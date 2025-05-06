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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
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بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
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https://sarabic.ae/20250506/قيادي-في-حماس-خطة-جدعون-لن-تنجح-ونتنياهو-يعرقل-التهدئة-لأهداف-شخصية-1100219268.html
قيادي في "حماس": خطة "جدعون" لن تنجح ونتنياهو يعرقل التهدئة لأهداف شخصية
قيادي في "حماس": خطة "جدعون" لن تنجح ونتنياهو يعرقل التهدئة لأهداف شخصية
سبوتنيك عربي
أكد المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان، وليد كيلاني، أن خطة "جدعون" الإسرائيلية وتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة لن تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن "إسرائيل... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T15:49+0000
2025-05-06T15:49+0000
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وفي حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، قال كيلاني إن "العدو الصهيوني استخدم الألوية العسكرية والدعم الجوي والبري والبحري، ومع ذلك لم يتمكن من تحقيق نصر حاسم"، وانتقد "حالة التفلت الإسرائيلي والتوحش دون محاسبة دولية"، محملا المجتمع الدولي والدول العربية مسؤولية الصمت.وفي ما يتعلق بالمفاوضات، قال كيلاني إن "لا تفاوض في ظل حرب التجويع"، مؤكدا أن الاتصالات لم تتوقف وأن حركة "حماس" أبدت مرونة عالية في مفاوضات وقف إطلاق النار، وأن "الصفقة التي طرحت خلال زيارة وفد حماس الأخيرة إلى القاهرة كانت شاملة، وتضمنت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتبادلا كاملا للأسرى"، لكن الجانب الإسرائيلي هو من رفض، نتيجة "تعنت حكومة نتنياهو واليمين المتطرف الذي يفتقر إلى الإرادة السياسية لإنهاء الحرب".وفي وقت سابق صادق المجلس الوزاري الأمني-السياسي الإسرائيلي بالإجماع على عملية "مركبات جدعون"، التي تهدف إلى تصفية حركة حماس في غزة وتحرير جميع الرهائن.وخطة "مركبات جدعون" هي خطة عسكرية أقرتها الحكومة الإسرائيلية في مايو/أيار 2025 لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتشمل الخطة وفقا للخطة التي وضعها رئيس الأركان إيال زامير وقيادة الجيش، وتمت المصادقة عليها من قِبل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته وسيتحرك بقوة من أجل حسم حماس عسكريا وتدمير قدراتها القتالية والحكمية، مع خلق ضغط شديد من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى.فرنسا ترفض خطة توسيع العمليات الإسرائيلية في غزةالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": خطة المساعدات الإسرائيلية في غزة تتعارض مع المبادئ الإنسانية
https://sarabic.ae/20250506/لإجبارهم-على-الرحيل-وزير-إسرائيلي-يطالب-بتجويع-سكان-غزة-1100209254.html
https://sarabic.ae/20250506/فرنسا-ترفض-خطة-توسيع-العمليات-الإسرائيلية-في-غزة-1100201992.html
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حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

قيادي في "حماس": خطة "جدعون" لن تنجح ونتنياهو يعرقل التهدئة لأهداف شخصية

15:49 GMT 06.05.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة للنازحين من مخيم جباليا وعدد من المناطق في شمال غزة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية
صورة للنازحين من مخيم جباليا وعدد من المناطق في شمال غزة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
أكد المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان، وليد كيلاني، أن خطة "جدعون" الإسرائيلية وتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة لن تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن "إسرائيل فشلت مرارا في التوغل داخل القطاع رغم استخدامها لكافة أنواع الأسلحة والدعم الأمريكي".
وفي حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، قال كيلاني إن "العدو الصهيوني استخدم الألوية العسكرية والدعم الجوي والبري والبحري، ومع ذلك لم يتمكن من تحقيق نصر حاسم"، وانتقد "حالة التفلت الإسرائيلي والتوحش دون محاسبة دولية"، محملا المجتمع الدولي والدول العربية مسؤولية الصمت.

واعتبر أن "موقف المتفرج لن يمنع تمدد العدوان إلى دول عربية وإسلامية أخرى"، وأن "المطلوب ليس فقط الإدانة، بل المحاسبة والعمل الجاد لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني".

نازحون في غزة يواجهون الجوع والمرض وسط مكب النفايات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
"لإجبارهم على الرحيل"... وزير إسرائيلي يطالب بتجويع سكان غزة
11:45 GMT
وفي ما يتعلق بالمفاوضات، قال كيلاني إن "لا تفاوض في ظل حرب التجويع"، مؤكدا أن الاتصالات لم تتوقف وأن حركة "حماس" أبدت مرونة عالية في مفاوضات وقف إطلاق النار، وأن "الصفقة التي طرحت خلال زيارة وفد حماس الأخيرة إلى القاهرة كانت شاملة، وتضمنت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتبادلا كاملا للأسرى"، لكن الجانب الإسرائيلي هو من رفض، نتيجة "تعنت حكومة نتنياهو واليمين المتطرف الذي يفتقر إلى الإرادة السياسية لإنهاء الحرب".

وشدد كيلاني على أن "الحركة منفتحة على أي مبادرة متكاملة تحقق وقفا جادا لإطلاق النار"، متهما نتنياهو بتقديم مصالحه السياسية والشخصية على المصلحة العامة، ومؤكدا أن "المدخل الحقيقي لأي اتفاق هو الالتزام بشروط المقاومة".

وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
فرنسا ترفض خطة توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة
09:04 GMT
وفي وقت سابق صادق المجلس الوزاري الأمني-السياسي الإسرائيلي بالإجماع على عملية "مركبات جدعون"، التي تهدف إلى تصفية حركة حماس في غزة وتحرير جميع الرهائن.
وخطة "مركبات جدعون" هي خطة عسكرية أقرتها الحكومة الإسرائيلية في مايو/أيار 2025 لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتشمل الخطة وفقا للخطة التي وضعها رئيس الأركان إيال زامير وقيادة الجيش، وتمت المصادقة عليها من قِبل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته وسيتحرك بقوة من أجل حسم حماس عسكريا وتدمير قدراتها القتالية والحكمية، مع خلق ضغط شديد من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى.
فرنسا ترفض خطة توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة
الأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": خطة المساعدات الإسرائيلية في غزة تتعارض مع المبادئ الإنسانية
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