https://sarabic.ae/20250521/مقتل-شخص-في-غارة-إسرائيلية-على-لبنان-1100807054.html
مقتل شخص في غارة إسرائيلية على لبنان
مقتل شخص في غارة إسرائيلية على لبنان
سبوتنيك عربي
لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوبي لبنان، وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة أكد ذلك. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T07:58+0000
2025-05-21T07:58+0000
2025-05-21T07:58+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/15/1100807240_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_d67a9c7a789a3551b048019d66c13bbb.jpg
وفي بيان لوزارة الصحة اللبنانية، على موقع "إكس"، صباح اليوم، قالت الوزارة إن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عين بعال في قضاء صور جنوبي لبنان.ويوم الاثنين الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على أحد عناصر قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة حولا جنوبي لبنان، بينما أصيب جندي لبناني، يوم الأحد الماضي، إثر استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل".وتهاجم إسرائيل بصورة متكررة أهدافها في جنوبي لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى المواجهة مع "حزب الله" اللبناني التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوبي لبنان، إلا أنه أكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في "منطقة عازلة" في لبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/15/1100807240_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_6c4c5c3085f872be8c2efa36b78e3250.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل شخص في غارة إسرائيلية على لبنان
لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوبي لبنان، وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة أكد ذلك.
وفي بيان لوزارة الصحة اللبنانية، على موقع "إكس"، صباح اليوم، قالت الوزارة إن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عين بعال في قضاء صور جنوبي لبنان.
ويوم الاثنين الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على أحد عناصر قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة حولا جنوبي لبنان، بينما أصيب جندي لبناني
، يوم الأحد الماضي، إثر استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل".
وتهاجم إسرائيل بصورة متكررة أهدافها في جنوبي لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى المواجهة مع "حزب الله" اللبناني التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوبي لبنان
، إلا أنه أكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في "منطقة عازلة" في لبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".