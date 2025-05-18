https://sarabic.ae/20250518/فرنسا-تطالب-إسرائيل-بأن-يكون-استئناف-دخول-المساعدات-إلى-غزة-فوريا-وواسع-النطاق-ودون-عوائق-1100717149.html

فرنسا تطالب إسرائيل بأن يكون استئناف دخول المساعدات إلى غزة فوريا وواسع النطاق ودون عوائق

فرنسا تطالب إسرائيل بأن يكون استئناف دخول المساعدات إلى غزة فوريا وواسع النطاق ودون عوائق

سبوتنيك عربي

طالبت فرنسا، أمس الأحد، إسرائيل بأن يكون استئناف دخول المساعدات إلى غزة فوريا وواسع النطاق ودون عوائق، وذلك في أعقاب إعلان تل أبيب السماح بإدخال "كمية أساسية"... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T23:00+0000

2025-05-18T23:00+0000

2025-05-18T23:45+0000

بنيامين نتنياهو

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العالم

غزة

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الجزائر – سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على حسابه في منصة "إكس": "بعد 3 أشهر من الجهود الدبلوماسية، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أخيرا عن إعادة فتح المجال لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويجب أن يكون فوريا وواسع النطاق ودون عوائق".كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أفاد أمس الأحد، بأن إسرائيل قررت السماح بإدخال "كمية أساسية" من الغذاء إلى غزة، بهدف ضمان "عدم حدوث مجاعة" في القطاع.وقال مكتب نتنياهو في بيان، "بناء على توصية من جيش الدفاع الإسرائيلي، وانطلاقًا من الحاجة العملياتية لتوسيع نطاق القتال المكثف لهزيمة حماس، ستقوم إسرائيل بإدخال كمية أساسية من الغذاء للسكان (في غزة) من أجل ضمان عدم حدوث مجاعة بقطاع غزة".وأضاف أن حدوث أزمة مجاعة في غزة من شأنها أن تعرض استمرار عملية "عربات غدعون" الرامية إلى القضاء على حركة "حماس" الفلسطينية للخطر، موضحًا أن إسرائيل ستعمل على حرمان "حماس" من السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع بهدف ضمان عدم وصول المساعدات لعناصرها.جدير بالذكر أن إسرائيل وحركة "حماس"، استأنفتا السبت الماضي مفاوضاتهما في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وذلك في إطار خطة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف التي تشمل وقف إطلاق نار لعدة أسابيع مقابل الإفراج عن عدد من المحتجزين الإسرائيليين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الجاري، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات جدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة "حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار/ الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وبالمقابل، حمّلت حركة "حماس" نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250518/ديوان-نتنياهو-قررنا-إدخال-المساعدات-إلى-غزة-بناء-على-توصية-من-الجيش-1100716309.html

https://sarabic.ae/20250518/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-عمليات-برية-واسعة-في-قطاع-غزة-تحت-مسمى-عربات-جدعون---عاجل-1100703314.html

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