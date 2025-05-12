https://sarabic.ae/20250512/نتنياهو-ستستمر-المفاوضات-مع-حماس-في-ظل-إطلاق-النار-1100417443.html
نتنياهو: ستستمر المفاوضات مع "حماس" في ظل إطلاق النار
نتنياهو: ستستمر المفاوضات مع "حماس" في ظل إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن "الإفراج المرتقب عن عيدان ألكسندر، يأتي دون مقابل، وذلك بفضل السياسة الصارمة التي قُدناها بدعم... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T05:58+0000
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وقال نتنياهو في بيان نشره مكتبه: "إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر، دون تعويض سيكون ممكنا بفضل السياسة الصارمة التي اتبعناها بدعم من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، وبفضل الضغط العسكري الذي مارسه جنود الجيش في قطاع غزة".وأضاف البيان: "نحن في أيام حرجة حيث تخوض "حماس" صفقة ستسمح بالإفراج عن رهائننا، وستستمر المفاوضات في ظل إطلاق النار، في حين تجري الاستعدادات لتصعيد القتال".ويأتي الإعلان قبل زيارة ترامب للشرق الأوسط، هذا الأسبوع، علما أن الرئيس الأمريكي لا يعتزم زيارة إسرائيل.من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي، الذي كان محتجزًا كرهينة، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، سيعود إلى عائلته. أنا ممتن لجميع المشاركين في تحقيق هذا الخبر العظيم. كانت هذه خطوة اتخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء، قطر ومصر، لوضع حد لهذه الحرب الوحشية وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات الضحايا إلى أحبائهم".الخارجية المصرية: هناك حاجة ماسة لإنهاء الحرب على غزةمكتب نتنياهو: واشنطن أبلغتنا بنية "حماس" الإفراج عن عيدان ألكسندر دون مقابل أو شروط
https://sarabic.ae/20250511/ترامب-يقول-إن-الإفراج-عن-عيدان-ألكسندر-خطوة-اتخذت-بحسن-نية-تجاه-أمريكا-لوضع-حد-لحرب-غزة-1100414675.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة
نتنياهو: ستستمر المفاوضات مع "حماس" في ظل إطلاق النار
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن "الإفراج المرتقب عن عيدان ألكسندر، يأتي دون مقابل، وذلك بفضل السياسة الصارمة التي قُدناها بدعم من الرئيس دونالد ترامب، وبفضل الضغط العسكري على حماس".
وقال نتنياهو في بيان نشره مكتبه: "إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر، دون تعويض سيكون ممكنا بفضل السياسة الصارمة التي اتبعناها بدعم من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، وبفضل الضغط العسكري الذي مارسه جنود الجيش في قطاع غزة".
وتابع: "لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار أو إطلاق سراح الإرهابيين، بل التزمت فقط بممر آمن يسمح بإطلاق سراح عيدان".
وأضاف البيان: "نحن في أيام حرجة حيث تخوض "حماس" صفقة ستسمح بالإفراج عن رهائننا، وستستمر المفاوضات في ظل إطلاق النار، في حين تجري الاستعدادات لتصعيد القتال".
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، أنها بصدد الإفراج عن الإسرائيلي - الأمريكي عيدان ألكسندر، بعد اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، كجزء من جهود وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.
ويأتي الإعلان قبل زيارة ترامب للشرق الأوسط، هذا الأسبوع، علما أن الرئيس الأمريكي لا يعتزم زيارة إسرائيل.
وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن إسرائيل غير مطالبة بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق "حماس" سراح عيدان ألكسندر، ولكن توقفا مؤقتا للقتال.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي، الذي كان محتجزًا كرهينة، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، سيعود إلى عائلته. أنا ممتن لجميع المشاركين في تحقيق هذا الخبر العظيم. كانت هذه خطوة اتخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء، قطر ومصر، لوضع حد لهذه الحرب الوحشية وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات الضحايا إلى أحبائهم".