ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
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تبدو الأسواق في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فارغة من الزبائن والبائعين الذين كانوا يتنافسون لبيع بضاعتهم المعروضة بمبالغ "باهظة"، حيث أغلقت معظم المحال التجارية، ولم يتبق من الأسواق سوى بعض الباعة الصغار على البسطات التي تفتقر للبضائع الأساسية، وسط اختفاء مجموعات غذائية كاملة.
ويقول بائع الخضار في سوق خان يونس، إسماعيل أبو دقة، لمراسل وكالة "سبوتنيك": "السلع غالية الثمن، وأغلبيتها غير متوفرة، فكيلو البطاطا يباع بمبلغ 50 شيكل، ( 14.12 دولار)، وقبل إغلاق المعابر كان كيلو البطاطا يباع بسعر 5 شكيل للكيلو ( 1.4 دولار)، والبندورة نفس الشيء".
وأضاف: "في السوق لا يوجد باعة كثر، لقد فقدت السلع، والمتوفر منها غالي جدا، ويبقى فترة حتى يباع، بسبب الغلاء"، مؤكدا أن "المواطنين عندما يستعلمون عن الأسعار، يغادرون فورا بدون أن يشتروا".
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتابع: "كما ترى البطيخ يباع الكيلو بسعر 20 شيكل( 5.6 دولار)، وهذه البطيخة يصل سعرها إلى 100 شيكل ( 28.2 دولار)، وباقي الخضار المتوفر غالي الثمن، ولا يوجد سلع وحالة الناس المعيشية صعبة للغاية، ومنهم من يشتري القليل، ومنهم من لا يستطيع الشراء".
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
أما النازح من رفح عوني أبو ندى، الذي يحاول منذ ساعات الصباح أن يجد ما يشتريه من الطعام لعائلته، لكن الأسعار المرتفعة جدا تقف عائقا أمامه، يقول لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد سلع غذائية مناسبة في السوق، والمتوفر غالي الثمن، لقد بحثت منذ الصباح لتوفير طعام لعائلتي، وتعبت وجلست هنا، الأسعار كارثية، لا يوجد أسماك ولا لحوم، والمتوفر من الخضار غالي جدا، ولا أملك المال للشراء بهذه الأسعار".
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف: "لقد نفدت المعلبات التي حصلنا عليها سابقا، ولا يوجد مساعدات غذائية أو تكايا الطعام التي كنا نستعين بها لسد رمق جوع أطفالنا، لكنها أغلقت هي الأخرى، وإذا سألتني ماذا نأكل، أجاوبك بأننا نأكل طعام قليل كل يوم للبقاء أحياء، فنحن نعيش مرحلة صعبة للغاية".
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وعزا عوني أسباب ارتفاع الأسعار، إلى سببين وهما: "إغلاق المعابر من قبل إسرائيل، والآخر هو احتكار مجموعة من التجار للبضائع بهدف رفع أسعارها عشرات الأضعاف".
وأردف: "بعد عناء طويل حصلت على نصف كيلو باذنجان ونصف كيلو بندورة ونصف أوقية فلفل، وبأسعار غالية، لكني مضطر للشراء بما تبقى معي من مال، ولا أعلم ماذا سأفعل غدا وفي الأيام القادمة".
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
بدوره، قال الجهاز المركزي للإحصاء: "إن ارتفاعا حادا طرأ على الأسعار الاستهلاكية في قطاع غزة بنسبة 75.59%، مقارنة بشهر آذار (مارس) الماضي، وذلك بسبب استئناف الحرب، وإغلاق المعابر التجارية للشهر الثاني على التوالي".
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وصرحت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، أن "إغلاق المعابر خلف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع نواحي الحياة في القطاع، وتسبب بارتفاع جنوني لأسعار السلع الغذائية وصل إلى أكثر من 500 % منذ آذار/ مارس الماضي".
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
من جهته، قال محمود الفرا مدير العلاقات العامة في المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لـ "سبوتنيك": "يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات وكل المواد الغذائية إلى القطاع، وكل ما يحتاجه المواطن لتلبية أبسط احتياجاته اليومية، لذلك الوضع الاقتصادي يزداد صعوبة، والأسعار ترتفع بشكل كبير، من قبل التجار الذين يهتمون بكسب المال واحتكار المواد والسلع الغذائية، ما أدى إلى خلو الأسواق من مجموعات غذائية كاملة، مثل الدقيق وباقي السلع الأساسية".
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف: "نحن نعيش المجاعة التي كانت في المرحلة الأولى من الحرب، والآن المجاعة تشتد في جنوب قطاع غزة، خاصة في مدينة خان يونس، وهي مجاعة شديدة في ظل نفاد الطحين والمواد الأساسية، وكل وسائل المساعدات التي كانت تقدم للنازحين بعضا من الطعام".
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ووفقا لتقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، سيواجه 470 ألف شخص في غزة جوعا كارثيا "المرحلة الخامسة والأشد من التصنيف"، خلال الفترة بين أيار/مايو، وأيلول/ سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 250 في المئة عن تقديرات التصنيف السابقة.
ويحدد التقرير أنَ السكان بأكملهم يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما يتوقع أن 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أم سيحتاجون إلى علاج عاجل لسوء التغذية الحاد.
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين: "العائلات في غزة تتضور جوعا بينما لدى البرنامج ما يكفي من الغذاء على الحدود لإطعام أكثر من مليون شخص لمدة أربعة أشهر، ومع ذلك، لا يمكننا إيصاله إليهم بسبب تجدد الصراع والحظر التام للمساعدات الإنسانية المفروض في أوائل مارس".
وأكدت ماكين ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإعادة تدفق المساعدات إلى غزة".
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأكدت منظمة "أوكسفام" الدولية، أن "المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة لسياسات متعمدة ومخطط لها"، محذرة من أن "الكتلة السكانية التي تواجه خطر المجاعة هناك هي الأكبر في العالم حاليا"، وأضافت: "تحويل المساعدات إلى أداة للسيطرة يشكل خطرا مباشرا على المدنيين، ويزيد من تفاقم الفوضى والمعاناة في مختلف أنحاء القطاع".
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع إلى 53,339 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 121,034 آخرين.