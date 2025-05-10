https://sarabic.ae/20250510/أمام-وزارة-الدفاع-آلاف-الإسرائيليين-يطالبون-بوقف-الحرب-وإعادة-جميع-الأسرى-فيديو-1100386070.html

أمام وزارة الدفاع.. آلاف الإسرائيليين يطالبون بوقف الحرب وإعادة جميع الأسرى.. فيديو

أمام وزارة الدفاع.. آلاف الإسرائيليين يطالبون بوقف الحرب وإعادة جميع الأسرى.. فيديو

سبوتنيك عربي

طالب آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، بوقف الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة وإعادة جميع الأسرى والمحتجزين. 10.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-10T20:12+0000

2025-05-10T20:12+0000

2025-05-10T20:12+0000

حركة حماس

غزة

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075176408_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e3ee16e619d48cfc67e049313107257.jpg

وتداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، مساء اليوم السبت، مقاطع فيديو لاحتشاد الآلاف من الإسرائيليين في ميدان المحتجزين بتل أبيب، للمطالبة بإعادة ذويهم من الأسر لدى حركة "حماس".ونشر ماتان كاهانا، وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي السابق، مقطع فيديو لاحتشاد الآلاف من بينهم عائلات وذوي أسرى إسرائيليين بقطاع غزة يحذرون من أن توسيع الحرب في القطاع يهدف إلى إبقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الكرسي.وأوضح أن عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس يرون أن استمرار الحرب تعني مقتل المزيد من ذويهم وتدعو إلى عدم السماح بذلك.ويأتي هذا في وقت عقد عائلات الأسرى الإسرائيليين مؤتمرا صحفيا للتحذير من أن حكومة نتنياهو تسير نحو انهيار سياسي وأمني وأخلاقي وتعتبر رفضها لصفقة التبادل خيانة للأسرى وتجاهل لرغبة غالبية الشعب.وقالت العائلات في بيانهم: "بعد 582 يوما وليلة طويلة، استمع إلى الناس، واستمع إلى قلوبنا - وأعدهم بعودة المحتجزين إلى ذويهم".وفي وقت سابق من اليوم السبت، نشرت حركة حماس، مقطعا مصورا لأسيرين إسرائيليين في قطاع غزة، أحدهما حاول "إيذاء نفسه" في ظل مرضه الشديد.ونقلت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس على حسابها الرسمي على "تليغرام"، عن أحد الأسرى: "أود أن أذكركم أنني الأسير رقم 21، وهذا الأسير النائم بجانبي هو رقم 22، لا أريد الحديث عن نفسي، بل عن حالته لأنه يعاني من وضع صحي ونفسي صعب جدا".وتابع: "منذ أن سمعنا أن الحرب في غزة مستمرة منذ أشهر طويلة، أدركنا كم يشكل هذا خطرا على حياتنا، ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف زميلي عن إيذاء نفسه".وتابع الأسير الإسرائيلي في شريط الفيديو: "لقد فقدنا عالمنا وفقدنا الأمل، قبل عدة أيام، حاول زميلي إيذاء نفسه، فتدخلت أنا وأحد مقاتلي القسام لمساعدته ومنعه ونتيجة لذلك، حاول إيذائنا أيضا".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف فلسطيني، وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.

https://sarabic.ae/20250506/حماس-توسيع-إسرائيل-للعملية-العسكرية-في-غزة-تضحية-بالرهائن-1100203769.html

https://sarabic.ae/20250419/حماس-تنشر-شريط-فيديو-لأسير-إسرائيلي-يطالب-بالتحدث-مع-ترامب-1099703297.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار