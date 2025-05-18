https://sarabic.ae/20250518/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-لن-نعود-إلى-ما-قبل-7-أكتوبر-1100714873.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر

رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر

سبوتنيك عربي

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة حتى يتم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، مشددا على نيتهم "إعادة الأسرى والقضاء... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T18:48+0000

2025-05-18T18:48+0000

2025-05-18T18:48+0000

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جاء ذلك خلال قيامه بجولة ميدانية شمالي قطاع غزة، مع قادة عسكريين آخرين، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، على صفحته الرسمية على "تلغرام".وقال زامير: "إعادة الأسرى والقضاء على حركة حماس هما الهدفان المركزيان للحرب"، مضيفا: "لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".وتابع: "سيوفر الجيش هامشا من المرونة للمستوى السياسي للتحرك نحو أي صفقة محتملة لتبادل الأسرى"، مضيفا: "هذه الصفقة ستكون إنجازا وليس توقفا عن القتال".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة، مؤكدا أنها بداية للعملية العسكرية التي أطلق عليها "عربات جدعون".وفي 6 مايو/ أيار 2025، وافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة تشمل احتلال القطاع والبقاء فيه.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 172 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.

https://sarabic.ae/20250518/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-عمليات-برية-واسعة-في-قطاع-غزة-تحت-مسمى-عربات-جدعون---عاجل-1100703314.html

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