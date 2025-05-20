https://sarabic.ae/20250520/بريطانيا-لا-توجد-خطط-لدعوة-الشرع-إلى-زيارة-لندن-1100784164.html

بريطانيا: لا توجد خطط لدعوة الشرع إلى زيارة لندن

بريطانيا: لا توجد خطط لدعوة الشرع إلى زيارة لندن

سبوتنيك عربي

أكدت الحكومة البريطانية عدم وجود أي خطط حالية لدعوة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لزيارة لندن. 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T12:36+0000

2025-05-20T12:36+0000

2025-05-20T12:36+0000

بريطانيا

أحمد الشرع

أخبار سوريا اليوم

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وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لوسائل إعلام، أنه "لا توجد حاليا أي ترتيبات أو خطط رسمية لزيارة الرئيس السوري إلى بريطانيا"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "لندن على تواصل منتظم مع الحكومة السورية".وكانت رحبت المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، إذ كتب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة "إكس"، إن "بلاده ترحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي على استعداد لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري".

https://sarabic.ae/20250520/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-رفع-كل-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-1100771212.html

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بريطانيا, أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم