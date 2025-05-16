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أهم مستجدات المفاوضات الروسية الأوكرانية.. الوفد الروسي يصل إلى مكان انعقاد المفوضات
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الجيش اللبناني يتدخل لفض "شجار" بين أهالي بلدة الجميجمة الجنوبية ودورية من "اليونيفيل"
الجيش اللبناني يتدخل لفض "شجار" بين أهالي بلدة الجميجمة الجنوبية ودورية من "اليونيفيل"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن الجيش اللبناني تدخل لفض إشكال كبير أو "شجار" بين أهالي بلدة الجميجمة ودورية من قوات "اليونيفيل" الدولية. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T08:46+0000
2025-05-16T08:46+0000
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وأفاد موقع "الحدث" الإلكتروني، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش اللبناني حاول التدخل لفض إشكال كبير بين أهالي بلدة الجميجمة وهي البلدة اللبنانية التي تقع في قضاء بنت جبيل من محافظة النبطية، جنوبي لبنان، وقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل".وكان الموقع الإلكتروني "النشرة"، قد أكد يوم الاثنين الماضي، أن عددا من الشبان اللبنانيين اعترضوا دورية تابعة لقوات "اليونيفيل" في بلدة شبعا، جنوبي لبنان، وذلك بسبب غياب مواكبة الجيش اللبناني برفقتهم.ويشار إلى أنه في الثامن والعشرين من شهر أبريل/نيسان الماضي، أجبر أهالي بلدة الجميجمة قوة من الوحدة الفرنسية في "اليونيفيل"" على مغادرة "وعر" الجميجمة بعد أن دخلت للتفتيش في الحرش من دون مرافقة الجيش اللبناني.وفي السياق نفسه، اتهمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار بالقرب من مواقعها على طول الخط الأزرق، معربةً عن احتجاجها على هذه الأفعال.‏وذكرت اليونيفيل، في بيان، أمس الأربعاء: "قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان رصدت ما لا يقل عن 4 حوادث لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي بالقرب من مواقعها على طول الخط الأزرق".‏وأعربت اليونيفيل عن احتجاجها على جميع هذه الأعمال، وذكّرت جميع الجهات الفاعلة بمسؤوليتها في ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، واحترام حرمة أصولها ومبانيها في جميع الأوقات.‏وأوضح البيان أنه "في الأيام الأخيرة رصدت اليونيفيل أيضًا سلوكًا عدائياً آخر من جانب الجيش الإسرائيلي تجاه جنود حفظ السلام الذين يقومون بأنشطة عملياتية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".‏يذكر أن اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وتتولى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني بشكل تدريجي جنوب نهر الليطاني، أي في القرى الحدودية الأمامية جنوبي لبنان.وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20250512/نعيم-قاسم-لولا-المقاومة-لتمكنت-إسرائيل-من-ضم-قسم-من-أراضي-لبنان-تدريجيا-كل-عام-1100452455.html
https://sarabic.ae/20250508/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-موقعا-عسكريا-تابعا-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1100319002.html
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أخبار لبنان, لبنان, اليونيفيل, العالم العربي, الأخبار

الجيش اللبناني يتدخل لفض "شجار" بين أهالي بلدة الجميجمة الجنوبية ودورية من "اليونيفيل"

08:46 GMT 16.05.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatariالجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي
الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن الجيش اللبناني تدخل لفض إشكال كبير أو "شجار" بين أهالي بلدة الجميجمة ودورية من قوات "اليونيفيل" الدولية.
وأفاد موقع "الحدث" الإلكتروني، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش اللبناني حاول التدخل لفض إشكال كبير بين أهالي بلدة الجميجمة وهي البلدة اللبنانية التي تقع في قضاء بنت جبيل من محافظة النبطية، جنوبي لبنان، وقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل".
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نعيم قاسم: لولا المقاومة لتمكنت إسرائيل من ضم قسم من أراضي لبنان تدريجيا كل عام
12 مايو, 18:15 GMT
وكان الموقع الإلكتروني "النشرة"، قد أكد يوم الاثنين الماضي، أن عددا من الشبان اللبنانيين اعترضوا دورية تابعة لقوات "اليونيفيل" في بلدة شبعا، جنوبي لبنان، وذلك بسبب غياب مواكبة الجيش اللبناني برفقتهم.
ويشار إلى أنه في الثامن والعشرين من شهر أبريل/نيسان الماضي، أجبر أهالي بلدة الجميجمة قوة من الوحدة الفرنسية في "اليونيفيل"" على مغادرة "وعر" الجميجمة بعد أن دخلت للتفتيش في الحرش من دون مرافقة الجيش اللبناني.
وفي السياق نفسه، اتهمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار بالقرب من مواقعها على طول الخط الأزرق، معربةً عن احتجاجها على هذه الأفعال.
‏وذكرت اليونيفيل، في بيان، أمس الأربعاء: "قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان رصدت ما لا يقل عن 4 حوادث لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي بالقرب من مواقعها على طول الخط الأزرق".
‏وأعربت اليونيفيل عن احتجاجها على جميع هذه الأعمال، وذكّرت جميع الجهات الفاعلة بمسؤوليتها في ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، واحترام حرمة أصولها ومبانيها في جميع الأوقات.
‏وأوضح البيان أنه "في الأيام الأخيرة رصدت اليونيفيل أيضًا سلوكًا عدائياً آخر من جانب الجيش الإسرائيلي تجاه جنود حفظ السلام الذين يقومون بأنشطة عملياتية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".
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8 مايو, 15:14 GMT
‏يذكر أن اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتتولى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني بشكل تدريجي جنوب نهر الليطاني، أي في القرى الحدودية الأمامية جنوبي لبنان.
وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
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- سبوتنيك عربيأهم مستجدات المفاوضات الروسية الأوكرانية.. الوفد الروسي يصل إلى مكان انعقاد المفوضات05:54 GMT
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