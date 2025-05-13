سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال ومستقبلهم في قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250513/سوء-التغذية-يهدد-حياة-آلاف-الأطفال-ومستقبلهم-في-قطاع-غزة-1100431593.html
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال ومستقبلهم في قطاع غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال ومستقبلهم في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
تضاعفت أعداد المصابين بحالات سوء التغذية في قطاع غزة، منذ إعادة إسرائيل إغلاق المعابر الحدودية في القطاع، ومنعها إدخال المساعدات الإغاثية إليه، حيث تحول سوء... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T12:00+0000
2025-05-13T12:00+0000
قطاع غزة
الأطفال
إسرائيل
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100428939_15:0:813:449_1920x0_80_0_0_ee2476819e40907f8c54cf48299fc3a9.jpg
وتزداد مخاوف العائلات الفلسطينية على حياة أطفالها المصابين بسوء التغذية، في وقت يستمر فيه إغلاق المعابر ومنع إدخال الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وقد حذرت مؤسسات حقوقية ودولية من تداعيات سوء التغذية الذي يؤدي إلى وقوع وفيات شبه يومية بين أطفال قطاع غزة.وقالت ناجية النجار لوكالة "سبوتنيك": "يعاني ابني من سوء التغذية، ولا يتوفر حليب للأطفال ولا علاج في قطاع غزة، وكذلك التطعيم غير متوفر بسبب إغلاق المعابر، ولا يوجد حتى طعام أو طحين"، مضيفة: "نحن نعيش أصعب كارثة وما يحدث في القطاع صعب للغاية، ويجب فتح المعابر، فالقطاع يموت بمن فيه، وسوء التغذية يهدد حياة الأطفال".وتابعت: "وُلد طفلي منذ 4 أشهر، ووزنه لا يتجاوز 1.5 كيلو، وهو بحاجة إلى مساعدة، لأنه يعاني من سوء التغذية، وبحاجة إلى الحليب والعلاج، فجسده النحيل مثل الهيكل العظمي"، مبيّنة أنها "تنتظر السماح له بالسفر إلى الخارج للعلاج، ولا تعرف ماذا سيحصل له خلال الفترة القادمة إذا استمر الوضع على هذه الحالة، فحالته الصحية تتراجع مع مرور الأيام".ويقول الطبيب أحمد الفرا، رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي لـ"سبوتنيك": "حالات سوء التغذية التي تصل إلى المشفى بالمئات، والمشفى لا يملك الإمكانيات للتعامل مع هذه الحالات بطريقة جيدة، بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبيبة والطعام".وأضاف الطبيب أحمد الفرا: "تم تسجيل 57 حالة وفاة داخل المشافي بسبب سوء التغذية، لكن العدد أكبر من ذلك، لأن هناك وفيات كثيرة خارج المشافي في البيوت وفي أماكن النزوح، ولم يتم تشخيص حالة الوفاة من سوء التغذية، وكذلك كبار السن الذين يموتون بسبب الضعف العام بالجسم وضعف المناعة، وبالتالي الوضع كارثي، والجوع يضرب الفلسطينيين في قطاع غزة".وتخلو الأسواق في قطاع غزة من غالبية المواد الغذائية الأساسية، كالبيض واللحوم والفواكه والخضروات، ولا يوجد ما يناسب الأطفال المصابين بسوء التغذية، وإن توفرت بعض السلع فتكون الأسعار مرتفعة، لا يستطيع معظم سكان القطاع شراءها.وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر: "الشيء الوحيد الذي يدخل إلى غزة الآن هو القنابل، فيما تم حظر كل ما يلزم لبقاء الطفل على قيد الحياة، وبطرق عديدة، وهذا الوضع يمثل انهيارًا أخلاقيًا عميقًا، إذ لن ينجو أحد من دفع ثمن هذه اللامبالاة".وأضاف إلدر: "الخطة التي عرضتها إسرائيل على مجتمع العمل الإنساني، تحرم الفئات الأضعف التي لا تستطيع الوصول إلى المناطق العسكرية المقترحة من المساعدات، وتُعرّض أفراد عائلاتهم لخطر الاستهداف أو الوقوع في مرمى النيران المتبادلة أثناء تنقلهم من وإلى هذه المناطق، واستخدام المساعدات الإنسانية كطعم لإجبار السكان على النزوح، وخاصة من الشمال إلى الجنوب، سيخلق خيارًا مستحيلًا بين النزوح والموت".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 52,810 قتلى غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 119,473 آخرين.
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100428939_115:0:714:449_1920x0_80_0_0_414916d6817336f4b6169cb503fff255.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, الأطفال, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري
قطاع غزة, الأطفال, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري

سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال ومستقبلهم في قطاع غزة

12:00 GMT 13.05.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
تضاعفت أعداد المصابين بحالات سوء التغذية في قطاع غزة، منذ إعادة إسرائيل إغلاق المعابر الحدودية في القطاع، ومنعها إدخال المساعدات الإغاثية إليه، حيث تحول سوء التغذية إلى واقع يهدد أجساد الأطفال والكبار ببطء، في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية في القطاع.
وتزداد مخاوف العائلات الفلسطينية على حياة أطفالها المصابين بسوء التغذية، في وقت يستمر فيه إغلاق المعابر ومنع إدخال الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وقد حذرت مؤسسات حقوقية ودولية من تداعيات سوء التغذية الذي يؤدي إلى وقوع وفيات شبه يومية بين أطفال قطاع غزة.
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat

في قسم الأطفال بمشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، يصارع الطفل يوسف النجار، الموت أملًا بالحياة، التي لم يعشها منذ ولادته، فيما تحاول والدته ناجية النجار، تقديم ما تستطيع وتنتظر تحسن حالته الصحية المتعبة من سوء التغذية.

وقالت ناجية النجار لوكالة "سبوتنيك": "يعاني ابني من سوء التغذية، ولا يتوفر حليب للأطفال ولا علاج في قطاع غزة، وكذلك التطعيم غير متوفر بسبب إغلاق المعابر، ولا يوجد حتى طعام أو طحين"، مضيفة: "نحن نعيش أصعب كارثة وما يحدث في القطاع صعب للغاية، ويجب فتح المعابر، فالقطاع يموت بمن فيه، وسوء التغذية يهدد حياة الأطفال".
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتابعت: "وُلد طفلي منذ 4 أشهر، ووزنه لا يتجاوز 1.5 كيلو، وهو بحاجة إلى مساعدة، لأنه يعاني من سوء التغذية، وبحاجة إلى الحليب والعلاج، فجسده النحيل مثل الهيكل العظمي"، مبيّنة أنها "تنتظر السماح له بالسفر إلى الخارج للعلاج، ولا تعرف ماذا سيحصل له خلال الفترة القادمة إذا استمر الوضع على هذه الحالة، فحالته الصحية تتراجع مع مرور الأيام".
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ووفق إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن "أكثر من مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في القطاع نتيجة نقص الغذاء وشح المياه، وتدهور أوضاع المنظومة الصحية".
ويقول الطبيب أحمد الفرا، رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي لـ"سبوتنيك": "حالات سوء التغذية التي تصل إلى المشفى بالمئات، والمشفى لا يملك الإمكانيات للتعامل مع هذه الحالات بطريقة جيدة، بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبيبة والطعام".
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف الطبيب أحمد الفرا: "تم تسجيل 57 حالة وفاة داخل المشافي بسبب سوء التغذية، لكن العدد أكبر من ذلك، لأن هناك وفيات كثيرة خارج المشافي في البيوت وفي أماكن النزوح، ولم يتم تشخيص حالة الوفاة من سوء التغذية، وكذلك كبار السن الذين يموتون بسبب الضعف العام بالجسم وضعف المناعة، وبالتالي الوضع كارثي، والجوع يضرب الفلسطينيين في قطاع غزة".
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتابع الفرا: "نلاحظ أن أغلبية الإصابات التي تصل إلى المشافي، هم من الأطفال والنساء، وقرابة 75% من الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء، وهذه نسبة كبيرة، وبالتالي هناك تعمد من الاحتلال في استهداف الأطفال والنساء سواء بالقصف أو بالتجويع".
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتخلو الأسواق في قطاع غزة من غالبية المواد الغذائية الأساسية، كالبيض واللحوم والفواكه والخضروات، ولا يوجد ما يناسب الأطفال المصابين بسوء التغذية، وإن توفرت بعض السلع فتكون الأسعار مرتفعة، لا يستطيع معظم سكان القطاع شراءها.
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إنه "بعد تحليل دقيق، يبدو أن تصميم الخطة التي قدمتها إسرائيل للمجتمع الإنساني سيزيد معاناة الأطفال والأسر في قطاع غزة، وهي تخالف المبادئ الإنسانية الأساسية".

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر: "الشيء الوحيد الذي يدخل إلى غزة الآن هو القنابل، فيما تم حظر كل ما يلزم لبقاء الطفل على قيد الحياة، وبطرق عديدة، وهذا الوضع يمثل انهيارًا أخلاقيًا عميقًا، إذ لن ينجو أحد من دفع ثمن هذه اللامبالاة".
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف إلدر: "الخطة التي عرضتها إسرائيل على مجتمع العمل الإنساني، تحرم الفئات الأضعف التي لا تستطيع الوصول إلى المناطق العسكرية المقترحة من المساعدات، وتُعرّض أفراد عائلاتهم لخطر الاستهداف أو الوقوع في مرمى النيران المتبادلة أثناء تنقلهم من وإلى هذه المناطق، واستخدام المساعدات الإنسانية كطعم لإجبار السكان على النزوح، وخاصة من الشمال إلى الجنوب، سيخلق خيارًا مستحيلًا بين النزوح والموت".
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 52,810 قتلى غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 119,473 آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала