025، استأنفت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة
، مشيرة إلى رفض حركة حماس الفلسطينية، قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار الذي انتهى في الأول من مارس الماضي، وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه في القطاع، وأغلقت طرق دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية.