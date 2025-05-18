https://sarabic.ae/20250518/ديوان-نتنياهو-قررنا-إدخال-المساعدات-إلى-غزة-بناء-على-توصية-من-الجيش-1100716309.html

ديوان نتنياهو: قررنا إدخال المساعدات إلى غزة بناء على توصية من الجيش

ديوان نتنياهو: قررنا إدخال المساعدات إلى غزة بناء على توصية من الجيش

سبوتنيك عربي

أصدر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توضيحا بشأن قرار السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تم الإعلان عنه اليوم الأحد. 18.05.2025, سبوتنيك عربي

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وأعلن ديوان نتنياهو أن القرار تم اتخاذه بناء على توصية الجيش من أجل توسيع نطاق العملية العسكرية في القطاع.وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت "القناة 12" الإسرائيلية، إن نتنياهو صادق على إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.وقال مكتب نتنياهو: "سنسمح بدخول كمية أساسية من الغذاء إلى القطاع".ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إدخال المساعدات إلى غزة قرار مؤقت لأسبوع حتى الانتهاء من إنشاء مراكز التوزيع، التي سيكون معظمها جنوبي القطاع تحت إدارة الجيش وشركات أمريكية.كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المساعدات التي ستنقل إلى غزة تشمل مواد غذائية كالدقيق للمخابز التي تديرها منظمات دولية وتشمل أدوية مخصصة للمستشفيات، وأنه سيتم نقلها عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة المطبخ العالمي ومنظمات إغاثة أخرى.وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة حتى يتم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، مشددا على نيتهم "إعادة الأسرى والقضاء على حماس".وقال زامير: "إعادة الأسرى والقضاء على حركة حماس هما الهدفان المركزيان للحرب"، مضيفا: "لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".وتابع: "سيوفر الجيش هامشا من المرونة للمستوى السياسي للتحرك نحو أي صفقة محتملة لتبادل الأسرى"، مضيفا: "هذه الصفقة ستكون إنجازا وليس توقفا عن القتال".

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