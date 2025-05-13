بعد هدنة تسليم الأسير عيدان.. إسرائيل تغتال صحفيا فلسطينيا في قصف على مستشفى ناصر في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250513/بعد-هدنة-تسليم-الأسير-عيدان-إسرائيل-تغتال-صحفيا-في-قصف-على-مستشفى-ناصر-في-غزة-1100461826.html
بعد هدنة تسليم الأسير عيدان.. إسرائيل تغتال صحفيا فلسطينيا في قصف على مستشفى ناصر في غزة
بعد هدنة تسليم الأسير عيدان.. إسرائيل تغتال صحفيا فلسطينيا في قصف على مستشفى ناصر في غزة
سبوتنيك عربي
لقي صحفي فلسطيني مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر قصفت إسرائيل استهدف مستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T06:29+0000
2025-05-13T06:30+0000
العالم
أخبار العالم الآن
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100462008_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c54bbeebefdd9bb1cb56f430a06f2047.jpg
وكان الصحفي حسن أصليح، يتلقى العلاج داخل المستشفى عندما تم استهدافها بغارة جوية، ضمن سلسلة هجمات نفذتها إسرائيل عقب الهدنة التي استمرت لساعات، أمس الاثنين، لتسليم الجندي الإسرائيلي الأمريكي الأسير عيدان ألكسندر، إلى الصليب الأحمر، حسب وسائل إعلام فلسطينية.وقال الجيش الإسرائيلي إن قصف المستشفى كان يهدف لتدمير ما وصفه بـ"مقر قيادة وسيطرة" تابع لحركة حماس الفلسطينية، زاعمًا أن المستشفى يتم استخدامه من قبل الحركة.يذكر أن عيدان، هو آخر الأسرى الأمريكيين الأحياء في قطاع غزة، وكان محتجزا في القطاع، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ويأتي إفراج "حماس" عن عيدان، قبيل الجولة التي من المقرر أن يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المنطقة.ويقول الجيش الإسرائيلي إن عدد الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، حتى الآن، يقدر بـ57 أسيرا بينهم 34 لقوا مصرعهم، والباقون أحياء، على حد قوله.ومنذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تم قتل نحو 53 ألف فلسطيني، بينهم ما يقرب من 3 آلاف منذ مارس/ آذار 2025، عندما استأنفت إسرائيل حربها مجددًا على القطاع.
https://sarabic.ae/20250512/الجيش-الإسرائيلي-يجدد-هجماته-على-قطاع-غزة-بعد-هدوء-لساعات-1100453184.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100462008_32:0:943:683_1920x0_80_0_0_3292825349e43ee494724f8b43ce13e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد هدنة تسليم الأسير عيدان.. إسرائيل تغتال صحفيا فلسطينيا في قصف على مستشفى ناصر في غزة

06:29 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 06:30 GMT 13.05.2025)
© Getty Images / Anadolu / Contributorمستشفى ناصر بقطاع غزة
مستشفى ناصر بقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
لقي صحفي فلسطيني مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر قصفت إسرائيل استهدف مستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وكان الصحفي حسن أصليح، يتلقى العلاج داخل المستشفى عندما تم استهدافها بغارة جوية، ضمن سلسلة هجمات نفذتها إسرائيل عقب الهدنة التي استمرت لساعات، أمس الاثنين، لتسليم الجندي الإسرائيلي الأمريكي الأسير عيدان ألكسندر، إلى الصليب الأحمر، حسب وسائل إعلام فلسطينية.
قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
الجيش الإسرائيلي يجدد هجماته على قطاع غزة بعد هدوء لساعات
أمس, 18:58 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي إن قصف المستشفى كان يهدف لتدمير ما وصفه بـ"مقر قيادة وسيطرة" تابع لحركة حماس الفلسطينية، زاعمًا أن المستشفى يتم استخدامه من قبل الحركة.
يذكر أن عيدان، هو آخر الأسرى الأمريكيين الأحياء في قطاع غزة، وكان محتجزا في القطاع، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويأتي إفراج "حماس" عن عيدان، قبيل الجولة التي من المقرر أن يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المنطقة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن عدد الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، حتى الآن، يقدر بـ57 أسيرا بينهم 34 لقوا مصرعهم، والباقون أحياء، على حد قوله.
ومنذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تم قتل نحو 53 ألف فلسطيني، بينهم ما يقرب من 3 آلاف منذ مارس/ آذار 2025، عندما استأنفت إسرائيل حربها مجددًا على القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала