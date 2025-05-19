https://sarabic.ae/20250519/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-عناصر-قوة-الرضوان-في-حزب-الله-بغارة-جوية-على-جنوب-لبنان-1100754509.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد عناصر قوة "الرضوان" في "حزب الله" بغارة جوية على جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد عناصر قوة "الرضوان" في "حزب الله" بغارة جوية على جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، القضاء على أحد عناصر قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني. 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T19:58+0000

2025-05-19T19:58+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "إن جيش الدفاع هاجم منطقة حولا جنوب لبنان، وقضى على أحد العناصر الإرهابية في قوة الرضوان".وأعلن الجيش اللبناني، أمس الأحد، إصابة أحد جنوده في قصف إسرائيلي جديد على جنوبي البلاد. وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن "أحد العسكريين أصيب بجروح متوسطة جراء استهداف الجيش الإسرائيلي آلية من نوع "رابيد" عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل".وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بإصابة عدد من الأشخاص في الغارة، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.ودخل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، بين لبنان وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" اللبناني، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".

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