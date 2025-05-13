سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال ومستقبلهم في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
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تضاعفت أعداد المصابين بحالات سوء التغذية في قطاع غزة، منذ إعادة إسرائيل إغلاق المعابر الحدودية في القطاع، ومنعها إدخال المساعدات الإغاثية إليه، حيث تحول سوء التغذية إلى واقع يهدد أجساد الأطفال والكبار ببطء، في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية في القطاع.
وتزداد مخاوف العائلات الفلسطينية على حياة أطفالها المصابين بسوء التغذية، في وقت يستمر فيه إغلاق المعابر ومنع إدخال الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وقد حذرت مؤسسات حقوقية ودولية من تداعيات سوء التغذية الذي يؤدي إلى وقوع وفيات شبه يومية بين أطفال قطاع غزة.
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
في قسم الأطفال بمشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، يصارع الطفل يوسف النجار، الموت أملًا بالحياة، التي لم يعشها منذ ولادته، فيما تحاول والدته ناجية النجار، تقديم ما تستطيع وتنتظر تحسن حالته الصحية المتعبة من سوء التغذية.
وقالت ناجية النجار لوكالة "سبوتنيك": "يعاني ابني من سوء التغذية، ولا يتوفر حليب للأطفال ولا علاج في قطاع غزة، وكذلك التطعيم غير متوفر بسبب إغلاق المعابر، ولا يوجد حتى طعام أو طحين"، مضيفة: "نحن نعيش أصعب كارثة وما يحدث في القطاع صعب للغاية، ويجب فتح المعابر، فالقطاع يموت بمن فيه، وسوء التغذية يهدد حياة الأطفال".
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتابعت: "وُلد طفلي منذ 4 أشهر، ووزنه لا يتجاوز 1.5 كيلو، وهو بحاجة إلى مساعدة، لأنه يعاني من سوء التغذية، وبحاجة إلى الحليب والعلاج، فجسده النحيل مثل الهيكل العظمي"، مبيّنة أنها "تنتظر السماح له بالسفر إلى الخارج للعلاج، ولا تعرف ماذا سيحصل له خلال الفترة القادمة إذا استمر الوضع على هذه الحالة، فحالته الصحية تتراجع مع مرور الأيام".
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ووفق إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن "أكثر من مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في القطاع نتيجة نقص الغذاء وشح المياه، وتدهور أوضاع المنظومة الصحية".
ويقول الطبيب أحمد الفرا، رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي لـ"سبوتنيك": "حالات سوء التغذية التي تصل إلى المشفى بالمئات، والمشفى لا يملك الإمكانيات للتعامل مع هذه الحالات بطريقة جيدة، بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبيبة والطعام".
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف الطبيب أحمد الفرا: "تم تسجيل 57 حالة وفاة داخل المشافي بسبب سوء التغذية، لكن العدد أكبر من ذلك، لأن هناك وفيات كثيرة خارج المشافي في البيوت وفي أماكن النزوح، ولم يتم تشخيص حالة الوفاة من سوء التغذية، وكذلك كبار السن الذين يموتون بسبب الضعف العام بالجسم وضعف المناعة، وبالتالي الوضع كارثي، والجوع يضرب الفلسطينيين في قطاع غزة".
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتابع الفرا: "نلاحظ أن أغلبية الإصابات التي تصل إلى المشافي، هم من الأطفال والنساء، وقرابة 75% من الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء، وهذه نسبة كبيرة، وبالتالي هناك تعمد من الاحتلال في استهداف الأطفال والنساء سواء بالقصف أو بالتجويع".
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتخلو الأسواق في قطاع غزة من غالبية المواد الغذائية الأساسية، كالبيض واللحوم والفواكه والخضروات، ولا يوجد ما يناسب الأطفال المصابين بسوء التغذية، وإن توفرت بعض السلع فتكون الأسعار مرتفعة، لا يستطيع معظم سكان القطاع شراءها.
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إنه "بعد تحليل دقيق، يبدو أن تصميم الخطة التي قدمتها إسرائيل للمجتمع الإنساني سيزيد معاناة الأطفال والأسر في قطاع غزة، وهي تخالف المبادئ الإنسانية الأساسية".
وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر: "الشيء الوحيد الذي يدخل إلى غزة الآن هو القنابل، فيما تم حظر كل ما يلزم لبقاء الطفل على قيد الحياة، وبطرق عديدة، وهذا الوضع يمثل انهيارًا أخلاقيًا عميقًا، إذ لن ينجو أحد من دفع ثمن هذه اللامبالاة".
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف إلدر: "الخطة التي عرضتها إسرائيل على مجتمع العمل الإنساني، تحرم الفئات الأضعف التي لا تستطيع الوصول إلى المناطق العسكرية المقترحة من المساعدات، وتُعرّض أفراد عائلاتهم لخطر الاستهداف أو الوقوع في مرمى النيران المتبادلة أثناء تنقلهم من وإلى هذه المناطق، واستخدام المساعدات الإنسانية كطعم لإجبار السكان على النزوح، وخاصة من الشمال إلى الجنوب، سيخلق خيارًا مستحيلًا بين النزوح والموت".
© Sputnik . Ajwad Jradatسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 52,810 قتلى غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 119,473 آخرين.