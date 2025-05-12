https://sarabic.ae/20250512/15-قتيلا-بينهم-أطفال-جراء-قصف-إسرائيلي-على-مدرسة-في-جباليا-وتصعيد-متواصل-في-غزة-1100418508.html

15 قتيلا بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي على مدرسة في جباليا وتصعيد متواصل في غزة

15 قتيلا بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي على مدرسة في جباليا وتصعيد متواصل في غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمالي قطاع غزة، إلى 15 قتيلا، بينهم... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T06:23+0000

2025-05-12T06:23+0000

2025-05-12T06:24+0000

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وذكرت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت الطابق الثاني من مدرسة "فاطمة بنت أسد"، التي كانت تؤوي عشرات العائلات النازحة في جباليا البلد، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وفي هجوم آخر، قُتل عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأُصيب آخرون نتيجة قصف منزل بالقرب من مسجد "حماد الحسنات" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.كما فجّر الجيش الإسرائيلي منازل عدة في المناطق الشرقية من حي "التفاح" شمال شرق مدينة غزة، في إطار تصعيد مستمر.وبحسب آخر الإحصائيات، فقد ارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 52,829 قتيلا، إضافة إلى 119,554 مصابًا، في ما يُوصف بحرب إبادة جماعية متواصلة ضد سكان قطاع غزة.ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 52810 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وفقا للوكالة الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20250511/الخارجية-المصرية-هناك-حاجة-ماسة-لإنهاء-الحرب-على-غزة-1100413446.html

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