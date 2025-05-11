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إسرائيل تستعد لـ"هجوم شامل" على غزة وسط أكبر تعبئة عسكرية منذ أشهر
إسرائيل تستعد لـ"هجوم شامل" على غزة وسط أكبر تعبئة عسكرية منذ أشهر
سبوتنيك عربي
بدأ الجيش الإسرائيلي، استدعاء لوائين إضافيين من الاحتياط، أحدهما مشاة والآخر مدرعات، في إطار توسيع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T12:45+0000
2025-05-11T12:45+0000
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في تطور الحرب المستمرة على قطاع غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي استدعاء الآلاف من قوات الاحتياط، لينضما إلى 3 ألوية أخرى تم تجنيدها الأسبوع الماضي، وبذلك يرتفع عدد ألوية الاحتياط التي تم تجنيدها مؤخرًا إلى خمسة ألوية.وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنه تم استدعاء لوحدتين إضافيتين من الاحتياط (مشاة ومدرعات) صباح الأحد، لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وطُلب منها التوجه إلى المخازن العسكرية وقواعد التدريب.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتجنيد 5 ألوية احتياط في إطار الاستعدادات الجارية لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.وأشارت إلى أن العمليات العسكرية المرتقبة ستختلف عن كل العمليات السابقة من حيث الحجم والأهداف والمناطق المستهدفة، ستشمل هجمات من البر والبحر والجو، ويتوقع أن تكون "الأعنف منذ أشهر". وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، سحب لواء المظليين من سوريا ونقله إلى قطاع غزة.وكانت قد حذرت وفي وقت سابق، الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من كارثة إنسانية، مع عودة شبح المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع.أمام وزارة الدفاع.. آلاف الإسرائيليين يطالبون بوقف الحرب وإعادة جميع الأسرى.. فيديومصر توجه دعوة عاجلة إلى أمريكا بشأن أزمة غزة بعد نجاح وساطتها بين الهند وباكستان
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, إسرائيل

إسرائيل تستعد لـ"هجوم شامل" على غزة وسط أكبر تعبئة عسكرية منذ أشهر

12:45 GMT 11.05.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergالجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
بدأ الجيش الإسرائيلي، استدعاء لوائين إضافيين من الاحتياط، أحدهما مشاة والآخر مدرعات، في إطار توسيع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
في تطور الحرب المستمرة على قطاع غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي استدعاء الآلاف من قوات الاحتياط، لينضما إلى 3 ألوية أخرى تم تجنيدها الأسبوع الماضي، وبذلك يرتفع عدد ألوية الاحتياط التي تم تجنيدها مؤخرًا إلى خمسة ألوية.

وبدأت التحضيرات لما أطلق عليه الجيش الإسرائيلي تسمية "عربات جدعون"، بحسب أفادت إذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنه تم استدعاء لوحدتين إضافيتين من الاحتياط (مشاة ومدرعات) صباح الأحد، لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وطُلب منها التوجه إلى المخازن العسكرية وقواعد التدريب.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتجنيد 5 ألوية احتياط في إطار الاستعدادات الجارية لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

كما نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن هيئة الأركان العامة، قولها إن الجيش يعتزم تنفيذ عملية تعبئة منظمة تهدف إلى ضمان التزود بالمعدات اللازمة والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك "ممارسة ضغوط عسكرية تهدف إلى دفع حركة حماس نحو طاولة المفاوضات" بشأن الرهائن.

وأشارت إلى أن العمليات العسكرية المرتقبة ستختلف عن كل العمليات السابقة من حيث الحجم والأهداف والمناطق المستهدفة، ستشمل هجمات من البر والبحر والجو، ويتوقع أن تكون "الأعنف منذ أشهر".
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وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، سحب لواء المظليين من سوريا ونقله إلى قطاع غزة.

وبحسب التقارير وأشار التقرير: فإن الجنود المستدعين طُلب منهم الاستعداد لفترة تجنيد تصل إلى 100 يوم، في خرق واضح للوعود التي تلقوها سابقًا بأن الخدمة لن تتجاوز 70 يومًا. بل إن بعضهم قد يُطلب منه الخدمة لـ100 يوم إضافية، مع تمديد الفترات الحالية للألوية المنتشرة على الحدود مع لبنان.

وكانت قد حذرت وفي وقت سابق، الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من كارثة إنسانية، مع عودة شبح المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع.
أمام وزارة الدفاع.. آلاف الإسرائيليين يطالبون بوقف الحرب وإعادة جميع الأسرى.. فيديو
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