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عضو في "حماس": التفاوض مع الولايات المتحدة جاء بحسن نية
عضو في "حماس": التفاوض مع الولايات المتحدة جاء بحسن نية
سبوتنيك عربي
علق عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، مشهور عبد الحليم، على المفاوضات التي أجريت بين "حماس" والولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق سراح الرهينة الأمريكي... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T08:30+0000
2025-05-12T08:30+0000
حركة حماس
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إسرائيل
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ولفت عبد الحليم إلى "إصرار الإدارة الأمريكية الوصول إلى اتفاق لوقف اتفاق النار إلا أن إسرائيل هي من تتجاهل هذه النداءات".وحول ما إذا كانت "حماس" تلقت ضمانات من الجانب الأمريكي بأن إطلاق الرهينة سينعكس إيجابا على المفاوضات، قال عبد الحليم: "على الإدارة الأمريكية أن تقوم بهذا الدور لأنه سيكون بداية لتطبيق الاتفاقات السابقة ووقف إطلاق النار"، لكنه كشف أنه "لا يوجد أي ضمانات سوى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الجندي"، معتبراً أنه "على الإدارة الأمريكية أن تكمل الطريق لأنها لمست من حركة حماس الجدية في إتمام صفقة تنهي حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني".وعن سلاح حركة حماس، علق عبد الحليم، قائلا: "هذا الأمر غير قابل للنقاش"، مشددًا على أن "السلاح لا يمكن تسليمه"، قائلا: "قدمنا مرونة من أجل الشراكة أو إدارة مجتمعية في لجان متخصصة لإدارة غزة لكن دون المساس بسلاح حماس لأنه بعد هذه الحرب الطويلة والمدمّرة لا يمكن الوثوق بإسرائيل".وفي الختام، أكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "خليل الحية هو رئيس الفريق المفاوض في حركة حماس وما قاله حول عملية التفاوض حقيقي وصادق، عكس ما تحاول إسرائيل تسريبه"."حماس" تبث فيديو لأسيرين إسرائيليين أحدهما حاول "إيذاء نفسه" لمرضه.. فيديو
https://sarabic.ae/20250512/نتنياهو-ستستمر-المفاوضات-مع-حماس-في-ظل-إطلاق-النار-1100417443.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, واشنطن, تقارير سبوتنيك, حصري
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, واشنطن, تقارير سبوتنيك, حصري

عضو في "حماس": التفاوض مع الولايات المتحدة جاء بحسن نية

08:30 GMT 12.05.2025
© AP Photo / Abed Hajjarمقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
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حصري
علق عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، مشهور عبد الحليم، على المفاوضات التي أجريت بين "حماس" والولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق سراح الرهينة الأمريكي الإسرائيلي، كاشفًا عن أنّ "التواصل بين الحركة والولايات المتحدة كان عبر الوسيطين القطري والمصري".
ولفت عبد الحليم إلى "إصرار الإدارة الأمريكية الوصول إلى اتفاق لوقف اتفاق النار إلا أن إسرائيل هي من تتجاهل هذه النداءات".

وأكد عبد الحليم، خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، على "حصول اتفاق مباشر مع الإدارة الأمريكية لإطلاق سراح الجندي الأسير"، موضحًا أن "هذه الموافقة أتت بحسن نيّة من قبل "حماس" للتأكيد أمام الرأي العام والولايات المتحدة جدية الحركة في عقد صفقة ولكنّ المعرقل إسرائيل"، مضيفًا: "الصفقة اقتربت من التصديق عليها خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة".

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
نتنياهو: ستستمر المفاوضات مع "حماس" في ظل إطلاق النار
05:58 GMT
وحول ما إذا كانت "حماس" تلقت ضمانات من الجانب الأمريكي بأن إطلاق الرهينة سينعكس إيجابا على المفاوضات، قال عبد الحليم: "على الإدارة الأمريكية أن تقوم بهذا الدور لأنه سيكون بداية لتطبيق الاتفاقات السابقة ووقف إطلاق النار"، لكنه كشف أنه "لا يوجد أي ضمانات سوى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الجندي"، معتبراً أنه "على الإدارة الأمريكية أن تكمل الطريق لأنها لمست من حركة حماس الجدية في إتمام صفقة تنهي حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني".

وإذ أكد على "عدم ثقة الحركة بالإدارة الأمريكية ولا الإسرائيلية"، رأى أنه "آن الأوان أن تضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل ونتنياهو لإتمام صفقة تنهي فيها هذا الدمار وهذه الحرب المتوحشة".

وعن سلاح حركة حماس، علق عبد الحليم، قائلا: "هذا الأمر غير قابل للنقاش"، مشددًا على أن "السلاح لا يمكن تسليمه"، قائلا: "قدمنا مرونة من أجل الشراكة أو إدارة مجتمعية في لجان متخصصة لإدارة غزة لكن دون المساس بسلاح حماس لأنه بعد هذه الحرب الطويلة والمدمّرة لا يمكن الوثوق بإسرائيل".
وفي الختام، أكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "خليل الحية هو رئيس الفريق المفاوض في حركة حماس وما قاله حول عملية التفاوض حقيقي وصادق، عكس ما تحاول إسرائيل تسريبه".
"حماس" تبث فيديو لأسيرين إسرائيليين أحدهما حاول "إيذاء نفسه" لمرضه.. فيديو
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