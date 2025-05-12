نتنياهو: ستستمر المفاوضات مع "حماس" في ظل إطلاق النار

عربي
إعلام: حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250512/نتنياهو-ستستمر-المفاوضات-مع-حماس-في-ظل-إطلاق-النار-1100417443.html
نتنياهو: ستستمر المفاوضات مع "حماس" في ظل إطلاق النار
نتنياهو: ستستمر المفاوضات مع "حماس" في ظل إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن "الإفراج المرتقب عن عيدان ألكسندر، يأتي دون مقابل، وذلك بفضل السياسة الصارمة التي قُدناها بدعم... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T05:58+0000
2025-05-12T05:58+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0c/1086911562_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ac1f62424a124b6b52ba4478dbd250e3.jpg
وقال نتنياهو في بيان نشره مكتبه: "إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر، دون تعويض سيكون ممكنا بفضل السياسة الصارمة التي اتبعناها بدعم من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، وبفضل الضغط العسكري الذي مارسه جنود الجيش في قطاع غزة".وأضاف البيان: "نحن في أيام حرجة حيث تخوض "حماس" صفقة ستسمح بالإفراج عن رهائننا، وستستمر المفاوضات في ظل إطلاق النار، في حين تجري الاستعدادات لتصعيد القتال".ويأتي الإعلان قبل زيارة ترامب للشرق الأوسط، هذا الأسبوع، علما أن الرئيس الأمريكي لا يعتزم زيارة إسرائيل.من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي، الذي كان محتجزًا كرهينة، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، سيعود إلى عائلته. أنا ممتن لجميع المشاركين في تحقيق هذا الخبر العظيم. كانت هذه خطوة اتخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء، قطر ومصر، لوضع حد لهذه الحرب الوحشية وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات الضحايا إلى أحبائهم".‏الخارجية المصرية: هناك حاجة ماسة لإنهاء الحرب على غزةمكتب نتنياهو: واشنطن أبلغتنا بنية "حماس" الإفراج عن عيدان ألكسندر دون مقابل أو شروط
https://sarabic.ae/20250511/ترامب-يقول-إن-الإفراج-عن-عيدان-ألكسندر-خطوة-اتخذت-بحسن-نية-تجاه-أمريكا-لوضع-حد-لحرب-غزة-1100414675.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0c/1086911562_105:0:993:666_1920x0_80_0_0_7a76e6a564f4964f4005f8b1f07a41a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة

نتنياهو: ستستمر المفاوضات مع "حماس" في ظل إطلاق النار

05:58 GMT 12.05.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن "الإفراج المرتقب عن عيدان ألكسندر، يأتي دون مقابل، وذلك بفضل السياسة الصارمة التي قُدناها بدعم من الرئيس دونالد ترامب، وبفضل الضغط العسكري على حماس".
وقال نتنياهو في بيان نشره مكتبه: "إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر، دون تعويض سيكون ممكنا بفضل السياسة الصارمة التي اتبعناها بدعم من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، وبفضل الضغط العسكري الذي مارسه جنود الجيش في قطاع غزة".

وتابع: "لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار أو إطلاق سراح الإرهابيين، بل التزمت فقط بممر آمن يسمح بإطلاق سراح عيدان".

وأضاف البيان: "نحن في أيام حرجة حيث تخوض "حماس" صفقة ستسمح بالإفراج عن رهائننا، وستستمر المفاوضات في ظل إطلاق النار، في حين تجري الاستعدادات لتصعيد القتال".

وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، أنها بصدد الإفراج عن الإسرائيلي - الأمريكي عيدان ألكسندر، بعد اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، كجزء من جهود وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
ترامب: الإفراج عن عيدان ألكسندر خطوة اتخذت بحسن نية تجاه أمريكا لوضع حد لحرب غزة
أمس, 23:55 GMT
ويأتي الإعلان قبل زيارة ترامب للشرق الأوسط، هذا الأسبوع، علما أن الرئيس الأمريكي لا يعتزم زيارة إسرائيل.

وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن إسرائيل غير مطالبة بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق "حماس" سراح عيدان ألكسندر، ولكن توقفا مؤقتا للقتال.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي، الذي كان محتجزًا كرهينة، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، سيعود إلى عائلته. أنا ممتن لجميع المشاركين في تحقيق هذا الخبر العظيم. كانت هذه خطوة اتخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء، قطر ومصر، لوضع حد لهذه الحرب الوحشية وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات الضحايا إلى أحبائهم".
‏الخارجية المصرية: هناك حاجة ماسة لإنهاء الحرب على غزة
مكتب نتنياهو: واشنطن أبلغتنا بنية "حماس" الإفراج عن عيدان ألكسندر دون مقابل أو شروط
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала