https://sarabic.ae/20250513/بعد-هدنة-تسليم-الأسير-عيدان-إسرائيل-تغتال-صحفيا-في-قصف-على-مستشفى-ناصر-في-غزة-1100461826.html
بعد هدنة تسليم الأسير عيدان.. إسرائيل تغتال صحفيا فلسطينيا في قصف على مستشفى ناصر في غزة
بعد هدنة تسليم الأسير عيدان.. إسرائيل تغتال صحفيا فلسطينيا في قصف على مستشفى ناصر في غزة
سبوتنيك عربي
لقي صحفي فلسطيني مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر قصفت إسرائيل استهدف مستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T06:29+0000
2025-05-13T06:29+0000
2025-05-13T06:30+0000
العالم
أخبار العالم الآن
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100462008_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c54bbeebefdd9bb1cb56f430a06f2047.jpg
وكان الصحفي حسن أصليح، يتلقى العلاج داخل المستشفى عندما تم استهدافها بغارة جوية، ضمن سلسلة هجمات نفذتها إسرائيل عقب الهدنة التي استمرت لساعات، أمس الاثنين، لتسليم الجندي الإسرائيلي الأمريكي الأسير عيدان ألكسندر، إلى الصليب الأحمر، حسب وسائل إعلام فلسطينية.وقال الجيش الإسرائيلي إن قصف المستشفى كان يهدف لتدمير ما وصفه بـ"مقر قيادة وسيطرة" تابع لحركة حماس الفلسطينية، زاعمًا أن المستشفى يتم استخدامه من قبل الحركة.يذكر أن عيدان، هو آخر الأسرى الأمريكيين الأحياء في قطاع غزة، وكان محتجزا في القطاع، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ويأتي إفراج "حماس" عن عيدان، قبيل الجولة التي من المقرر أن يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المنطقة.ويقول الجيش الإسرائيلي إن عدد الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، حتى الآن، يقدر بـ57 أسيرا بينهم 34 لقوا مصرعهم، والباقون أحياء، على حد قوله.ومنذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تم قتل نحو 53 ألف فلسطيني، بينهم ما يقرب من 3 آلاف منذ مارس/ آذار 2025، عندما استأنفت إسرائيل حربها مجددًا على القطاع.
https://sarabic.ae/20250512/الجيش-الإسرائيلي-يجدد-هجماته-على-قطاع-غزة-بعد-هدوء-لساعات-1100453184.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100462008_32:0:943:683_1920x0_80_0_0_3292825349e43ee494724f8b43ce13e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
بعد هدنة تسليم الأسير عيدان.. إسرائيل تغتال صحفيا فلسطينيا في قصف على مستشفى ناصر في غزة
06:29 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 06:30 GMT 13.05.2025)
لقي صحفي فلسطيني مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر قصفت إسرائيل استهدف مستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وكان الصحفي حسن أصليح، يتلقى العلاج داخل المستشفى عندما تم استهدافها بغارة جوية، ضمن سلسلة هجمات نفذتها إسرائيل عقب الهدنة التي استمرت لساعات، أمس الاثنين، لتسليم الجندي الإسرائيلي
الأمريكي الأسير عيدان ألكسندر، إلى الصليب الأحمر، حسب وسائل إعلام فلسطينية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قصف المستشفى كان يهدف لتدمير ما وصفه بـ"مقر قيادة وسيطرة" تابع لحركة حماس الفلسطينية، زاعمًا أن المستشفى يتم استخدامه من قبل الحركة.
يذكر أن عيدان، هو آخر الأسرى الأمريكيين
الأحياء في قطاع غزة، وكان محتجزا في القطاع، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويأتي إفراج "حماس" عن عيدان، قبيل الجولة التي من المقرر أن يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المنطقة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن عدد الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، حتى الآن، يقدر بـ57 أسيرا بينهم 34 لقوا مصرعهم، والباقون أحياء، على حد قوله.
ومنذ بدء إسرائيل
حربها على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تم قتل نحو 53 ألف فلسطيني، بينهم ما يقرب من 3 آلاف منذ مارس/ آذار 2025، عندما استأنفت إسرائيل حربها مجددًا على القطاع.