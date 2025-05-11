https://sarabic.ae/20250511/مكتب-نتنياهو-واشنطن-أبلغتنا-بنية-حماس-الإفراج-عن-عيدان-ألكسندر-دون-مقابل-أو-شروط-1100412877.html

مكتب نتنياهو: واشنطن أبلغتنا بنية "حماس" الإفراج عن عيدان ألكسندر دون مقابل أو شروط

مكتب نتنياهو: واشنطن أبلغتنا بنية "حماس" الإفراج عن عيدان ألكسندر دون مقابل أو شروط

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنيّة حركة حماس الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية،... 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T20:23+0000

2025-05-11T20:23+0000

2025-05-11T20:23+0000

أخبار العالم الآن

العالم

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_e67422227658f450058c514b81f8d54d.jpg

القدس - سبوتنيك. وقال مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأحد، في بيان: "هذه الخطوة من المتوقع أن تقود إلى مفاوضات بشأن إطلاق سراح أسرى آخرين وفقا لمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأصلي – الذي سبق وأن وافقت عليه إسرائيل".وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "المفاوضات ستُجرى تحت النار، مع التزام كامل بتحقيق جميع أهداف الحرب".وأكدت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، أنه سيتم إطلاق سراح ألكسندر، مشيرة إلى أن اتصالاتها مع واشنطن تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات لقطاع غزة.وتابعت: "سوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة".وأردفت: "تؤكد الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار".وقالت الحركة إنها "تثمن الجهود الحثيثة التي يبذلها الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقتين، وكذلك ما تقوم به تركيا طوال المرحلة الماضية".

https://sarabic.ae/20250510/حماس-تبث-فيديو-لأسيرين-إسرائيليين-أحدهما-حاول-إيذاء-نفسه-لمرضه-1100383759.html

https://sarabic.ae/20250506/قيادي-في-حماس-خطة-جدعون-لن-تنجح-ونتنياهو-يعرقل-التهدئة-لأهداف-شخصية-1100219268.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية