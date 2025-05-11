https://sarabic.ae/20250511/وزير-الخارجية-الألماني-الوضع-الإنساني-في-قطاع-غزة-أصبح-لا-يطاق-1100389234.html
وزير الخارجية الألماني: الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح لا يطاق
وزير الخارجية الألماني: الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح لا يطاق
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديبول، إن "الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح لا يُطاق"، بسبب الظروف التي يعيشها سكان القطاع. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T04:01+0000
2025-05-11T04:01+0000
2025-05-11T04:39+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار ألمانيا
العالم
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وشدد فاديبول، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على ضرورة بدء مفاوضات لوقف إطلاق النار بهدف الإفراج عن جميع الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.وتوجه وزير الخارجية الألماني إلى إسرائيل، مساء السبت، ضمن رحلة إلى الشرق الأوسط من المتوقع أن تشهد "مناقشات انتقادية"، حسبما ذكرت رويترز. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 52810 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وفقا للوكالة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250510/ما-الذي-يمكن-أن-تقدمه-زيارة-ترامب-المرتقبة-للمنطقة-وهل-تنجح-في-وقف-الحرب-على-غزة-1100384782.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار ألمانيا, العالم
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار ألمانيا, العالم
وزير الخارجية الألماني: الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح لا يطاق
04:01 GMT 11.05.2025 (تم التحديث: 04:39 GMT 11.05.2025)
قال وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديبول، إن "الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح لا يُطاق"، بسبب الظروف التي يعيشها سكان القطاع.
وشدد فاديبول، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على ضرورة بدء مفاوضات لوقف إطلاق النار بهدف الإفراج عن جميع الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
وعبر عن اعتقاده أن حل الدولتين يبقى أفضل فرصة لتحقيق السلام والأمن، مؤكدا أنه لا ينبغي عرقلة هذا المسار.
وتوجه وزير الخارجية الألماني إلى إسرائيل، مساء السبت، ضمن رحلة إلى الشرق الأوسط من المتوقع أن تشهد "مناقشات انتقادية"، حسبما ذكرت رويترز.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 52810 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وفقا للوكالة الفلسطينية.