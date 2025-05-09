https://sarabic.ae/20250509/حماس-اتهامات-السفير-الأمريكي-للحركة-بالتحكم-بالمساعدات-ترديد-لأكاذيب-إسرائيلية-1100359047.html

حماس: اتهامات السفير الأمريكي للحركة بالتحكم بالمساعدات ترديد لأكاذيب إسرائيلية

حماس: اتهامات السفير الأمريكي للحركة بالتحكم بالمساعدات ترديد لأكاذيب إسرائيلية

سبوتنيك عربي

رفضت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، اتهامات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بشأن تحكم الحركة بالمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ووصفتها بأنها... 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T16:05+0000

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وقالت "حماس" في بيان صحفي: إن تصريحات السفير الأمريكي تُستخدم لتبرير السياسات الإسرائيلية في التهجير القسري والتجويع، مشيرة إلى أن إسرائيل تمارس جريمة حرب غير مسبوقة بحق أكثر من مليوني فلسطيني، عبر فرض سياسة تجويع ممنهجة وموثقة.وأكدت "حماس" في بيانها على حق سكان قطاع غزة في تلقي المساعدات الإنسانية بكرامة، ووفق الآليات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والهيئات الإغاثية الدولية، مشيدة برفض تلك المؤسسات المشاركة في خطط تخالف المبادئ الإنسانية.كما دعت الحركة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف عسكرة المساعدات واستخدامها كوسيلة ضغط، مطالبة بإجبار الحكومة الإسرائيلية على فتح المعابر، والسماح بدخول القوافل الإغاثية المتوقفة على الجانب المصري من الحدود.وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، استعرض اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، خطة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها على المدنيين فيه.وقال هاكابي: "سيشارك الإسرائيليون في توفير الأمن العسكري اللازم نظرا لكونه منطقة حرب، لكنهم لن يشاركوا في توزيع الغذاء أو حتى إدخاله إلى غزة"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأضاف السفير الأمريكي أن "عملية إيصال المساعدات إلى غزة قد بدأت، وأن الغذاء سيُسلم بأمان إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه، ولكن سيتم ذلك لمنع "حماس" من السيطرة عليه".وأشار إلى أن "حماس" سرقت المساعدات من سكان غزة لبيعها في السوق السوداء، واستخدام العائدات لشراء الأسلحة وقتل المزيد من الناس".وتواجه غزة كارثة إنسانية بلا طعام ولا وقود ولا أدوية منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومنعها دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وسط تحذيرات دولية من تفشي الجوع وانهيار القطاع الصحي.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

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