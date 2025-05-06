https://sarabic.ae/20250506/قيادي-في-حماس-خطة-جدعون-لن-تنجح-ونتنياهو-يعرقل-التهدئة-لأهداف-شخصية-1100219268.html
قيادي في "حماس": خطة "جدعون" لن تنجح ونتنياهو يعرقل التهدئة لأهداف شخصية
قيادي في "حماس": خطة "جدعون" لن تنجح ونتنياهو يعرقل التهدئة لأهداف شخصية
سبوتنيك عربي
أكد المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان، وليد كيلاني، أن خطة "جدعون" الإسرائيلية وتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة لن تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن "إسرائيل... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T15:49+0000
2025-05-06T15:49+0000
2025-05-06T15:49+0000
حصري
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094113102_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_07120be7dbafc33c947fd9efd9553ccc.jpg
وفي حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، قال كيلاني إن "العدو الصهيوني استخدم الألوية العسكرية والدعم الجوي والبري والبحري، ومع ذلك لم يتمكن من تحقيق نصر حاسم"، وانتقد "حالة التفلت الإسرائيلي والتوحش دون محاسبة دولية"، محملا المجتمع الدولي والدول العربية مسؤولية الصمت.وفي ما يتعلق بالمفاوضات، قال كيلاني إن "لا تفاوض في ظل حرب التجويع"، مؤكدا أن الاتصالات لم تتوقف وأن حركة "حماس" أبدت مرونة عالية في مفاوضات وقف إطلاق النار، وأن "الصفقة التي طرحت خلال زيارة وفد حماس الأخيرة إلى القاهرة كانت شاملة، وتضمنت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتبادلا كاملا للأسرى"، لكن الجانب الإسرائيلي هو من رفض، نتيجة "تعنت حكومة نتنياهو واليمين المتطرف الذي يفتقر إلى الإرادة السياسية لإنهاء الحرب".وفي وقت سابق صادق المجلس الوزاري الأمني-السياسي الإسرائيلي بالإجماع على عملية "مركبات جدعون"، التي تهدف إلى تصفية حركة حماس في غزة وتحرير جميع الرهائن.وخطة "مركبات جدعون" هي خطة عسكرية أقرتها الحكومة الإسرائيلية في مايو/أيار 2025 لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتشمل الخطة وفقا للخطة التي وضعها رئيس الأركان إيال زامير وقيادة الجيش، وتمت المصادقة عليها من قِبل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته وسيتحرك بقوة من أجل حسم حماس عسكريا وتدمير قدراتها القتالية والحكمية، مع خلق ضغط شديد من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى.فرنسا ترفض خطة توسيع العمليات الإسرائيلية في غزةالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": خطة المساعدات الإسرائيلية في غزة تتعارض مع المبادئ الإنسانية
https://sarabic.ae/20250506/لإجبارهم-على-الرحيل-وزير-إسرائيلي-يطالب-بتجويع-سكان-غزة-1100209254.html
https://sarabic.ae/20250506/فرنسا-ترفض-خطة-توسيع-العمليات-الإسرائيلية-في-غزة-1100201992.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094113102_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_672c2fa28d6c73aa1ba2d757dbfd93d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
قيادي في "حماس": خطة "جدعون" لن تنجح ونتنياهو يعرقل التهدئة لأهداف شخصية
حصري
أكد المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان، وليد كيلاني، أن خطة "جدعون" الإسرائيلية وتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة لن تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن "إسرائيل فشلت مرارا في التوغل داخل القطاع رغم استخدامها لكافة أنواع الأسلحة والدعم الأمريكي".
وفي حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، قال كيلاني إن "العدو الصهيوني استخدم الألوية العسكرية والدعم الجوي والبري والبحري، ومع ذلك لم يتمكن من تحقيق نصر حاسم"، وانتقد "حالة التفلت الإسرائيلي والتوحش دون محاسبة دولية"، محملا المجتمع الدولي والدول العربية مسؤولية الصمت.
واعتبر أن "موقف المتفرج لن يمنع تمدد العدوان إلى دول عربية وإسلامية أخرى"، وأن "المطلوب ليس فقط الإدانة، بل المحاسبة والعمل الجاد لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني".
وفي ما يتعلق بالمفاوضات، قال كيلاني إن "لا تفاوض في ظل حرب التجويع"، مؤكدا أن الاتصالات لم تتوقف وأن حركة "حماس" أبدت مرونة عالية في مفاوضات وقف إطلاق النار، وأن "الصفقة التي طرحت خلال زيارة وفد حماس الأخيرة إلى القاهرة كانت شاملة، وتضمنت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتبادلا كاملا للأسرى"، لكن الجانب الإسرائيلي هو من رفض، نتيجة "تعنت حكومة نتنياهو واليمين المتطرف الذي يفتقر إلى الإرادة السياسية لإنهاء الحرب".
وشدد كيلاني على أن "الحركة منفتحة على أي مبادرة متكاملة تحقق وقفا جادا لإطلاق النار"، متهما نتنياهو بتقديم مصالحه السياسية والشخصية على المصلحة العامة، ومؤكدا أن "المدخل الحقيقي لأي اتفاق هو الالتزام بشروط المقاومة".
وفي وقت سابق صادق المجلس الوزاري الأمني-السياسي الإسرائيلي بالإجماع على عملية "مركبات جدعون"، التي تهدف إلى تصفية حركة حماس في غزة وتحرير جميع الرهائن.
وخطة "مركبات جدعون" هي خطة عسكرية أقرتها الحكومة الإسرائيلية في مايو/أيار 2025 لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتشمل الخطة وفقا للخطة التي وضعها رئيس الأركان إيال زامير وقيادة الجيش، وتمت المصادقة عليها من قِبل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته وسيتحرك بقوة من أجل حسم حماس عسكريا وتدمير قدراتها القتالية والحكمية، مع خلق ضغط شديد من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى.