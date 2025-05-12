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إعلام: حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا
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15 قتيلا بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي على مدرسة في جباليا وتصعيد متواصل في غزة
15 قتيلا بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي على مدرسة في جباليا وتصعيد متواصل في غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمالي قطاع غزة، إلى 15 قتيلا، بينهم... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T06:23+0000
2025-05-12T06:24+0000
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وذكرت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت الطابق الثاني من مدرسة "فاطمة بنت أسد"، التي كانت تؤوي عشرات العائلات النازحة في جباليا البلد، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وفي هجوم آخر، قُتل عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأُصيب آخرون نتيجة قصف منزل بالقرب من مسجد "حماد الحسنات" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.كما فجّر الجيش الإسرائيلي منازل عدة في المناطق الشرقية من حي "التفاح" شمال شرق مدينة غزة، في إطار تصعيد مستمر.وبحسب آخر الإحصائيات، فقد ارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 52,829 قتيلا، إضافة إلى 119,554 مصابًا، في ما يُوصف بحرب إبادة جماعية متواصلة ضد سكان قطاع غزة.ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 52810 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وفقا للوكالة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250511/الخارجية-المصرية-هناك-حاجة-ماسة-لإنهاء-الحرب-على-غزة-1100413446.html
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غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

15 قتيلا بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي على مدرسة في جباليا وتصعيد متواصل في غزة

06:23 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 06:24 GMT 12.05.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمالي قطاع غزة، إلى 15 قتيلا، بينهم 5 أطفال، إضافة إلى عدد من الجرحى.
وذكرت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت الطابق الثاني من مدرسة "فاطمة بنت أسد"، التي كانت تؤوي عشرات العائلات النازحة في جباليا البلد، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وفي هجوم آخر، قُتل عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأُصيب آخرون نتيجة قصف منزل بالقرب من مسجد "حماد الحسنات" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
كما فجّر الجيش الإسرائيلي منازل عدة في المناطق الشرقية من حي "التفاح" شمال شرق مدينة غزة، في إطار تصعيد مستمر.
وبحسب آخر الإحصائيات، فقد ارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 52,829 قتيلا، إضافة إلى 119,554 مصابًا، في ما يُوصف بحرب إبادة جماعية متواصلة ضد سكان قطاع غزة.
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أمس, 20:49 GMT
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 52810 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وفقا للوكالة الفلسطينية.
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