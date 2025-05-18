رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر

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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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المقهى الثقافي
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ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
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17 د
عالم سبوتنيك
ارتياح روسي لنتائج "مفاوضات اسطنبول" واتفاق على تبادل الأسرى
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
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مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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لبنان والعالم
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صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
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هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
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المقهى الثقافي
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قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لعملية سياسية شاملة في سوريا، بوتين يؤكد أن روسيا تحتاج إزالة أسباب الأزمة الأوكرانية
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59 د
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خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250518/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-لن-نعود-إلى-ما-قبل-7-أكتوبر-1100714873.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر
سبوتنيك عربي
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة حتى يتم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، مشددا على نيتهم "إعادة الأسرى والقضاء... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T18:48+0000
2025-05-18T18:48+0000
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حركة حماس
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جاء ذلك خلال قيامه بجولة ميدانية شمالي قطاع غزة، مع قادة عسكريين آخرين، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، على صفحته الرسمية على "تلغرام".وقال زامير: "إعادة الأسرى والقضاء على حركة حماس هما الهدفان المركزيان للحرب"، مضيفا: "لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".وتابع: "سيوفر الجيش هامشا من المرونة للمستوى السياسي للتحرك نحو أي صفقة محتملة لتبادل الأسرى"، مضيفا: "هذه الصفقة ستكون إنجازا وليس توقفا عن القتال".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة، مؤكدا أنها بداية للعملية العسكرية التي أطلق عليها "عربات جدعون".وفي 6 مايو/ أيار 2025، وافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة تشمل احتلال القطاع والبقاء فيه.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 172 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20250518/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-عمليات-برية-واسعة-في-قطاع-غزة-تحت-مسمى-عربات-جدعون---عاجل-1100703314.html
https://sarabic.ae/20250516/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-شن-غارات-جوية-واسعة-النطاق-على-قطاع-غزة-استعدادا-لتوسيع-المناورات-البرية-1100647258.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس

رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر

18:48 GMT 18.05.2025
© Getty Images / Eddie Geraldالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Getty Images / Eddie Gerald
تابعنا عبر
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة حتى يتم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، مشددا على نيتهم "إعادة الأسرى والقضاء على حماس".
جاء ذلك خلال قيامه بجولة ميدانية شمالي قطاع غزة، مع قادة عسكريين آخرين، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، على صفحته الرسمية على "تلغرام".
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
الجيش الإسرائيلي يطلق عمليات برية واسعة في قطاع غزة تحت مسمى "عربات جدعون"
13:41 GMT
وقال زامير: "إعادة الأسرى والقضاء على حركة حماس هما الهدفان المركزيان للحرب"، مضيفا: "لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وتابع: "سيوفر الجيش هامشا من المرونة للمستوى السياسي للتحرك نحو أي صفقة محتملة لتبادل الأسرى"، مضيفا: "هذه الصفقة ستكون إنجازا وليس توقفا عن القتال".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة، مؤكدا أنها بداية للعملية العسكرية التي أطلق عليها "عربات جدعون".
وفي 6 مايو/ أيار 2025، وافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة تشمل احتلال القطاع والبقاء فيه.
قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية "عربات جدعون" وتوسيع الحرب على غزة
16 مايو, 21:19 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 172 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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