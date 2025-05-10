أمام وزارة الدفاع.. آلاف الإسرائيليين يطالبون بوقف الحرب وإعادة جميع الأسرى.. فيديو
© AP Photo / Ohad Zwigenbergمظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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طالب آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، بوقف الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة وإعادة جميع الأسرى والمحتجزين.
وتداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، مساء اليوم السبت، مقاطع فيديو لاحتشاد الآلاف من الإسرائيليين في ميدان المحتجزين بتل أبيب، للمطالبة بإعادة ذويهم من الأسر لدى حركة "حماس".
החזרת החטופים חייבת להיות בראש סדר העדיפויות.— Matan Kahana מתן כהנא (@MatanKahana) May 10, 2025
בעצרת השבועית לתמיכה במשפחות החטופים בכרמי גת. pic.twitter.com/AR0Ya17wVv
ونشر ماتان كاهانا، وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي السابق، مقطع فيديو لاحتشاد الآلاف من بينهم عائلات وذوي أسرى إسرائيليين بقطاع غزة يحذرون من أن توسيع الحرب في القطاع يهدف إلى إبقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الكرسي.
6 مايو, 10:06 GMT
وأوضح أن عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس يرون أن استمرار الحرب تعني مقتل المزيد من ذويهم وتدعو إلى عدم السماح بذلك.
ويأتي هذا في وقت عقد عائلات الأسرى الإسرائيليين مؤتمرا صحفيا للتحذير من أن حكومة نتنياهو تسير نحو انهيار سياسي وأمني وأخلاقي وتعتبر رفضها لصفقة التبادل خيانة للأسرى وتجاهل لرغبة غالبية الشعب.
הערב בכיכר החטופים הקהל הגדול קרא בקול חד וברור לראש הממשלה ולמנהיגי המדינה:— מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים (@BringThemHome23) May 10, 2025
העם לא שותק. העם לא מוותר. העם דורש מכם לעשות את מה שנכון, את מה שנדרש, את מה שאנושי, את מה שציוני, את מה שיהודי - להחזיר את הבנים והבנות הביתה.
אחרי 582 ימים ולילות ארוכים, תקשיבו לעם, תקשיבו ללבבות… pic.twitter.com/tzl879oPcZ
وقالت العائلات في بيانهم: "بعد 582 يوما وليلة طويلة، استمع إلى الناس، واستمع إلى قلوبنا - وأعدهم بعودة المحتجزين إلى ذويهم".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، نشرت حركة حماس، مقطعا مصورا لأسيرين إسرائيليين في قطاع غزة، أحدهما حاول "إيذاء نفسه" في ظل مرضه الشديد.
ونقلت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس على حسابها الرسمي على "تليغرام"، عن أحد الأسرى: "أود أن أذكركم أنني الأسير رقم 21، وهذا الأسير النائم بجانبي هو رقم 22، لا أريد الحديث عن نفسي، بل عن حالته لأنه يعاني من وضع صحي ونفسي صعب جدا".
وتابع: "منذ أن سمعنا أن الحرب في غزة مستمرة منذ أشهر طويلة، أدركنا كم يشكل هذا خطرا على حياتنا، ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف زميلي عن إيذاء نفسه".
وتابع الأسير الإسرائيلي في شريط الفيديو: "لقد فقدنا عالمنا وفقدنا الأمل، قبل عدة أيام، حاول زميلي إيذاء نفسه، فتدخلت أنا وأحد مقاتلي القسام لمساعدته ومنعه ونتيجة لذلك، حاول إيذائنا أيضا".
19 أبريل, 15:20 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف فلسطيني، وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.