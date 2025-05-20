https://sarabic.ae/20250520/بريطانيا-لا-توجد-خطط-لدعوة-الشرع-إلى-زيارة-لندن-1100784164.html
بريطانيا: لا توجد خطط لدعوة الشرع إلى زيارة لندن
بريطانيا: لا توجد خطط لدعوة الشرع إلى زيارة لندن
سبوتنيك عربي
أكدت الحكومة البريطانية عدم وجود أي خطط حالية لدعوة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لزيارة لندن. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T12:36+0000
2025-05-20T12:36+0000
2025-05-20T12:36+0000
بريطانيا
أحمد الشرع
أخبار سوريا اليوم
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وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لوسائل إعلام، أنه "لا توجد حاليا أي ترتيبات أو خطط رسمية لزيارة الرئيس السوري إلى بريطانيا"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "لندن على تواصل منتظم مع الحكومة السورية".وكانت رحبت المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، إذ كتب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة "إكس"، إن "بلاده ترحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي على استعداد لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري".
https://sarabic.ae/20250520/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-رفع-كل-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-1100771212.html
بريطانيا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم
بريطانيا, أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم
بريطانيا: لا توجد خطط لدعوة الشرع إلى زيارة لندن
أكدت الحكومة البريطانية عدم وجود أي خطط حالية لدعوة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لزيارة لندن.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لوسائل إعلام، أنه "لا توجد حاليا أي ترتيبات أو خطط رسمية
لزيارة الرئيس السوري إلى بريطانيا"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "لندن على تواصل منتظم مع الحكومة السورية".
وتأتي هذه التصريحات عقب تداول منشور على منصة "إكس"، أخيرا، زعم أن رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر وجّه دعوة للشرع لزيارة المملكة المتحدة، مرفقًا باتهامات للرئيس السوري بأنه مسؤول عن مقتل آلاف المسيحيين، وهي تدوينة حصدت أكثر من 664 ألف مشاهدة، وتكررت مشاركتها على منصات أخرى مثل "فيسبوك".
وكانت رحبت المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، إذ كتب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة "إكس"، إن "بلاده ترحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي على استعداد لدعم مستقبل شامل
ومستقر ومزدهر للشعب السوري".