https://sarabic.ae/20250508/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-موقعا-عسكريا-تابعا-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1100319002.html

الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعا عسكريا تابعا لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعا عسكريا تابعا لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

هاجم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، موقعًا قال إنه يتم استخدامه لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، على حد قوله. 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T15:14+0000

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جاء ذلك في بيان نشره أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه موقع "إكس".وقال البيان إن "طائرات حربية إسرائيلية أغارت على موقع في منطقة جبل البوفور (الشقيف) جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أن الموقع المستهدف "كان جزءا من مشروع استراتيجي تابع لـ"حزب الله" يتم تشييده تحت الأرض".وتابع: "تم إخراج الموقع المستهدف من الخدمة"، كما تم استهداف من وصفهم بـ"المخربين"، إضافة إلى وسائل قتالية وآبار.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية، أدت إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، في حصيلة أولية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل "حزب الله" اللبناني، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" لما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".

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