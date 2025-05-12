https://sarabic.ae/20250512/15-قتيلا-بينهم-أطفال-جراء-قصف-إسرائيلي-على-مدرسة-في-جباليا-وتصعيد-متواصل-في-غزة-1100418508.html
15 قتيلا بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي على مدرسة في جباليا وتصعيد متواصل في غزة
15 قتيلا بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي على مدرسة في جباليا وتصعيد متواصل في غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمالي قطاع غزة، إلى 15 قتيلا، بينهم... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T06:23+0000
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وذكرت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت الطابق الثاني من مدرسة "فاطمة بنت أسد"، التي كانت تؤوي عشرات العائلات النازحة في جباليا البلد، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وفي هجوم آخر، قُتل عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأُصيب آخرون نتيجة قصف منزل بالقرب من مسجد "حماد الحسنات" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.كما فجّر الجيش الإسرائيلي منازل عدة في المناطق الشرقية من حي "التفاح" شمال شرق مدينة غزة، في إطار تصعيد مستمر.وبحسب آخر الإحصائيات، فقد ارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 52,829 قتيلا، إضافة إلى 119,554 مصابًا، في ما يُوصف بحرب إبادة جماعية متواصلة ضد سكان قطاع غزة.ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 52810 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وفقا للوكالة الفلسطينية.
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غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
15 قتيلا بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي على مدرسة في جباليا وتصعيد متواصل في غزة
06:23 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 06:24 GMT 12.05.2025)
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمالي قطاع غزة، إلى 15 قتيلا، بينهم 5 أطفال، إضافة إلى عدد من الجرحى.
وذكرت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت الطابق الثاني من مدرسة "فاطمة بنت أسد"، التي كانت تؤوي عشرات العائلات النازحة في جباليا البلد، وفقا لوكالة
أنباء "وفا" الفلسطينية.
وفي هجوم آخر، قُتل عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأُصيب آخرون نتيجة قصف منزل بالقرب من مسجد "حماد الحسنات" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
كما فجّر الجيش الإسرائيلي منازل عدة في المناطق الشرقية من حي "التفاح" شمال شرق مدينة غزة، في إطار تصعيد مستمر.
وبحسب آخر الإحصائيات، فقد ارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 52,829 قتيلا، إضافة إلى 119,554 مصابًا، في ما يُوصف بحرب إبادة جماعية متواصلة ضد سكان قطاع غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 52810 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وفقا للوكالة الفلسطينية.