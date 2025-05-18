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https://sarabic.ae/20250518/إصابة-جندي-لبناني-في-قصف-إسرائيلي-جديد-على-جنوبي-البلاد-1100692954.html
إصابة جندي لبناني في قصف إسرائيلي جديد على جنوبي البلاد
إصابة جندي لبناني في قصف إسرائيلي جديد على جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إصابة أحد جنوده في قصف إسرائيلي جديد على جنوبي البلاد. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T09:58+0000
2025-05-18T09:58+0000
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وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "أحد العسكريين أصيب بجروح متوسطة جراء استهداف الجيش الإسرائيلي آلية من نوع "رابيد" عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل".وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بإصابة عدد من الأشخاص في الغارة، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.ودخل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، بين لبنان وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" اللبناني، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
https://sarabic.ae/20250516/الجيش-اللبناني-يتدخل-لفض-شجار-بين-أهالي-بلدة-الجميجمة-الجنوبية-ودورية-من-اليونيفيل-1100601449.html
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إسرائيل, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

إصابة جندي لبناني في قصف إسرائيلي جديد على جنوبي البلاد

09:58 GMT 18.05.2025
© AP Photo / Bilal Husseinجنود من الجيش اللبناني
جنود من الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إصابة أحد جنوده في قصف إسرائيلي جديد على جنوبي البلاد.
وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "أحد العسكريين أصيب بجروح متوسطة جراء استهداف الجيش الإسرائيلي آلية من نوع "رابيد" عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بإصابة عدد من الأشخاص في الغارة، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.
ودخل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، بين لبنان وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" اللبناني، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
الجيش اللبناني يتدخل لفض "شجار" بين أهالي بلدة الجميجمة الجنوبية ودورية من "اليونيفيل"
16 مايو, 08:46 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
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