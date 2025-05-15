https://sarabic.ae/20250515/المتحدث-باسم-أونروا-لـسبوتنيك-900-ألف-فلسطيني-يعانون-ما-بين-المستوى-الرابع-والخامس-من-الجوع--1100582449.html
المتحدث باسم "أونروا" لـ"سبوتنيك": 900 ألف فلسطيني يعانون ما بين المستوى الرابع والخامس من الجوع
المتحدث باسم "أونروا" لـ"سبوتنيك": 900 ألف فلسطيني يعانون ما بين المستوى الرابع والخامس من الجوع
سبوتنيك عربي
حذر الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من انهيار الأوضاع بشكل كامل في قطاع غزة، والتي باتت في أسوء حالتها... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T17:29+0000
2025-05-15T17:29+0000
2025-05-15T17:29+0000
منظمة الأونروا
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
حصري
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن مناطق جنوب قطاع غزة باتت كمناطق الشمال، لا فرق بينهما في الأوضاع، مؤكدًا أنها منهارة وخطيرة للغاية، حيث نفدت المواد الغذائية بشكل كامل من المنظمات الأممية وغير الأممية، وما تبقى في يد القطاع التجاري تباع بأسعار فلكية لا قدرة للناس بها.وأوضح أن 95% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات، لكن الأونروا أكبر مزود لهذه الخدمات الإنسانية.وأكد أن هناك قطاعا كبيرا في أعداد المرضى، أكثر من 90% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية، 250 ألفا منهم يعانون من المستوى الخامس من سوء التغذية وهو المجاعة الكارثية، وحوالي 900 ألف فلسطيني بين المستوى الرابع والخامس.واستطرد: "نتحدث عن انهيار المناعة الفردية لسكان قطاع غزة، لم يعودوا مقاومين للأمراض، فيما نشهد ارتفاعا كبيرا للحالات المرضية، وهناك انهيار كامل لكافة البنى التحتية، من مياه الصرف الصحي وغيرها، واستمرار الأوضاع بهذه الطريقة يعني أننا أمام كارثة كبرى في القريب العاجل".وعن استعداد الأونروا لاستقبال وتوزيع المساعدات في قطاع غزة حال تم السماح بذلك، قال إن الوكالة لديها آلاف الموظفين والمراكز الجاهزة لتسلم المواد الغذائية وتوزيعها، وأكثر من 3 آلاف شاحنة موجودة على حدود قطاع غزة تنتظر الدخول، كما تملك الأونروا القدرات اللوجيستية اللازم للقيام بعمليات التوزيع في المناطق المختلفة.وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الاثنين، أن نحو 500 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع الكارثي، فيما توفي 57 طفلًا بسبب سوء التغذية، منذ بدء الحصار الإسرائيلي على القطاع في 2 مارس/ آذار الماضي.يُذكر أن إسرائيل استأنفت ضرباتها على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، مبررة ذلك برفض حركة حماس لخطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، الذي انتهى في الأول من الشهر ذاته، كما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة لتحلية المياه في القطاع، ومنعت دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية منذ أوائل مارس الماضي.
https://sarabic.ae/20250513/سوء-التغذية-يهدد-حياة-آلاف-الأطفال-ومستقبلهم-في-قطاع-غزة-1100431593.html
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منظمة الأونروا, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, حصري
منظمة الأونروا, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, حصري
المتحدث باسم "أونروا" لـ"سبوتنيك": 900 ألف فلسطيني يعانون ما بين المستوى الرابع والخامس من الجوع
حصري
حذر الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من انهيار الأوضاع بشكل كامل في قطاع غزة، والتي باتت في أسوء حالتها بسبب عدم السماح بدخول المواد الإغاثية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن مناطق جنوب قطاع غزة باتت كمناطق الشمال، لا فرق بينهما في الأوضاع، مؤكدًا أنها منهارة وخطيرة للغاية، حيث نفدت المواد الغذائية
بشكل كامل من المنظمات الأممية وغير الأممية، وما تبقى في يد القطاع التجاري تباع بأسعار فلكية لا قدرة للناس بها.
وأوضح أن 95% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات، لكن الأونروا أكبر مزود لهذه الخدمات الإنسانية.
وأكد أن هناك قطاعا كبيرا في أعداد المرضى، أكثر من 90% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية، 250 ألفا منهم يعانون من المستوى الخامس من سوء التغذية وهو المجاعة الكارثية
، وحوالي 900 ألف فلسطيني بين المستوى الرابع والخامس.
واستطرد: "نتحدث عن انهيار المناعة الفردية لسكان قطاع غزة، لم يعودوا مقاومين للأمراض، فيما نشهد ارتفاعا كبيرا للحالات المرضية، وهناك انهيار كامل لكافة البنى التحتية، من مياه الصرف الصحي وغيرها، واستمرار الأوضاع بهذه الطريقة يعني أننا أمام كارثة كبرى في القريب العاجل".
وعن استعداد الأونروا لاستقبال وتوزيع المساعدات في قطاع غزة
حال تم السماح بذلك، قال إن الوكالة لديها آلاف الموظفين والمراكز الجاهزة لتسلم المواد الغذائية وتوزيعها، وأكثر من 3 آلاف شاحنة موجودة على حدود قطاع غزة تنتظر الدخول، كما تملك الأونروا القدرات اللوجيستية اللازم للقيام بعمليات التوزيع في المناطق المختلفة.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الاثنين، أن نحو 500 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع الكارثي، فيما توفي 57 طفلًا بسبب سوء التغذية، منذ بدء الحصار الإسرائيلي على القطاع في 2 مارس/ آذار الماضي.
يُذكر أن إسرائيل استأنفت ضرباتها على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، مبررة ذلك برفض حركة حماس لخطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، الذي انتهى في الأول من الشهر ذاته، كما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة لتحلية المياه في القطاع، ومنعت دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية منذ أوائل مارس الماضي.