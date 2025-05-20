https://sarabic.ae/20250520/ارتفاع-حاد-في-الأسعار-واختفاء-مجموعات-غذائية-كاملة-من-أسواق-قطاع-غزة-1100725181.html

ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة

ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة

سبوتنيك عربي

تبدو الأسواق في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فارغة من الزبائن والبائعين الذين كانوا يتنافسون لبيع بضاعتهم المعروضة بمبالغ "باهظة"، حيث أغلقت معظم المحال التجارية،... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T12:00+0000

2025-05-20T12:00+0000

2025-05-20T12:00+0000

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ويقول بائع الخضار في سوق خان يونس، إسماعيل أبو دقة، لمراسل وكالة "سبوتنيك": "السلع غالية الثمن، وأغلبيتها غير متوفرة، فكيلو البطاطا يباع بمبلغ 50 شيكل، ( 14.12 دولار)، وقبل إغلاق المعابر كان كيلو البطاطا يباع بسعر 5 شكيل للكيلو ( 1.4 دولار)، والبندورة نفس الشيء".وتابع: "كما ترى البطيخ يباع الكيلو بسعر 20 شيكل( 5.6 دولار)، وهذه البطيخة يصل سعرها إلى 100 شيكل ( 28.2 دولار)، وباقي الخضار المتوفر غالي الثمن، ولا يوجد سلع وحالة الناس المعيشية صعبة للغاية، ومنهم من يشتري القليل، ومنهم من لا يستطيع الشراء".أما النازح من رفح عوني أبو ندى، الذي يحاول منذ ساعات الصباح أن يجد ما يشتريه من الطعام لعائلته، لكن الأسعار المرتفعة جدا تقف عائقا أمامه، يقول لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد سلع غذائية مناسبة في السوق، والمتوفر غالي الثمن، لقد بحثت منذ الصباح لتوفير طعام لعائلتي، وتعبت وجلست هنا، الأسعار كارثية، لا يوجد أسماك ولا لحوم، والمتوفر من الخضار غالي جدا، ولا أملك المال للشراء بهذه الأسعار".وأضاف: "لقد نفدت المعلبات التي حصلنا عليها سابقا، ولا يوجد مساعدات غذائية أو تكايا الطعام التي كنا نستعين بها لسد رمق جوع أطفالنا، لكنها أغلقت هي الأخرى، وإذا سألتني ماذا نأكل، أجاوبك بأننا نأكل طعام قليل كل يوم للبقاء أحياء، فنحن نعيش مرحلة صعبة للغاية".وأردف: "بعد عناء طويل حصلت على نصف كيلو باذنجان ونصف كيلو بندورة ونصف أوقية فلفل، وبأسعار غالية، لكني مضطر للشراء بما تبقى معي من مال، ولا أعلم ماذا سأفعل غدا وفي الأيام القادمة".من جهته، قال محمود الفرا مدير العلاقات العامة في المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لـ "سبوتنيك": "يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات وكل المواد الغذائية إلى القطاع، وكل ما يحتاجه المواطن لتلبية أبسط احتياجاته اليومية، لذلك الوضع الاقتصادي يزداد صعوبة، والأسعار ترتفع بشكل كبير، من قبل التجار الذين يهتمون بكسب المال واحتكار المواد والسلع الغذائية، ما أدى إلى خلو الأسواق من مجموعات غذائية كاملة، مثل الدقيق وباقي السلع الأساسية".وأضاف: "نحن نعيش المجاعة التي كانت في المرحلة الأولى من الحرب، والآن المجاعة تشتد في جنوب قطاع غزة، خاصة في مدينة خان يونس، وهي مجاعة شديدة في ظل نفاد الطحين والمواد الأساسية، وكل وسائل المساعدات التي كانت تقدم للنازحين بعضا من الطعام".ووفقا لتقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، سيواجه 470 ألف شخص في غزة جوعا كارثيا "المرحلة الخامسة والأشد من التصنيف"، خلال الفترة بين أيار/مايو، وأيلول/ سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 250 في المئة عن تقديرات التصنيف السابقة.وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين: "العائلات في غزة تتضور جوعا بينما لدى البرنامج ما يكفي من الغذاء على الحدود لإطعام أكثر من مليون شخص لمدة أربعة أشهر، ومع ذلك، لا يمكننا إيصاله إليهم بسبب تجدد الصراع والحظر التام للمساعدات الإنسانية المفروض في أوائل مارس".وأكدت منظمة "أوكسفام" الدولية، أن "المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة لسياسات متعمدة ومخطط لها"، محذرة من أن "الكتلة السكانية التي تواجه خطر المجاعة هناك هي الأكبر في العالم حاليا"، وأضافت: "تحويل المساعدات إلى أداة للسيطرة يشكل خطرا مباشرا على المدنيين، ويزيد من تفاقم الفوضى والمعاناة في مختلف أنحاء القطاع".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع إلى 53,339 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 121,034 آخرين.

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