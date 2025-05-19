https://sarabic.ae/20250519/السلطة-الفلسطينية-ترحب-بالبيان-المشترك-لقادة-بريطانيا-وفرنسا-وكندا-بشأن-غزة-1100755813.html

السلطة الفلسطينية ترحب بالبيان المشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا بشأن غزة

السلطة الفلسطينية ترحب بالبيان المشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا بشأن غزة

سبوتنيك عربي

قالت الرئاسة الفلسطينية إن البيان المشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا، الذي يطالب إسرائيل بوقف الحرب على غزة ورفع القيود عن المساعدات، ينسجم مع مطالبتها... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T21:20+0000

2025-05-19T21:20+0000

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جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تعليقا على بيان الدول الثلاث، الذي صدر مساء الاثنين.وجددت الرئاسة الفلسطينية مطالبتها "بوقف العدوان الإسرائيلي وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة"، كما شددت على ضرورة إدخال المساعدات الانسانية ومنع التهجير.وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الدول الثلاث اتخذت موقفا شجاعا يمثل دعوة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وقال قادة الدول الثلاث، في البيان المشترك، إنهم "يدعمون بقوة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدين معارضة التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية وقد نتخذ مزيدا من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات.وأدان القادة الثلاثة "اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري"، مؤكدين أن "التهجير القسري يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".وأضاف القادة أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة"، متابعين: "إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق".وطالب البيان "إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح الفوري بدخول المساعدات"، مؤكدا أن "رفض إسرائيل تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين في غزة غير مقبول"، كما طالب حماس، بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين في قطاع غزة.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، وبالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.

https://sarabic.ae/20250519/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بتدخل-دولي-عاجل-لوقف-الإبادة-والتهجير-في-قطاع-غزة-والضفة-الغربية-1100744089.html

https://sarabic.ae/20250519/قادة-بريطانيا-وفرنسا-وكندا-يلوحون-بفرض-عقوبات-على-إسرائيل-1100753763.html

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