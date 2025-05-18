ديوان نتنياهو: قررنا إدخال المساعدات إلى غزة بناء على توصية من الجيش

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:28 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ارتياح روسي لنتائج "مفاوضات اسطنبول" واتفاق على تبادل الأسرى
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لعملية سياسية شاملة في سوريا، بوتين يؤكد أن روسيا تحتاج إزالة أسباب الأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250518/ديوان-نتنياهو-قررنا-إدخال-المساعدات-إلى-غزة-بناء-على-توصية-من-الجيش-1100716309.html
ديوان نتنياهو: قررنا إدخال المساعدات إلى غزة بناء على توصية من الجيش
ديوان نتنياهو: قررنا إدخال المساعدات إلى غزة بناء على توصية من الجيش
سبوتنيك عربي
أصدر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توضيحا بشأن قرار السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تم الإعلان عنه اليوم الأحد. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T20:22+0000
2025-05-18T20:23+0000
العالم
أخبار العالم الآن
قطاع غزة
غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097178142_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_add25b66f3d628af9377b9fec5695528.jpg
وأعلن ديوان نتنياهو أن القرار تم اتخاذه بناء على توصية الجيش من أجل توسيع نطاق العملية العسكرية في القطاع.وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت "القناة 12" الإسرائيلية، إن نتنياهو صادق على إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.وقال مكتب نتنياهو: "سنسمح بدخول كمية أساسية من الغذاء إلى القطاع".ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إدخال المساعدات إلى غزة قرار مؤقت لأسبوع حتى الانتهاء من إنشاء مراكز التوزيع، التي سيكون معظمها جنوبي القطاع تحت إدارة الجيش وشركات أمريكية.كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المساعدات التي ستنقل إلى غزة تشمل مواد غذائية كالدقيق للمخابز التي تديرها منظمات دولية وتشمل أدوية مخصصة للمستشفيات، وأنه سيتم نقلها عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة المطبخ العالمي ومنظمات إغاثة أخرى.وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة حتى يتم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، مشددا على نيتهم "إعادة الأسرى والقضاء على حماس".وقال زامير: "إعادة الأسرى والقضاء على حركة حماس هما الهدفان المركزيان للحرب"، مضيفا: "لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".وتابع: "سيوفر الجيش هامشا من المرونة للمستوى السياسي للتحرك نحو أي صفقة محتملة لتبادل الأسرى"، مضيفا: "هذه الصفقة ستكون إنجازا وليس توقفا عن القتال".
https://sarabic.ae/20250518/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-عمليات-برية-واسعة-في-قطاع-غزة-تحت-مسمى-عربات-جدعون---عاجل-1100703314.html
https://sarabic.ae/20250518/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-لن-نعود-إلى-ما-قبل-7-أكتوبر-1100714873.html
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097178142_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ad2c27e38067dabbe524f77dc73ae089.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, قطاع غزة, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, قطاع غزة, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو

ديوان نتنياهو: قررنا إدخال المساعدات إلى غزة بناء على توصية من الجيش

20:22 GMT 18.05.2025 (تم التحديث: 20:23 GMT 18.05.2025)
© Sputnik . WAEL MAGDIقافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
أصدر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توضيحا بشأن قرار السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تم الإعلان عنه اليوم الأحد.
وأعلن ديوان نتنياهو أن القرار تم اتخاذه بناء على توصية الجيش من أجل توسيع نطاق العملية العسكرية في القطاع.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت "القناة 12" الإسرائيلية، إن نتنياهو صادق على إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
الجيش الإسرائيلي يطلق عمليات برية واسعة في قطاع غزة تحت مسمى "عربات جدعون"
13:41 GMT
وقال مكتب نتنياهو: "سنسمح بدخول كمية أساسية من الغذاء إلى القطاع".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إدخال المساعدات إلى غزة قرار مؤقت لأسبوع حتى الانتهاء من إنشاء مراكز التوزيع، التي سيكون معظمها جنوبي القطاع تحت إدارة الجيش وشركات أمريكية.
كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المساعدات التي ستنقل إلى غزة تشمل مواد غذائية كالدقيق للمخابز التي تديرها منظمات دولية وتشمل أدوية مخصصة للمستشفيات، وأنه سيتم نقلها عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة المطبخ العالمي ومنظمات إغاثة أخرى.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة، مؤكدا أنها بداية للعملية العسكرية التي أطلق عليها "عربات جدعون".
وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة حتى يتم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، مشددا على نيتهم "إعادة الأسرى والقضاء على حماس".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر
18:48 GMT
وقال زامير: "إعادة الأسرى والقضاء على حركة حماس هما الهدفان المركزيان للحرب"، مضيفا: "لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وتابع: "سيوفر الجيش هامشا من المرونة للمستوى السياسي للتحرك نحو أي صفقة محتملة لتبادل الأسرى"، مضيفا: "هذه الصفقة ستكون إنجازا وليس توقفا عن القتال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала