https://sarabic.ae/20250510/حماس-تبث-فيديو-لأسيرين-إسرائيليين-أحدهما-حاول-إيذاء-نفسه-لمرضه-1100383759.html

"حماس" تبث فيديو لأسيرين إسرائيليين أحدهما حاول "إيذاء نفسه" لمرضه.. فيديو

"حماس" تبث فيديو لأسيرين إسرائيليين أحدهما حاول "إيذاء نفسه" لمرضه.. فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت حركة حماس، اليوم السبت، مقطعا مصورا لأسيرين إسرائيليين في قطاع غزة، أحدهما حاول "إيذاء نفسه" في ظل مرضه الشديد. 10.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-10T17:37+0000

2025-05-10T17:37+0000

2025-05-10T17:48+0000

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ونقلت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، على حسابها الرسمي على "تليغرام"، عن أحد الأسرى: "أود أن أذكركم أنني الأسير رقم 21، وهذا الأسير النائم بجانبي هو رقم 22، لا أريد الحديث عن نفسي، بل عن حالته لأنه يعاني من وضع صحي ونفسي صعب جدا".وتابع: "منذ أن سمعنا أن الحرب في غزة مستمرة منذ أشهر طويلة، أدركنا كم يشكل هذا خطرا على حياتنا، ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف زميلي عن إيذاء نفسه".وتابع الأسير الإسرائيلي في شريط الفيديو: "لقد فقدنا عالمنا وفقدنا الأمل، قبل عدة أيام، حاول زميلي إيذاء نفسه، فتدخلت أنا وأحد مقاتلي القسام لمساعدته ومنعه ونتيجة لذلك، حاول إيذائنا أيضا". وأوضح أن حياة الأسرى تحولت إلى "حرجة"، قائلا: "كل دقيقة هنا حرجة حتى (أننا) لا يمكننا النوم" ،مشيرا إلى أن الأسير رقم 22 "غير مستعد لتناول الطعام أو الشراب، رغم أن الكمية المتوفرة لدينا قليلة جدا في هذا الواقع الفظيع".ويشار إلى أنه في الثالث من الشهر الجاري، نشرت كتائب "القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس" فيديو لأسير إسرائيلي بعد نجاته من القصف الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة.ونشرت "حماس"، في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو للأسير الإسرائيلي، جاء تحت عنوان "وأنا سأقول ما هي (الحرب النفسية) الحقيقية؟ الحرب النفسية الحقيقية التي هي بداخلي".يظهر في بداية الفيديو محاولات عناصر "القسام" لإنقاذ مجموعة من الأسرى الإسرائيليين، بعد استهدافهم في قصف إسرائيلي، في وقت قاموا بالحفر تحت الأرض بحثا عن الأسرى الذين تواجدوا في المكان لحظة القصف نفسهواستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف فلسطيني، وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار