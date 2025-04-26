https://sarabic.ae/20250426/الأونروا-لـسبوتنيك-مخزون-الوكالة-نفد-تماما-وآلاف-الأطنان-من-النفايات-تهدد-غزة-1099918701.html
الأونروا لـ"سبوتنيك": مخزون الوكالة نفد تماما وآلاف الأطنان من النفايات تهدد غزة
الأونروا لـ"سبوتنيك": مخزون الوكالة نفد تماما وآلاف الأطنان من النفايات تهدد غزة
سبوتنيك عربي
قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الأوضاع في غزة متدهورة باستمرار، وخطيرة للغاية، وعلى أبواب مجاعة... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T17:12+0000
2025-04-26T17:12+0000
2025-04-26T17:12+0000
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وأضاف المتحدث في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن مخزون وكالة الأونروا وهي المنظمة الأكبر في تزويد السكان في قطاع غزة بالمواد الغذائية نفد تماما، وكذلك الأمر بالنسبة لبرنامج الغذاء العالمي.وتابع: "أطفال قطاع غزة يتضورون جوعا، وإسرائيل لا تزال تمنع إدخال المواد الغذائية، هناك عملية تجويع حقيقية لأسباب سياسية، ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع على الإطلاق، أكثر من 50 يوما على منع دخول المساعدات الإنسانية والوقود والدواء والمياه والكهرباء إلى القطاع في سابقة هي الأولى".وأوضح أن هناك تراكما كبيرا للنفايات، آلاف الأطنان من النفايات في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة بالمخيمات، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى انعدام المياه الصالحة للشرب، حيث أن هناك زيادة في أمراض التهاب الكبد الوبائي، والسحايا والأمراض المعوية والصدرية، ونقص بالأدوية، خاصة أصحاب الأمرض المزمنة، والكثير من مرضى السرطان، والفشل الكلوي يموتون بصمت.وقال إن الأوضاع على المستوى الصحي تنهار، هناك انهيار كبير بمنظومة الحياة في قطاع غزة، كما أن موظفي الأونروا في أقسام الصحة وخدمات البيئة يعملون باستمرار ليل نهار لإزالة هذه النفايات من مختلف المناطق، لكن الأوضاع صعبة، والحركة صعبة داخل القطاع.وبحسب أبو حسنة، فإن 2.3 مليون نسمة يعيشون في مساحة أقل من100 كيلومتر مربع، أكثر من 70% من قطاع غزة إما تحت أوامر إخلاء، أو أماكن خطرة يمنع التحرك فيها.ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، لم يتم تسليم أيمساعدات لسكان القطاع، منذ الثاني من مارس/ آذارالماضي. وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن نفاد مخزوناته الغذائية بالكامل في قطاع غزة.وأوضحت الوكالة الأممية في بيان لها: "لقد استنفد برنامج الأغذية العالمي جميع مخزوناته الغذائية المخصصة للأسر في غزة، واليوم، سلّم البرنامج آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة، ومن المتوقع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل، في الأيام المقبلة".وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه "لم يتم إدخال أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من 7 أسابيع، إذ لا تزال جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة"، مضيفا أن "أكثر من 116 ألف طن من الغذاء عالقة على الحدود، بينما ينتظر السائقون الحصول على تصريح لدخول القطاع".ودعت الوكالة إلى استئناف إدخال المواد الغذائية والإنسانية إلى غزة، لتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين في القطاع.وفي 18 مارس 2025، استأنفت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، مشيرة إلى رفض حركة حماس الفلسطينية، قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار الذي انتهى في الأول من مارس الماضي، وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه في القطاع، وأغلقت طرق دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية.
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الأونروا لـ"سبوتنيك": مخزون الوكالة نفد تماما وآلاف الأطنان من النفايات تهدد غزة
حصري
قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الأوضاع في غزة متدهورة باستمرار، وخطيرة للغاية، وعلى أبواب مجاعة حقيقية في كل المناطق.
وأضاف المتحدث في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
"، أن مخزون وكالة الأونروا وهي المنظمة الأكبر في تزويد السكان في قطاع غزة بالمواد الغذائية نفد تماما، وكذلك الأمر بالنسبة لبرنامج الغذاء العالمي.
وتابع: "أطفال قطاع غزة يتضورون جوعا، وإسرائيل لا تزال تمنع إدخال المواد الغذائية، هناك عملية تجويع حقيقية لأسباب سياسية، ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع
على الإطلاق، أكثر من 50 يوما على منع دخول المساعدات الإنسانية والوقود والدواء والمياه والكهرباء إلى القطاع في سابقة هي الأولى".
وأشار أبو حسنة إلى أن إسرائيل في 7 أكتوبر منعت دخول المساعدات الإنسانية والمساعدات لمدة أسبوعين ثم أدخلتها بصورة جزئية، لكن لم يكن بهذا الشكل الأخير من المنع، منذ 2 مارس (آذار) وحتى الآن، بالإضافة إلى استمرار الهجمات الضخمة والعنيفة التي يسقط بها الكثير من المدنيين، خاصة الأطفال.
وأوضح أن هناك تراكما كبيرا للنفايات، آلاف الأطنان من النفايات
في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة بالمخيمات، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى انعدام المياه الصالحة للشرب، حيث أن هناك زيادة في أمراض التهاب الكبد الوبائي، والسحايا والأمراض المعوية والصدرية، ونقص بالأدوية، خاصة أصحاب الأمرض المزمنة، والكثير من مرضى السرطان، والفشل الكلوي يموتون بصمت.
وقال إن الأوضاع على المستوى الصحي تنهار، هناك انهيار كبير بمنظومة الحياة في قطاع غزة، كما أن موظفي الأونروا في أقسام الصحة وخدمات البيئة يعملون باستمرار ليل نهار لإزالة هذه النفايات من مختلف المناطق، لكن الأوضاع صعبة،
والحركة صعبة داخل القطاع.
وبحسب أبو حسنة، فإن 2.3 مليون نسمة يعيشون في مساحة أقل من100 كيلومتر مربع، أكثر من 70% من قطاع غزة إما تحت أوامر إخلاء، أو أماكن خطرة يمنع التحرك فيها.
ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، لم يتم تسليم أيمساعدات لسكان القطاع، منذ الثاني من مارس/ آذارالماضي.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن نفاد مخزوناته الغذائية بالكامل في قطاع غزة.
وأوضحت الوكالة الأممية في بيان لها: "لقد استنفد برنامج الأغذية العالمي جميع مخزوناته الغذائية المخصصة للأسر في غزة، واليوم، سلّم البرنامج آخر مخزوناته الغذائية
المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة، ومن المتوقع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل، في الأيام المقبلة".
وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه "لم يتم إدخال أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من 7 أسابيع، إذ لا تزال جميع المعابر الحدودية
الرئيسية مغلقة"، مضيفا أن "أكثر من 116 ألف طن من الغذاء عالقة على الحدود، بينما ينتظر السائقون الحصول على تصريح لدخول القطاع".
ودعت الوكالة إلى استئناف إدخال المواد الغذائية والإنسانية إلى غزة، لتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين في القطاع.
وفي 18 مارس 2025، استأنفت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة
، مشيرة إلى رفض حركة حماس الفلسطينية، قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار الذي انتهى في الأول من مارس الماضي، وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه في القطاع، وأغلقت طرق دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية.