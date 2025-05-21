https://sarabic.ae/20250521/أولمرت-ما-تفعله-إسرائيل-في-غزة-يقترب-من-جريمة-حرب-1100803772.html
أولمرت: ما تفعله إسرائيل في غزة يقترب من "جريمة حرب"
أولمرت: ما تفعله إسرائيل في غزة يقترب من "جريمة حرب"
سبوتنيك عربي
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، أن "ما تفعله إسرائيل الآن في قطاع غزة يقارب جريمة الحرب". 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T05:28+0000
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وقال أولمرت، في تصريحات تليفزيونية، إن "مشهد الحرب الواضح هو مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء وعديد من الجنود الإسرائيليين".وأضاف: "هذه حرب بلا هدف وبلا فرصة لتحقيق أي شيء يمكن أن ينقذ حياة الرهائن"، مشيرا إلى أنه "من جميع وجهات النظر، هذا أمر بغيض ومثير للغضب".وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، آثار زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيليين، يائير غولان، جدلًا واسعًا في إسرائيل بعد تصريحاته التي قال فيها إن "دولة عاقلة لا تشن حربًا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تنتهج سياسة تهجير السكان".وتأتي هذه التصريحات في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار، وتصاعد الانتقادات الدولية والمحلية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وما تسببت به من دمار وسقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ آيار الجاري، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات جدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حماس، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.
https://sarabic.ae/20250520/الأونروا-لـسبوتنيك-المساعدات-التي-سمحت-إسرائيل-بدخولها-غزة-لا-تشكل-نقطة-في-بحر-الاحتياجات-1100795646.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أولمرت: ما تفعله إسرائيل في غزة يقترب من "جريمة حرب"
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، أن "ما تفعله إسرائيل الآن في قطاع غزة يقارب جريمة الحرب".
وقال أولمرت، في تصريحات تليفزيونية
، إن "مشهد الحرب الواضح هو مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء وعديد من الجنود الإسرائيليين".
وأضاف: "هذه حرب بلا هدف وبلا فرصة لتحقيق أي شيء يمكن أن ينقذ حياة الرهائن"، مشيرا إلى أنه "من جميع وجهات النظر، هذا أمر بغيض ومثير للغضب".
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، آثار زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيليين، يائير غولان، جدلًا واسعًا في إسرائيل بعد تصريحاته التي قال فيها إن "دولة عاقلة لا تشن حربًا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تنتهج سياسة تهجير السكان".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار، وتصاعد الانتقادات الدولية والمحلية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وما تسببت به من دمار وسقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين.
وصرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أمس الثلاثاء، بأن حركة حماس ستدفع ثمن تعنتها، مهددا بتوسيع العملية البرية واحتلال المزيد من المناطق في قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ آيار الجاري، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات جدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حماس، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة
، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.