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حماس: اتهامات السفير الأمريكي للحركة بالتحكم بالمساعدات ترديد لأكاذيب إسرائيلية
حماس: اتهامات السفير الأمريكي للحركة بالتحكم بالمساعدات ترديد لأكاذيب إسرائيلية
سبوتنيك عربي
رفضت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، اتهامات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بشأن تحكم الحركة بالمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ووصفتها بأنها... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T16:05+0000
2025-05-09T16:05+0000
إسرائيل
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أخبار فلسطين اليوم
غزة
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وقالت "حماس" في بيان صحفي: إن تصريحات السفير الأمريكي تُستخدم لتبرير السياسات الإسرائيلية في التهجير القسري والتجويع، مشيرة إلى أن إسرائيل تمارس جريمة حرب غير مسبوقة بحق أكثر من مليوني فلسطيني، عبر فرض سياسة تجويع ممنهجة وموثقة.وأكدت "حماس" في بيانها على حق سكان قطاع غزة في تلقي المساعدات الإنسانية بكرامة، ووفق الآليات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والهيئات الإغاثية الدولية، مشيدة برفض تلك المؤسسات المشاركة في خطط تخالف المبادئ الإنسانية.كما دعت الحركة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف عسكرة المساعدات واستخدامها كوسيلة ضغط، مطالبة بإجبار الحكومة الإسرائيلية على فتح المعابر، والسماح بدخول القوافل الإغاثية المتوقفة على الجانب المصري من الحدود.وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، استعرض اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، خطة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها على المدنيين فيه.وقال هاكابي: "سيشارك الإسرائيليون في توفير الأمن العسكري اللازم نظرا لكونه منطقة حرب، لكنهم لن يشاركوا في توزيع الغذاء أو حتى إدخاله إلى غزة"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأضاف السفير الأمريكي أن "عملية إيصال المساعدات إلى غزة قد بدأت، وأن الغذاء سيُسلم بأمان إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه، ولكن سيتم ذلك لمنع "حماس" من السيطرة عليه".وأشار إلى أن "حماس" سرقت المساعدات من سكان غزة لبيعها في السوق السوداء، واستخدام العائدات لشراء الأسلحة وقتل المزيد من الناس".وتواجه غزة كارثة إنسانية بلا طعام ولا وقود ولا أدوية منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومنعها دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وسط تحذيرات دولية من تفشي الجوع وانهيار القطاع الصحي.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250502/الرئاسة-الفلسطينية-عصابات-حماس-مسؤولة-عن-نهب-مساعدات-غزة-1100118122.html
https://sarabic.ae/20250506/بشروط-صارمة-إسرائيل-تكشف-عن-خطة-جديدة-لتوزيع-المساعدات-في-رفح-1100199339.html
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم العربي
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم العربي

حماس: اتهامات السفير الأمريكي للحركة بالتحكم بالمساعدات ترديد لأكاذيب إسرائيلية

16:05 GMT 09.05.2025
© AP Photo / Mahmoud Essaفلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024.
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Mahmoud Essa
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رفضت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، اتهامات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بشأن تحكم الحركة بالمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ووصفتها بأنها مزاعم تتماشى مع رواية إسرائيلية كاذبة نفتها منظمات أممية ودولية عملت داخل القطاع.
وقالت "حماس" في بيان صحفي: إن تصريحات السفير الأمريكي تُستخدم لتبرير السياسات الإسرائيلية في التهجير القسري والتجويع، مشيرة إلى أن إسرائيل تمارس جريمة حرب غير مسبوقة بحق أكثر من مليوني فلسطيني، عبر فرض سياسة تجويع ممنهجة وموثقة.
وأكدت "حماس" في بيانها على حق سكان قطاع غزة في تلقي المساعدات الإنسانية بكرامة، ووفق الآليات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والهيئات الإغاثية الدولية، مشيدة برفض تلك المؤسسات المشاركة في خطط تخالف المبادئ الإنسانية.
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
الرئاسة الفلسطينية: "عصابات حماس" مسؤولة عن نهب مساعدات غزة
2 مايو, 18:54 GMT
كما دعت الحركة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف عسكرة المساعدات واستخدامها كوسيلة ضغط، مطالبة بإجبار الحكومة الإسرائيلية على فتح المعابر، والسماح بدخول القوافل الإغاثية المتوقفة على الجانب المصري من الحدود.
وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، استعرض اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، خطة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها على المدنيين فيه.
وقال هاكابي: "سيشارك الإسرائيليون في توفير الأمن العسكري اللازم نظرا لكونه منطقة حرب، لكنهم لن يشاركوا في توزيع الغذاء أو حتى إدخاله إلى غزة"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأضاف السفير الأمريكي أن "عملية إيصال المساعدات إلى غزة قد بدأت، وأن الغذاء سيُسلم بأمان إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه، ولكن سيتم ذلك لمنع "حماس" من السيطرة عليه".
وأشار إلى أن "حماس" سرقت المساعدات من سكان غزة لبيعها في السوق السوداء، واستخدام العائدات لشراء الأسلحة وقتل المزيد من الناس".
الحياة اليومية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
"بشروط صارمة"... إسرائيل تكشف عن خطة جديدة لتوزيع المساعدات في رفح
6 مايو, 08:03 GMT
وتواجه غزة كارثة إنسانية بلا طعام ولا وقود ولا أدوية منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومنعها دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وسط تحذيرات دولية من تفشي الجوع وانهيار القطاع الصحي.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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