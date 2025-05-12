https://sarabic.ae/20250512/حماس-المجاعة-في-غزة-تشتد-بشكل-كارثي-وسط-استمرار-الحصار-الإسرائيلي-1100444969.html
"حماس": المجاعة في غزة تشتد بشكل كارثي وسط استمرار الحصار الإسرائيلي
"حماس": المجاعة في غزة تشتد بشكل كارثي وسط استمرار الحصار الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
دعت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، إلى كسر الحصار وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات، تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيداً عن أي تدخلات من إسرائيل. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T14:44+0000
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وقالت حركة حماس، في بيان لها: "إن المجاعة في غزة تشتدّ بشكل كارثي وسط استمرار الحصار ومنع دخول الغذاء والدواء"، مؤكدة أن "الجهات الوحيدة المخوّلة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسسات الأممية والحكومية المختصة، وليس الاحتلال أو وكلاؤه".وأضاف البيان، أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال المساعدات، يؤكد تعمّده صناعة المجاعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة".وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، على ضرورة المضي قدما نحو تحقيق السلام الشامل في المنطقة وتجنب المزيد من التداعيات الإنسانية للحرب في غزة.جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية نشرته على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، تعليقا على إعلان "حماس" الموافقة على إطلاق سراح أمريكي محتجز لديها.وقالت الخارجية إن مصر وقطر، ترحبان بإعلان "حماس"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل بادرة حسن نية وخطوة مشجعة للعودة إلى المفاوضات، التي تضمن وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات لمواجهة الأوضاع الإنسانية المأساوية.وأكد البيان أن القاهرة والدوحة ستواصلان جهود الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم إنهاء الحرب.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنيّة حركة حماس الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، دون مقابل أو شروط، كخطوة حسن نية تجاه واشنطن.وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان: "هذه الخطوة من المتوقع أن تقود إلى مفاوضات بشأن إطلاق سراح أسرى آخرين وفقا لمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأصلي – الذي سبق وأن وافقت عليه إسرائيل".وأكدت حركة حماس الفلسطينية، أنه سيتم إطلاق سراح ألكسندر ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة.وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، من كارثة إنسانية، مع عودة شبح المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع.
https://sarabic.ae/20250512/15-قتيلا-بينهم-أطفال-جراء-قصف-إسرائيلي-على-مدرسة-في-جباليا-وتصعيد-متواصل-في-غزة-1100418508.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حماس": المجاعة في غزة تشتد بشكل كارثي وسط استمرار الحصار الإسرائيلي
دعت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، إلى كسر الحصار وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات، تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيداً عن أي تدخلات من إسرائيل.
وقالت حركة حماس، في بيان لها: "إن المجاعة في غزة تشتدّ بشكل كارثي وسط استمرار الحصار ومنع دخول الغذاء والدواء"، مؤكدة أن "الجهات الوحيدة المخوّلة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسسات الأممية والحكومية المختصة، وليس الاحتلال أو وكلاؤه".
وأضاف البيان، أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال المساعدات، يؤكد تعمّده صناعة المجاعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة".
وأكدت وزارة الخارجية المصرية
، في وقت سابق، على ضرورة المضي قدما نحو تحقيق السلام الشامل في المنطقة وتجنب المزيد من التداعيات الإنسانية للحرب في غزة.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية نشرته على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، تعليقا على إعلان "حماس" الموافقة على إطلاق سراح أمريكي محتجز لديها.
وقالت الخارجية إن مصر وقطر، ترحبان بإعلان "حماس"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل بادرة حسن نية وخطوة مشجعة للعودة إلى المفاوضات، التي تضمن وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات
لمواجهة الأوضاع الإنسانية المأساوية.
وأكد البيان أن القاهرة والدوحة ستواصلان جهود الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم إنهاء الحرب
.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنيّة حركة حماس الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، دون مقابل أو شروط، كخطوة حسن نية تجاه واشنطن.
وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان: "هذه الخطوة من المتوقع أن تقود إلى مفاوضات
بشأن إطلاق سراح أسرى آخرين وفقا لمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأصلي – الذي سبق وأن وافقت عليه إسرائيل".
وأكدت حركة حماس الفلسطينية، أنه سيتم إطلاق سراح ألكسندر ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، من كارثة إنسانية، مع عودة شبح المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع.