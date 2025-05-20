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https://sarabic.ae/20250520/الأونروا-لـسبوتنيك-المساعدات-التي-سمحت-إسرائيل-بدخولها-غزة-لا-تشكل-نقطة-في-بحر-الاحتياجات-1100795646.html
الأونروا لـ"سبوتنيك": المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها غزة لا تشكل نقطة في بحر الاحتياجات
الأونروا لـ"سبوتنيك": المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها غزة لا تشكل نقطة في بحر الاحتياجات
سبوتنيك عربي
قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن عملية دخول 100 شاحنات من المساعدات الإنسانية التي أعلنت إسرائيل... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T17:22+0000
2025-05-20T17:22+0000
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حصري
إسرائيل
منظمة الأونروا
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن دخول هذه المساعدات وتوزيعها تتم عبر الأمم المتحدة، حيث هناك منظومة تتبع الهيئة الأممية تقرر كيف يتم توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تدخل على القطاع.وتابع: "سواء كانت المساعدات الإنسانية تخص الأطفال، أو تحمل أكياس طحين ومواد غذائية، أو غير ذلك، هناك قرار مشترك من المجموعة الأممية لتحديد كيفية توزيعها على القطاع".وأكد أن الحديث عن السماح بدخول 9 شاحنات أو 50 شاحنة، أو حتى 100 شاحنة، لا يشكل نقطة واحدة في بحر الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الاثنين، دخول 9 شاحنات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم".وقال "أوتشا"، في بيان له، إن "دخول تسع شاحنات مساعدات إلى غزة قطرة في محيط"، مشددا على ضرورة السماح بإدخال كميات أكبر من المساعدات إلى قطاع غزة بشكل عاجل.وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا يمكن السماح بالوصول لحالة المجاعة في غزة، بهدف استكمال مهمة "النصر" في القطاع.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بالوصول لمجاعة في غزة وأن بلاده تعمل للسيطرة على جميع مناطق القطاع.وقال نتنياهو: "منذ بداية الحرب، قلنا إنه لاستكمال النصر على حماس، هناك شرط أساسي واحد وهو ألا نصل إلى حالة مجاعة في غزة. لن يدعمونا إذا وصلنا إلى ذلك. سنسيطر على جميع مناطق قطاع غزة. هناك قتال شرس وشديد. مقاتلونا يبذلون جهدًا كبيرًا هناك".وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن كمية المساعدات التي سيتم إدخالها لغزة هي الحد الأدنى المطلوب لمنع المجاعة في القطاع.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أول أمس الأحد، بدء اجتياح بري جديد في مناطق عدة داخل القطاع، في تصعيد ضمن الحرب المستمرة والمتواصلة منذ نحو من عام ونصف العام.من جانبها حمَّلت حركة حماس الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية "المجازر"، التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، من خلال منحها "غطاءً سياسيًا وعسكريًا".وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس الأحد، إلى 53 ألفًا و339 قتيلا، بالإضافة لـ121 ألفًا و34 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ7 من أكتوبر 2023.
https://sarabic.ae/20250520/مسؤول-أممي-يحذر-14-ألف-رضيع-في-غزة-يواجهون-الموت-خلال-48-ساعة-1100777644.html
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قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حصري, إسرائيل, منظمة الأونروا
قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حصري, إسرائيل, منظمة الأونروا

الأونروا لـ"سبوتنيك": المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها غزة لا تشكل نقطة في بحر الاحتياجات

17:22 GMT 20.05.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالمجاعة تشتد في خان يونس جنوبي قطاع غزة وازدياد حالات سوء التغذية
المجاعة تشتد في خان يونس جنوبي قطاع غزة وازدياد حالات سوء التغذية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن عملية دخول 100 شاحنات من المساعدات الإنسانية التي أعلنت إسرائيل الموافقة على توزيعها في قطاع غزة، لم تتضح بعد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن دخول هذه المساعدات وتوزيعها تتم عبر الأمم المتحدة، حيث هناك منظومة تتبع الهيئة الأممية تقرر كيف يتم توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تدخل على القطاع.
وتابع: "سواء كانت المساعدات الإنسانية تخص الأطفال، أو تحمل أكياس طحين ومواد غذائية، أو غير ذلك، هناك قرار مشترك من المجموعة الأممية لتحديد كيفية توزيعها على القطاع".
وأكد أن الحديث عن السماح بدخول 9 شاحنات أو 50 شاحنة، أو حتى 100 شاحنة، لا يشكل نقطة واحدة في بحر الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.
ويرى أن هذه المساعدات وعدد الشاحنات التي أعلنت إسرائيل السماح بمرورها لا تشكل على الإطلاق أي إزاحة أو تخفيف للمجاعة التي تضرب غزة.
أطفال مخيم برج البراجنة بمسيرة رمزية تضامنا مع أطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
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11:08 GMT
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الاثنين، دخول 9 شاحنات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم".
وقال "أوتشا"، في بيان له، إن "دخول تسع شاحنات مساعدات إلى غزة قطرة في محيط"، مشددا على ضرورة السماح بإدخال كميات أكبر من المساعدات إلى قطاع غزة بشكل عاجل.
وأضاف البيان أن "القصف المستمر على غزة وانعدام الأمن يهددان بنهب المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أن "هناك 22 دولة طالبت إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة فورا وبشكل كامل".
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا يمكن السماح بالوصول لحالة المجاعة في غزة، بهدف استكمال مهمة "النصر" في القطاع.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بالوصول لمجاعة في غزة وأن بلاده تعمل للسيطرة على جميع مناطق القطاع.
وقال نتنياهو: "منذ بداية الحرب، قلنا إنه لاستكمال النصر على حماس، هناك شرط أساسي واحد وهو ألا نصل إلى حالة مجاعة في غزة. لن يدعمونا إذا وصلنا إلى ذلك. سنسيطر على جميع مناطق قطاع غزة. هناك قتال شرس وشديد. مقاتلونا يبذلون جهدًا كبيرًا هناك".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن كمية المساعدات التي سيتم إدخالها لغزة هي الحد الأدنى المطلوب لمنع المجاعة في القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أن الجيش يخوض عملية "عربات جدعون" ويعمل في جميع أنحاء قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أول أمس الأحد، بدء اجتياح بري جديد في مناطق عدة داخل القطاع، في تصعيد ضمن الحرب المستمرة والمتواصلة منذ نحو من عام ونصف العام.
من جانبها حمَّلت حركة حماس الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية "المجازر"، التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، من خلال منحها "غطاءً سياسيًا وعسكريًا".
وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس الأحد، إلى 53 ألفًا و339 قتيلا، بالإضافة لـ121 ألفًا و34 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ7 من أكتوبر 2023.
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