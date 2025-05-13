https://sarabic.ae/20250513/سوء-التغذية-يهدد-حياة-آلاف-الأطفال-ومستقبلهم-في-قطاع-غزة-1100431593.html

سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال ومستقبلهم في قطاع غزة

سوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال ومستقبلهم في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

تضاعفت أعداد المصابين بحالات سوء التغذية في قطاع غزة، منذ إعادة إسرائيل إغلاق المعابر الحدودية في القطاع، ومنعها إدخال المساعدات الإغاثية إليه، حيث تحول سوء... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T12:00+0000

2025-05-13T12:00+0000

2025-05-13T12:00+0000

قطاع غزة

الأطفال

إسرائيل

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100428939_15:0:813:449_1920x0_80_0_0_ee2476819e40907f8c54cf48299fc3a9.jpg

وتزداد مخاوف العائلات الفلسطينية على حياة أطفالها المصابين بسوء التغذية، في وقت يستمر فيه إغلاق المعابر ومنع إدخال الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وقد حذرت مؤسسات حقوقية ودولية من تداعيات سوء التغذية الذي يؤدي إلى وقوع وفيات شبه يومية بين أطفال قطاع غزة.وقالت ناجية النجار لوكالة "سبوتنيك": "يعاني ابني من سوء التغذية، ولا يتوفر حليب للأطفال ولا علاج في قطاع غزة، وكذلك التطعيم غير متوفر بسبب إغلاق المعابر، ولا يوجد حتى طعام أو طحين"، مضيفة: "نحن نعيش أصعب كارثة وما يحدث في القطاع صعب للغاية، ويجب فتح المعابر، فالقطاع يموت بمن فيه، وسوء التغذية يهدد حياة الأطفال".وتابعت: "وُلد طفلي منذ 4 أشهر، ووزنه لا يتجاوز 1.5 كيلو، وهو بحاجة إلى مساعدة، لأنه يعاني من سوء التغذية، وبحاجة إلى الحليب والعلاج، فجسده النحيل مثل الهيكل العظمي"، مبيّنة أنها "تنتظر السماح له بالسفر إلى الخارج للعلاج، ولا تعرف ماذا سيحصل له خلال الفترة القادمة إذا استمر الوضع على هذه الحالة، فحالته الصحية تتراجع مع مرور الأيام".ويقول الطبيب أحمد الفرا، رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي لـ"سبوتنيك": "حالات سوء التغذية التي تصل إلى المشفى بالمئات، والمشفى لا يملك الإمكانيات للتعامل مع هذه الحالات بطريقة جيدة، بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبيبة والطعام".وأضاف الطبيب أحمد الفرا: "تم تسجيل 57 حالة وفاة داخل المشافي بسبب سوء التغذية، لكن العدد أكبر من ذلك، لأن هناك وفيات كثيرة خارج المشافي في البيوت وفي أماكن النزوح، ولم يتم تشخيص حالة الوفاة من سوء التغذية، وكذلك كبار السن الذين يموتون بسبب الضعف العام بالجسم وضعف المناعة، وبالتالي الوضع كارثي، والجوع يضرب الفلسطينيين في قطاع غزة".وتخلو الأسواق في قطاع غزة من غالبية المواد الغذائية الأساسية، كالبيض واللحوم والفواكه والخضروات، ولا يوجد ما يناسب الأطفال المصابين بسوء التغذية، وإن توفرت بعض السلع فتكون الأسعار مرتفعة، لا يستطيع معظم سكان القطاع شراءها.وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر: "الشيء الوحيد الذي يدخل إلى غزة الآن هو القنابل، فيما تم حظر كل ما يلزم لبقاء الطفل على قيد الحياة، وبطرق عديدة، وهذا الوضع يمثل انهيارًا أخلاقيًا عميقًا، إذ لن ينجو أحد من دفع ثمن هذه اللامبالاة".وأضاف إلدر: "الخطة التي عرضتها إسرائيل على مجتمع العمل الإنساني، تحرم الفئات الأضعف التي لا تستطيع الوصول إلى المناطق العسكرية المقترحة من المساعدات، وتُعرّض أفراد عائلاتهم لخطر الاستهداف أو الوقوع في مرمى النيران المتبادلة أثناء تنقلهم من وإلى هذه المناطق، واستخدام المساعدات الإنسانية كطعم لإجبار السكان على النزوح، وخاصة من الشمال إلى الجنوب، سيخلق خيارًا مستحيلًا بين النزوح والموت".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 52,810 قتلى غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 119,473 آخرين.

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, الأطفال, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري