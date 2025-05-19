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سموتريتش: سيتم نقل سكان غزة إلى جنوب القطاع ومن هناك إلى دولة ثالثة
سموتريتش: سيتم نقل سكان غزة إلى جنوب القطاع ومن هناك إلى دولة ثالثة
سبوتنيك عربي
صرح وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، بأن بلاده ستسمح بدخول الحد الأدنى فقط من الغذاء والأدوية إلى قطاع غزة. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T09:06+0000
2025-05-19T09:06+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن سموتريتش، أن الجيش الإسرائيلي سيدمر ما تبقى من قطاع غزة، ما يعني القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين.وأضاف وزير المال، قائلا: "لن تدخل أي مساعدات إلى حماس، كل من يقول غير ذلك فهو يكذب. ما كان في السابق لن يتكرر وسندخل الحد الأدنى فقط من الغذاء والأدوية لغزة".وأوضح سموتريتش: "نحن ندمّر ما تبقى من القطاع.. وهذا سيؤدي إلى القضاء على حماس وإعادة الأسرى".وشدد الوزير الإسرائيلي المتطرف على أنه "حتى عودة آخر أسير يجب ألا نسمح بدخول حتى المياه"، مضيفًا أنه "سيتم نقل الأهالي الفلسطينيين في غزة إلى جنوب القطاع ومن هناك سيتم تهجيرهم إلى دولة ثالثة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا يمكن السماح بالوصول لحالة المجاعة في غزة، بهدف استكمال مهمة "النصر" في القطاع.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بالوصول لمجاعة في غزة وأن بلاده تعمل للسيطرة على جميع مناطق القطاع.وقال نتنياهو: "منذ بداية الحرب، قلنا إنه لاستكمال النصر على حماس، هناك شرط أساسي واحد وهو ألا نصل إلى حالة مجاعة في غزة. لن يدعمونا إذا وصلنا إلى ذلك. سنسيطر على جميع مناطق قطاع غزة. هناك قتال شرس وشديد. مقاتلونا يبذلون جهدًا كبيرًا هناك".وأشار إلى أن كمية المساعدات التي سيتم إدخالها لغزة هي الحد الأدنى المطلوب لمنع المجاعة في القطاع.وكان مكتب نتنياهو أفاد، أمس الأحد، بأن إسرائيل قررت السماح بإدخال "كمية أساسية" من الغذاء إلى غزة، بهدف ضمان "عدم حدوث مجاعة" في القطاع.وقال مكتب نتنياهو في بيان: "بناء على توصية من جيش الدفاع الإسرائيلي، وانطلاقًا من الحاجة العملياتية لتوسيع نطاق القتال المكثف لهزيمة "حماس"، ستقوم إسرائيل بإدخال كمية أساسية من الغذاء للسكان (في غزة)، من أجل ضمان عدم حدوث مجاعة بقطاع غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الجاري، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات جدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها تحرير المحتجزين الإسرائيليين و"هزيمة" حركة حماس، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.
https://sarabic.ae/20250519/نتنياهو-المساعدات-لغزة-ستكون-بالحد-الأدنى-المطلوب-لمنع-المجاعة-فقط-1100724342.html
https://sarabic.ae/20250518/ديوان-نتنياهو-قررنا-إدخال-المساعدات-إلى-غزة-بناء-على-توصية-من-الجيش-1100716309.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

سموتريتش: سيتم نقل سكان غزة إلى جنوب القطاع ومن هناك إلى دولة ثالثة

09:06 GMT 19.05.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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صرح وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، بأن بلاده ستسمح بدخول الحد الأدنى فقط من الغذاء والأدوية إلى قطاع غزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن سموتريتش، أن الجيش الإسرائيلي سيدمر ما تبقى من قطاع غزة، ما يعني القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين.
وأضاف وزير المال، قائلا: "لن تدخل أي مساعدات إلى حماس، كل من يقول غير ذلك فهو يكذب. ما كان في السابق لن يتكرر وسندخل الحد الأدنى فقط من الغذاء والأدوية لغزة".
وأوضح سموتريتش: "نحن ندمّر ما تبقى من القطاع.. وهذا سيؤدي إلى القضاء على حماس وإعادة الأسرى".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
نتنياهو: المساعدات لغزة ستكون بالحد الأدنى المطلوب لمنع المجاعة فقط
08:33 GMT
وشدد الوزير الإسرائيلي المتطرف على أنه "حتى عودة آخر أسير يجب ألا نسمح بدخول حتى المياه"، مضيفًا أنه "سيتم نقل الأهالي الفلسطينيين في غزة إلى جنوب القطاع ومن هناك سيتم تهجيرهم إلى دولة ثالثة".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا يمكن السماح بالوصول لحالة المجاعة في غزة، بهدف استكمال مهمة "النصر" في القطاع.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بالوصول لمجاعة في غزة وأن بلاده تعمل للسيطرة على جميع مناطق القطاع.
وقال نتنياهو: "منذ بداية الحرب، قلنا إنه لاستكمال النصر على حماس، هناك شرط أساسي واحد وهو ألا نصل إلى حالة مجاعة في غزة. لن يدعمونا إذا وصلنا إلى ذلك. سنسيطر على جميع مناطق قطاع غزة. هناك قتال شرس وشديد. مقاتلونا يبذلون جهدًا كبيرًا هناك".
وأشار إلى أن كمية المساعدات التي سيتم إدخالها لغزة هي الحد الأدنى المطلوب لمنع المجاعة في القطاع.
وكان مكتب نتنياهو أفاد، أمس الأحد، بأن إسرائيل قررت السماح بإدخال "كمية أساسية" من الغذاء إلى غزة، بهدف ضمان "عدم حدوث مجاعة" في القطاع.
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
ديوان نتنياهو: قررنا إدخال المساعدات إلى غزة بناء على توصية من الجيش
أمس, 20:22 GMT
وقال مكتب نتنياهو في بيان: "بناء على توصية من جيش الدفاع الإسرائيلي، وانطلاقًا من الحاجة العملياتية لتوسيع نطاق القتال المكثف لهزيمة "حماس"، ستقوم إسرائيل بإدخال كمية أساسية من الغذاء للسكان (في غزة)، من أجل ضمان عدم حدوث مجاعة بقطاع غزة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الجاري، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات جدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها تحرير المحتجزين الإسرائيليين و"هزيمة" حركة حماس، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.
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