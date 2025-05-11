https://sarabic.ae/20250511/إسرائيل-تستعد-لـهجوم-شامل-على-غزة-وسط-أكبر-تعبئة-عسكرية-منذ-أشهر-1100402769.html

إسرائيل تستعد لـ"هجوم شامل" على غزة وسط أكبر تعبئة عسكرية منذ أشهر

إسرائيل تستعد لـ"هجوم شامل" على غزة وسط أكبر تعبئة عسكرية منذ أشهر

سبوتنيك عربي

بدأ الجيش الإسرائيلي، استدعاء لوائين إضافيين من الاحتياط، أحدهما مشاة والآخر مدرعات، في إطار توسيع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T12:45+0000

2025-05-11T12:45+0000

2025-05-11T12:45+0000

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في تطور الحرب المستمرة على قطاع غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي استدعاء الآلاف من قوات الاحتياط، لينضما إلى 3 ألوية أخرى تم تجنيدها الأسبوع الماضي، وبذلك يرتفع عدد ألوية الاحتياط التي تم تجنيدها مؤخرًا إلى خمسة ألوية.وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنه تم استدعاء لوحدتين إضافيتين من الاحتياط (مشاة ومدرعات) صباح الأحد، لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وطُلب منها التوجه إلى المخازن العسكرية وقواعد التدريب.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتجنيد 5 ألوية احتياط في إطار الاستعدادات الجارية لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.وأشارت إلى أن العمليات العسكرية المرتقبة ستختلف عن كل العمليات السابقة من حيث الحجم والأهداف والمناطق المستهدفة، ستشمل هجمات من البر والبحر والجو، ويتوقع أن تكون "الأعنف منذ أشهر". وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، سحب لواء المظليين من سوريا ونقله إلى قطاع غزة.وكانت قد حذرت وفي وقت سابق، الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من كارثة إنسانية، مع عودة شبح المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع.أمام وزارة الدفاع.. آلاف الإسرائيليين يطالبون بوقف الحرب وإعادة جميع الأسرى.. فيديومصر توجه دعوة عاجلة إلى أمريكا بشأن أزمة غزة بعد نجاح وساطتها بين الهند وباكستان

https://sarabic.ae/20250511/وزير-الخارجية-الألماني-الوضع-الإنساني-في-قطاع-غزة-أصبح-لا-يطاق-1100389234.html

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