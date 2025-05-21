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مقتل شخص في غارة إسرائيلية على لبنان
مقتل شخص في غارة إسرائيلية على لبنان
سبوتنيك عربي
لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوبي لبنان، وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة أكد ذلك. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T07:58+0000
2025-05-21T07:58+0000
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وفي بيان لوزارة الصحة اللبنانية، على موقع "إكس"، صباح اليوم، قالت الوزارة إن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عين بعال في قضاء صور جنوبي لبنان.ويوم الاثنين الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على أحد عناصر قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة حولا جنوبي لبنان، بينما أصيب جندي لبناني، يوم الأحد الماضي، إثر استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل".وتهاجم إسرائيل بصورة متكررة أهدافها في جنوبي لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى المواجهة مع "حزب الله" اللبناني التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوبي لبنان، إلا أنه أكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في "منطقة عازلة" في لبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مقتل شخص في غارة إسرائيلية على لبنان

07:58 GMT 21.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorمقاتلة إسرائيلية
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوبي لبنان، وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة أكد ذلك.
وفي بيان لوزارة الصحة اللبنانية، على موقع "إكس"، صباح اليوم، قالت الوزارة إن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عين بعال في قضاء صور جنوبي لبنان.
ويوم الاثنين الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على أحد عناصر قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة حولا جنوبي لبنان، بينما أصيب جندي لبناني، يوم الأحد الماضي، إثر استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل".
وتهاجم إسرائيل بصورة متكررة أهدافها في جنوبي لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى المواجهة مع "حزب الله" اللبناني التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوبي لبنان، إلا أنه أكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في "منطقة عازلة" في لبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
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