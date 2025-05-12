https://sarabic.ae/20250512/عضو-في-حماس-التفاوض-مع-الولايات-المتحدة-جاء-بحسن-نية-1100427205.html

عضو في "حماس": التفاوض مع الولايات المتحدة جاء بحسن نية

عضو في "حماس": التفاوض مع الولايات المتحدة جاء بحسن نية

سبوتنيك عربي

علق عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، مشهور عبد الحليم، على المفاوضات التي أجريت بين "حماس" والولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق سراح الرهينة الأمريكي... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T08:30+0000

2025-05-12T08:30+0000

2025-05-12T08:30+0000

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ولفت عبد الحليم إلى "إصرار الإدارة الأمريكية الوصول إلى اتفاق لوقف اتفاق النار إلا أن إسرائيل هي من تتجاهل هذه النداءات".وحول ما إذا كانت "حماس" تلقت ضمانات من الجانب الأمريكي بأن إطلاق الرهينة سينعكس إيجابا على المفاوضات، قال عبد الحليم: "على الإدارة الأمريكية أن تقوم بهذا الدور لأنه سيكون بداية لتطبيق الاتفاقات السابقة ووقف إطلاق النار"، لكنه كشف أنه "لا يوجد أي ضمانات سوى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الجندي"، معتبراً أنه "على الإدارة الأمريكية أن تكمل الطريق لأنها لمست من حركة حماس الجدية في إتمام صفقة تنهي حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني".وعن سلاح حركة حماس، علق عبد الحليم، قائلا: "هذا الأمر غير قابل للنقاش"، مشددًا على أن "السلاح لا يمكن تسليمه"، قائلا: "قدمنا مرونة من أجل الشراكة أو إدارة مجتمعية في لجان متخصصة لإدارة غزة لكن دون المساس بسلاح حماس لأنه بعد هذه الحرب الطويلة والمدمّرة لا يمكن الوثوق بإسرائيل".وفي الختام، أكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "خليل الحية هو رئيس الفريق المفاوض في حركة حماس وما قاله حول عملية التفاوض حقيقي وصادق، عكس ما تحاول إسرائيل تسريبه"."حماس" تبث فيديو لأسيرين إسرائيليين أحدهما حاول "إيذاء نفسه" لمرضه.. فيديو

https://sarabic.ae/20250512/نتنياهو-ستستمر-المفاوضات-مع-حماس-في-ظل-إطلاق-النار-1100417443.html

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