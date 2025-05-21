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بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على عدة وزراء إسرائيليين على خلفية توسيع العمليات في غزة
بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على عدة وزراء إسرائيليين على خلفية توسيع العمليات في غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، أمس الثلاثاء، بأن المملكة المتحدة تستعد للانضمام إلى دول أخرى في فرض عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين، بمن فيهم وزير المالية... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T04:05+0000
2025-05-21T05:01+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن "المملكة المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية، حيث تعمل الحكومة مع دول أخرى لفرض عقوبات على، من بين آخرين، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس".من جانبه، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمس، استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي حوتوفلي، وتعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، على خلفية توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن لامي قوله خلال جلسة بمجلس العموم البريطاني إنه "تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية من قبل الحكومة البريطانية، وتم تعليق المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة".وناشد لامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"إنهاء الحصار فورًا" والسماح بدخول المساعدات إلى غزة، مضيفًا أن حكومة نتنياهو "تعزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها حول العالم".كما أشار لامي إلى أن الحكومة البريطانية، فرضت الثلاثاء، عقوبات على 7 مستوطنين وكيانات إسرائيلية في الضفة الغربية، مرتبطين بـ"أعمال عنف ضد المجتمعات الفلسطينية".وهاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار الحكومة البريطانية بتعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية الحالية لم تحرز أي تقدم في مفاوضات الاتفاقية المذكورة.وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: "حتى قبل إعلان اليوم، لم تُحرّك الحكومة البريطانية الحالية ملف الاتفاق قدمًا. ومع ذلك، فإن الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين، وإذا كانت لندن مستعدة – بدافع هوسها المعادي لإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية – للإضرار باقتصادها، فهذا خيارها".واعتبرت الخارجية الإسرائيلية العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية "غير مبررة" و"مؤسفة".واختتمت بيانها بالقول إن "إسرائيل لن تنصاع لأي ضغوط خارجية، وستواصل الدفاع عن وجودها وأمنها في وجه من يسعون إلى إبادتها".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو الجاري، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات غدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة "حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وبالمقابل، حمّلت حركة "حماس" نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250520/بريطانيا-تعلن-فرض-عقوبات-على-مستوطنين-وشركات-إسرائيلية-لانتهاكهم-حقوق-الفلسطينيين-1100786665.html
https://sarabic.ae/20250520/فرنسا-تؤيد-مراجعة-اتفاقية-الشراكة-بين-الاتحاد-الأوروبي-وإسرائيل-1100769669.html
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العالم, فلطسين, بريطانيا
العالم, فلطسين, بريطانيا

بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على عدة وزراء إسرائيليين على خلفية توسيع العمليات في غزة

04:05 GMT 21.05.2025 (تم التحديث: 05:01 GMT 21.05.2025)
© Benjamin Cremelرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Benjamin Cremel
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، أمس الثلاثاء، بأن المملكة المتحدة تستعد للانضمام إلى دول أخرى في فرض عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، وذلك على خلفية توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
موسكو - سبوتنيك. وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن "المملكة المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية، حيث تعمل الحكومة مع دول أخرى لفرض عقوبات على، من بين آخرين، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس".

والثلاثاء، صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن لندن "تشعر بالفزع إزاء التصعيد الإسرائيلي الأخير للحرب في قطاع غزة، وتطالب بوقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمس، استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي حوتوفلي، وتعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، على خلفية توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن لامي قوله خلال جلسة بمجلس العموم البريطاني إنه "تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية من قبل الحكومة البريطانية، وتم تعليق المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة".
وناشد لامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"إنهاء الحصار فورًا" والسماح بدخول المساعدات إلى غزة، مضيفًا أن حكومة نتنياهو "تعزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها حول العالم".
كما أشار لامي إلى أن الحكومة البريطانية، فرضت الثلاثاء، عقوبات على 7 مستوطنين وكيانات إسرائيلية في الضفة الغربية، مرتبطين بـ"أعمال عنف ضد المجتمعات الفلسطينية".
وهاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار الحكومة البريطانية بتعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية الحالية لم تحرز أي تقدم في مفاوضات الاتفاقية المذكورة.
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
بريطانيا تعلن فرض عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية لانتهاكهم حقوق الفلسطينيين
أمس, 13:23 GMT
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: "حتى قبل إعلان اليوم، لم تُحرّك الحكومة البريطانية الحالية ملف الاتفاق قدمًا. ومع ذلك، فإن الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين، وإذا كانت لندن مستعدة – بدافع هوسها المعادي لإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية – للإضرار باقتصادها، فهذا خيارها".
واعتبرت الخارجية الإسرائيلية العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية "غير مبررة" و"مؤسفة".
واختتمت بيانها بالقول إن "إسرائيل لن تنصاع لأي ضغوط خارجية، وستواصل الدفاع عن وجودها وأمنها في وجه من يسعون إلى إبادتها".
وأعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وكندا، أمس الاثنين 19 مايو الجاري، معارضتها بشدة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مع التأكيد على أن مستوى المعاناة الإنسانية في القطاع لا يطاق.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو الجاري، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات غدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة "حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
بارو: فرنسا تؤيد مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
أمس, 09:35 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وبالمقابل، حمّلت حركة "حماس" نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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