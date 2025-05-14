https://sarabic.ae/20250514/وزير-الخارجية-السعودي-اتفقنا-مع-أمريكا-على-ضرورة-وقف-الحرب-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-1100520365.html
وزير الخارجية السعودي: اتفقنا مع أمريكا على ضرورة وقف الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن
وزير الخارجية السعودي: اتفقنا مع أمريكا على ضرورة وقف الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن "التعاون الدفاعي بين واشنطن والرياض سيدعم المملكة في ظل التوترات بالمنطقة"، مؤكدا دعم المملكة الكامل... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T10:44+0000
2025-05-14T10:44+0000
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وأوضح بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقب مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرياض، أن "واشنطن والرياض اتفقتا على ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن"، معربًا عن أمله في حصول تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع.وبشأن سوريا... أكد وزير الخارجية السعودي أن لقاء الرئيسين ترامب والشرع وولي العهد والرئيس التركي تضمن ضرورة دعم سوريا، مشيرا إلى أن قرار رفع العقوبات عن سوريا خطوة ضرورية لدعم الاستقرار الإقليمي.وأضاف أن "سوريا لديها كثير من الفرص والقدرات وهي قادرة أن تقوم بنفسها ولن تكون وحدها"، متابعا: "دعمنا لسوريا سيشهد تقدما بعد رفع العقوبات الأمريكية".والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة الرياض، على هامش اجتماع ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي.وافتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة الخليجية - الأمريكية التي تبحث ملفات إقليمية بارزة، وتضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
https://sarabic.ae/20250514/البيت-الأبيض-ترامب-دعا-الشرع-إلى-الانضمام-لاتفاقات-أبراهام-مع-إسرائيل-1100516101.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع
السعودية, أخبار السعودية اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع
وزير الخارجية السعودي: اتفقنا مع أمريكا على ضرورة وقف الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن "التعاون الدفاعي بين واشنطن والرياض سيدعم المملكة في ظل التوترات بالمنطقة"، مؤكدا دعم المملكة الكامل للمحادثات النووية بين واشنطن وإيران وتحقيق نتائج إيجابية.
وأوضح بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقب مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرياض، أن "واشنطن والرياض اتفقتا على ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن"، معربًا عن أمله في حصول تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع.
وبشأن سوريا... أكد وزير الخارجية السعودي أن لقاء الرئيسين ترامب والشرع وولي العهد والرئيس التركي تضمن ضرورة دعم سوريا، مشيرا إلى أن قرار رفع العقوبات عن سوريا خطوة ضرورية لدعم الاستقرار الإقليمي.
وأضاف أن "سوريا لديها كثير من الفرص والقدرات وهي قادرة أن تقوم بنفسها ولن تكون وحدها"، متابعا: "دعمنا لسوريا سيشهد تقدما بعد رفع العقوبات الأمريكية".
والتقى الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة الرياض، على هامش اجتماع ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي.
وافتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة الخليجية - الأمريكية
التي تبحث ملفات إقليمية بارزة، وتضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.