https://sarabic.ae/20250511/وزير-الخارجية-الألماني-الوضع-الإنساني-في-قطاع-غزة-أصبح-لا-يطاق-1100389234.html

وزير الخارجية الألماني: الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح لا يطاق

وزير الخارجية الألماني: الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح لا يطاق

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديبول، إن "الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح لا يُطاق"، بسبب الظروف التي يعيشها سكان القطاع. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T04:01+0000

2025-05-11T04:01+0000

2025-05-11T04:39+0000

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

أخبار ألمانيا

العالم

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وشدد فاديبول، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على ضرورة بدء مفاوضات لوقف إطلاق النار بهدف الإفراج عن جميع الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.وتوجه وزير الخارجية الألماني إلى إسرائيل، مساء السبت، ضمن رحلة إلى الشرق الأوسط من المتوقع أن تشهد "مناقشات انتقادية"، حسبما ذكرت رويترز. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 52810 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وفقا للوكالة الفلسطينية.

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غزة

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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار ألمانيا, العالم